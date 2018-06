Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00e762ba-0025-46d5-aa82-b1042b9b670f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két nőt pedig súlyosan megsebesítettek. Mindez a Tokióból Oszakába tartó szuperexpresszen történt. ","shortLead":"Két nőt pedig súlyosan megsebesítettek. Mindez a Tokióból Oszakába tartó szuperexpresszen történt. ","id":"20180610_Halalra_keseltek_egy_ferfit_egy_japan_szuperexpresszen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00e762ba-0025-46d5-aa82-b1042b9b670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b29a48-c3fe-4435-a992-7762ccd47094","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_Halalra_keseltek_egy_ferfit_egy_japan_szuperexpresszen","timestamp":"2018. június. 10. 07:45","title":"Halálra késeltek egy férfit egy japán szuperexpresszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4270fdbe-b4c9-4ff6-9272-bbc3b1508374","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar állami vállalat vásárolta meg és újítja fel Szatmárnémeti reprezentatív épületét. A vételárról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Magyar állami vállalat vásárolta meg és újítja fel Szatmárnémeti reprezentatív épületét. A vételárról egyelőre nincs...","id":"20180610_A_magyar_allame_lett_Erdely_egyik_legszebb_szecesszios_epulete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4270fdbe-b4c9-4ff6-9272-bbc3b1508374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b71caf-8c7e-49ce-8915-03e1f2048c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_A_magyar_allame_lett_Erdely_egyik_legszebb_szecesszios_epulete","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"A magyar államé lett Erdély egyik legszebb szecessziós épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379475ae-36a7-4757-a54a-676796797040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megint az állatvédők próbálták meg a lehetetlen: egy tíz éves, súlyosan elhanyagolt kutyát juttattak el az utolsó pillanatban egy állatorvoshoz, hátha sikerül megmenteni az életét. Végül későn jött a segítség, de Lizi esete újra felhívja a figyelmet arra, hogy mekkora a baj az állatvédelem területén.","shortLead":"Megint az állatvédők próbálták meg a lehetetlen: egy tíz éves, súlyosan elhanyagolt kutyát juttattak el az utolsó...","id":"20180610_Felfoghatatlan_allatkinzas_16_kilos_daganatot_operaltak_le_a_kutyarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=379475ae-36a7-4757-a54a-676796797040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9f2933-8688-4487-8853-b1781b557226","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Felfoghatatlan_allatkinzas_16_kilos_daganatot_operaltak_le_a_kutyarol","timestamp":"2018. június. 10. 09:50","title":"Felfoghatatlan állatkínzás: 16 kilós daganatot operáltak le a kutyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eed10f6-8999-476f-a7d6-ab9ce14a1f5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alma és kisebb narancs nagyságú jég hullott Boszniában és Szlovéniában a hazánkon is átvonuló zivatarrendszer miatt. A jégviharról az Időkép adott ki fotót és videót. ","shortLead":"Alma és kisebb narancs nagyságú jég hullott Boszniában és Szlovéniában a hazánkon is átvonuló zivatarrendszer miatt...","id":"20180609_Oriasi_jegdarabok_hullottak_Boszniaban_volt_amelyik_akkora_volt_mint_egy_alma__foto_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eed10f6-8999-476f-a7d6-ab9ce14a1f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2486e6-e58b-44b0-b418-fb215f0b0524","keywords":null,"link":"/elet/20180609_Oriasi_jegdarabok_hullottak_Boszniaban_volt_amelyik_akkora_volt_mint_egy_alma__foto_video","timestamp":"2018. június. 09. 11:11","title":"Óriási jégdarabok hullottak Boszniában, volt, amelyik akkora volt, mint egy alma - fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275f3614-33bf-4330-8a84-3bbd34b4f9fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sofőr halt meg pénteken a Csávoly külterületén történt balesetben.","shortLead":"Két sofőr halt meg pénteken a Csávoly külterületén történt balesetben.","id":"20180609_csavoly_baja_halalos_baleset_55_os_fout","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275f3614-33bf-4330-8a84-3bbd34b4f9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c6eca4-6acd-478e-b556-f2a1666373fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_csavoly_baja_halalos_baleset_55_os_fout","timestamp":"2018. június. 09. 10:21","title":"Szomorú fotók jöttek a csávolyi halálos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De vajon melyik ügy az, amelyre így próbált meg reflektálni Macron?","shortLead":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De...","id":"20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b96fa52-c2be-403f-8871-189a78732a2a","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","timestamp":"2018. június. 09. 14:46","title":"Macron kézfogása egy fenyegetéssel is felér, és ezt már Trump is tudja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","shortLead":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","id":"20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cca9559-a49a-44ef-ad8f-95eaa851d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","timestamp":"2018. június. 09. 12:03","title":"A tudósok is meglepődtek, milyen olcsó: 27 ezer forintból megoldják a szén-dioxid kivonását a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","shortLead":"56 százalékot kapott a küldöttgyűlésen. Két évig megint ő lesz a párt elnöke.\r

\r

","id":"20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f430b8-a86b-4365-a0d4-62240f34fc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1e893e-da56-4e48-9e8d-6ebc72374a16","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_FeketeGyor_maradt_a_Momentum_elnoke","timestamp":"2018. június. 10. 14:19","title":"Fekete-Győr lett újra a Momentum elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]