Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e0973f1-9587-4079-95b6-0702affb1ec7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Feljelentették” Botka Lászlót, hogy már megint migránssimogató akcióba kezdett Szegeden. Botka szerint nem az önkormányzat, hanem a kormány szervezete, a Központi Statisztikai Hivatal programjának része az óvódákban dolgozók érzékenyítő tréningje.","shortLead":"„Feljelentették” Botka Lászlót, hogy már megint migránssimogató akcióba kezdett Szegeden. Botka szerint nem...","id":"20180611_Migranssimogatasert_jelentettek_Botkat_a_KSH_akciojat_lepleztek_le","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0973f1-9587-4079-95b6-0702affb1ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c54685-ce6e-4105-9192-1b75ac0e4fa6","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Migranssimogatasert_jelentettek_Botkat_a_KSH_akciojat_lepleztek_le","timestamp":"2018. június. 11. 06:13","title":"„Migránssimogatásért\" jelentették fel Botkát, a KSH akcióját leplezték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36786949-561e-4bc5-b16c-3c29a993879a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kézenfekvő, ahogy megszületett az ötlet: ha van kávéautomata, csokiautomata, miért ne legyen novellaautomata? Ráadásul így akár amatőr szerzők is olvasóra találhatnak.","shortLead":"Kézenfekvő, ahogy megszületett az ötlet: ha van kávéautomata, csokiautomata, miért ne legyen novellaautomata? Ráadásul...","id":"201818_novellat_automatabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36786949-561e-4bc5-b16c-3c29a993879a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7088c007-9aad-4720-9831-461a04a78c3f","keywords":null,"link":"/kkv/201818_novellat_automatabol","timestamp":"2018. június. 10. 10:30","title":"Csuda ez a novellaautomata, a Keresztapa rendezőjének azonnal kellett egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","id":"20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1729e9a-72f9-47a7-a014-6c191027dced","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","timestamp":"2018. június. 11. 10:04","title":"Fotók érkeztek a villamossal ütköző kisvasúti kocsikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b71e2e-b894-4929-9b69-f3d067f249a0","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel nyert és az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta vasárnap Ferenc pápa a nagy olaj- és földgázipari vállalatoknak a Vatikánban összegyűlt vezetői előtt.","shortLead":"Az emberi civilizációnak szüksége van energiára, de nem szabad, hogy ez az energia elpusztítsa a civilizációt - mondta...","id":"20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c6e58e6-8baa-408c-87da-0c07bb02773f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a92039-76f3-4f29-9769-3155640962a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Olajmultik_vezetoi_a_Vatikanban_Papa_az_energia_ne_pusztitsa_el_a_civilizaciot","timestamp":"2018. június. 09. 14:03","title":"Olajmultik vezetői a Vatikánban. Pápa: az energia ne pusztítsa el a civilizációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","shortLead":"Az eddig ismert legősibb állatlábnyom-kövületet fedezték fel amerikai és kínai paleontológusok Kína déli részén.","id":"20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67d6025-6745-4bd4-a912-2482da629ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d59cca-6895-4c0e-a35c-46f076c650e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_legosibb_allatlabnyom_kina","timestamp":"2018. június. 09. 11:03","title":"Találtak egy 541 millió éves lábnyomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b65ecf-2103-4475-abc6-4c93439ebe3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elképesztően gondatlan baleset következtében az ajtó leszakadt, a gyalogos súlyosan megsérült, a rendőrség most küldte az ügyet az ügyészségre vádemelési javaslattal.\r

\r

","shortLead":"Az elképesztően gondatlan baleset következtében az ajtó leszakadt, a gyalogos súlyosan megsérült, a rendőrség most...","id":"20180610_Nekitolt_hatramenetben_egy_gyalogost_a_raktarajtonak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b65ecf-2103-4475-abc6-4c93439ebe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04708ae-afa7-4841-981f-dd8b4a5bad40","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nekitolt_hatramenetben_egy_gyalogost_a_raktarajtonak","timestamp":"2018. június. 10. 09:34","title":"Nekitolt hátramenetben egy gyalogost a raktárajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-válogatott vasárnap simán, 3-0-ra győzött Ausztria vendégeként világbajnoki főpróbáján, így immár 11 találkozó óta veretlen. ","shortLead":"A brazil labdarúgó-válogatott vasárnap simán, 3-0-ra győzött Ausztria vendégeként világbajnoki főpróbáján, így immár 11...","id":"20180610_Neymar_ujabb_zsenialis_goljan_Szabics_es_Kassai_is_amulhatott__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9462bf9-8ecb-42e3-af22-541ab7998ded","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Neymar_ujabb_zsenialis_goljan_Szabics_es_Kassai_is_amulhatott__video","timestamp":"2018. június. 10. 18:44","title":"Neymar újabb zseniális gólján Szabics és Kassai is ámulhatott - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]