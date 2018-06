Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf98511-7f69-4cd2-82a0-91c23128f9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","timestamp":"2018. június. 10. 08:29","title":"Teljes fordulatszámon az illegális migránsokat segítők, meg is van az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt. A 600 méter hosszú, ferdekábeles híd összsúlya 5400 tonna lesz, kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, de kerékpárutat és járdát is kialakítanak rajta.","shortLead":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el...","id":"20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcbdf38-07e3-4364-b9b8-e5ac084428a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Formálódik az új Duna-híd, helyükre kerületek az első pályaelemek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt a Diósgyőri gimnázium–Felső Majláth megállóhelyek között villamospótló autóbuszok közlekednek.","shortLead":"A baleset miatt a Diósgyőri gimnázium–Felső Majláth megállóhelyek között villamospótló autóbuszok közlekednek.","id":"20180611_elszabadult_kisvasuti_kocsik_villamossal_utkoztek_miskolcon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e614a60-2e41-41d8-8cc9-3e20bfa396af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcea152-ed35-4964-ae01-f529ad84cca3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_elszabadult_kisvasuti_kocsik_villamossal_utkoztek_miskolcon","timestamp":"2018. június. 11. 08:40","title":"Elszabadult kisvasúti kocsik villamossal ütköztek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f543184d-0512-488b-be95-801705224322","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény állatból csak cafatok maradtak.\r

\r

","shortLead":"Szegény állatból csak cafatok maradtak.\r

\r

","id":"20180610_Grosjean_durvan_elcsapott_egy_mormotat_a_kanadai_futam_szabadedzesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f543184d-0512-488b-be95-801705224322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f414e320-0b61-4970-877a-ce578990567b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Grosjean_durvan_elcsapott_egy_mormotat_a_kanadai_futam_szabadedzesen","timestamp":"2018. június. 10. 12:31","title":"Grosjean durván elcsapott egy mormotát a kanadai futam szabadedzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704d6a3-0f3f-49b1-a86c-1bff8451f6f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint súlyos csalások történtek az Elios-ügyben, és nem igaz, hogy az ügyészség nem talált semmit. A Legfőbb Ügyészség közleményében azt írta: Jávor állításai nem felelnek meg a valóságnak. ","shortLead":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint súlyos csalások történtek az Elios-ügyben, és nem igaz, hogy az ügyészség nem talált...","id":"20180611_Eliosugy_Javor_Benedek_feljelentest_tesz_az_erdemi_vizsgalat_elmaradasa_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704d6a3-0f3f-49b1-a86c-1bff8451f6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a31f7b-a6ac-40bd-9204-a9712f163381","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Eliosugy_Javor_Benedek_feljelentest_tesz_az_erdemi_vizsgalat_elmaradasa_miatt","timestamp":"2018. június. 11. 16:57","title":"Elios-ügy: Jávor Benedek feljelentést tesz az érdemi vizsgálat elmaradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec54ac7-2f96-4b46-8262-d398d8761151","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megdöbbentő autóskamera-felvételt tett közé egy Facebook-felhasználó. Ezen az látszik, amint az M7-es rövid Veszprém megyei szakaszán a forgalommal szemben egyszer csak megjelenik egy kocsi. ","shortLead":"Megdöbbentő autóskamera-felvételt tett közé egy Facebook-felhasználó. Ezen az látszik, amint az M7-es rövid Veszprém...","id":"20180610_Mit_tenne_ha_az_M7esen_szembejonne_a_Suzuki_Vitara_Mert_megtortent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec54ac7-2f96-4b46-8262-d398d8761151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6b49c0-b76e-47ba-9017-503eec0475b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Mit_tenne_ha_az_M7esen_szembejonne_a_Suzuki_Vitara_Mert_megtortent","timestamp":"2018. június. 10. 20:33","title":"Mit tenne, ha az M7-esen szembejönne a Suzuki Vitara? Mert megtörtént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még csak most mérik fel, hogy hány plakát maradt kint. ","shortLead":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még...","id":"20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646845-6f69-449b-b1d6-f1bf09a0247a","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. június. 11. 06:10","title":"Még mindig nem sikerült eltávolítani a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","shortLead":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","id":"20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff459dc-d9d8-4135-943b-acfd8ba04855","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 10. 19:31","title":"Pozsonyban felejtette Barcelonából Budapestre tartó utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]