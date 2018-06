Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait szombat délután a békési fürdővárosban.","shortLead":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait...","id":"20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0408e6e-f428-426f-9c68-d187f81e5533","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","timestamp":"2018. június. 09. 18:48","title":"Nyert a Kraken és az American Hop Dog a gyulai kézműves sörversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc69ea4-2e38-44a5-9ae8-e5afff379c9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bártfai-Mager Andrea az egy szem nő a magyar kormányban, tárca nélküli miniszterként a nemzeti vagyon kezeléséért felel. Messze Magyarországon a legrosszabb a helyzet ebből a szempontból.","shortLead":"Bártfai-Mager Andrea az egy szem nő a magyar kormányban, tárca nélküli miniszterként a nemzeti vagyon kezeléséért...","id":"20180611_Noi_miniszterek_megint_egy_lista_aminek_a_legaljan_kullogunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adc69ea4-2e38-44a5-9ae8-e5afff379c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccbb502-d41d-4744-bfef-e7bf905147f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Noi_miniszterek_megint_egy_lista_aminek_a_legaljan_kullogunk","timestamp":"2018. június. 11. 09:19","title":"Női miniszterek: megint egy lista, aminek a legalján kullogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un észak-koreai elnökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un...","id":"20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c75aa-1f78-420b-a8c4-8bc91d1319a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","timestamp":"2018. június. 09. 18:38","title":"Trump melegít a szingapúri csúcstalálkozóra, mely szerinte sikeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180611_Kedves_kormany_valami_nagyon_hianyzik_az_embereknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d66d52-9478-48a1-8689-157c49de8305","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Kedves_kormany_valami_nagyon_hianyzik_az_embereknek","timestamp":"2018. június. 11. 09:41","title":"Kedves kormány, valami nagyon hiányzik az embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0e8dd5-e6f2-47a2-a2eb-6e223bc8e9ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány a jövő évre 1,8 százalékos államháztartási hiánnyal számol és tovább csökkenő államadóssággal, amely a ciklus végére hatvan százalék alá süllyedhet - mondta Varga Mihály.\r

