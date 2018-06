Mészáros Lőrinc már hétfőn munkának látott, két cégét egy harmadikba olvasztja.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság megtestesítőjévé vált.\r

\r

","shortLead":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság...","id":"20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b883e-7e04-4760-b995-d928e0841dba","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","timestamp":"2018. június. 10. 10:15","title":"Robi, a medve most már a szabadság szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275f3614-33bf-4330-8a84-3bbd34b4f9fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sofőr halt meg pénteken a Csávoly külterületén történt balesetben.","shortLead":"Két sofőr halt meg pénteken a Csávoly külterületén történt balesetben.","id":"20180609_csavoly_baja_halalos_baleset_55_os_fout","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275f3614-33bf-4330-8a84-3bbd34b4f9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c6eca4-6acd-478e-b556-f2a1666373fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_csavoly_baja_halalos_baleset_55_os_fout","timestamp":"2018. június. 09. 10:21","title":"Szomorú fotók jöttek a csávolyi halálos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a45a236-de15-4041-8126-d00f0ef45f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg lesz, és olykor egy-egy eső, zápor, zivatar kicsit felfrissít minket. Hétvégére kicsit csökken a hőmérséklet.\r

\r

","shortLead":"Meleg lesz, és olykor egy-egy eső, zápor, zivatar kicsit felfrissít minket. Hétvégére kicsit csökken a hőmérséklet.\r

\r

","id":"20180610_Jo_hir_a_jovo_hetre_nem_all_le_a_nyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a45a236-de15-4041-8126-d00f0ef45f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b89eb40-67e8-453b-aa6e-a81fe2903f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Jo_hir_a_jovo_hetre_nem_all_le_a_nyar","timestamp":"2018. június. 10. 14:12","title":"Nem áll le a nyár, de a záporok, zivatarok sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","shortLead":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","id":"20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac057564-6473-4e3e-889e-5e2674e69c61","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","timestamp":"2018. június. 10. 09:12","title":"Meghalt az első Bond-lány Eunice Gayson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen átadta az anyagot egy parkoló autó sofőrjének, amikor a rendőrök elkapták.","shortLead":"Éppen átadta az anyagot egy parkoló autó sofőrjének, amikor a rendőrök elkapták.","id":"20180611_uzleteles_kozben_csaptak_le_a_kokaindilerre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deda32c-0860-4c73-87e9-57d165915650","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_uzleteles_kozben_csaptak_le_a_kokaindilerre","timestamp":"2018. június. 11. 07:57","title":"Bizniszelés közben csaptak le a kokaindílerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","shortLead":"Mindent megtettek az utasokért, közölte a légitársaság. A károsultak egészen másról beszélnek.","id":"20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde1655d-be12-457e-bfdd-f35fe895ab8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff459dc-d9d8-4135-943b-acfd8ba04855","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Pozsonyban_hagyta_magukra_Barcelonabol_Budapestre_tarto_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 10. 19:31","title":"Pozsonyban felejtette Barcelonából Budapestre tartó utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox fejlesztői egy régóta fennálló, és meglehetősen idegesítő problémára találtak megoldást, de gondoltak azokra is, akik nem elégedettek a böngésző kinézetével.","shortLead":"A Firefox fejlesztői egy régóta fennálló, és meglehetősen idegesítő problémára találtak megoldást, de gondoltak azokra...","id":"20180611_mozilla_firefox_side_view_kep_a_kepben_bovitmeny_bongeszo_bongeszolap_megnyitasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422953ad-a6c4-4c49-a03e-11313d8fd79f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_mozilla_firefox_side_view_kep_a_kepben_bovitmeny_bongeszo_bongeszolap_megnyitasa","timestamp":"2018. június. 11. 07:02","title":"Két új funkció is jön a Firefoxba, az egyiket máris imádjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"teol.hu","category":"itthon","description":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna megyei Teol hírportál, amely szerint a hozzátartozóit elvesztő asszony a felelősöket keresi. ","shortLead":"Szinte egész családját elvesztette a négy emberéletet követelő tragikus dombóvári baleset túlélője – írja a Tolna...","id":"20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3403cc1-c36d-42c9-9e16-1e553621763d","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nem_tonkre_ment_hanem_megsemmisult_a_csalad__megszolal_a_dombovari_vihartragedia_tuleloje","timestamp":"2018. június. 10. 18:21","title":"Nem tönkrement, hanem megsemmisült a család – megszólalt a dombóvári vihartragédia túlélője - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]