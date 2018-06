Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20829e68-d4a8-4e7c-951a-b4a2d12fccb9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazilok kapusa egyértelművé tette, hogy egyelőre nem akarja kommentálni az esetleges klubváltásáról szóló találgatásokat.","shortLead":"A brazilok kapusa egyértelművé tette, hogy egyelőre nem akarja kommentálni az esetleges klubváltásáról szóló...","id":"20180611_alisson_lehutotte_a_kedelyeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20829e68-d4a8-4e7c-951a-b4a2d12fccb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e2bc59-d926-4fe7-aa80-3e62ed1f0f39","keywords":null,"link":"/sport/20180611_alisson_lehutotte_a_kedelyeket","timestamp":"2018. június. 11. 11:43","title":"A brazilok kapusa lehűtötte a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó azokra is gondol, akiknek még a Model 3 is túl nagy és drága.","shortLead":"Az amerikai gyártó azokra is gondol, akiknek még a Model 3 is túl nagy és drága.","id":"20180611_kompakt_olcso_villanyauto_tesla_model_3_elektromos_auto_akkumulator_elon_musk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a481e7-eec2-444e-8868-3604e8be6590","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_kompakt_olcso_villanyauto_tesla_model_3_elektromos_auto_akkumulator_elon_musk","timestamp":"2018. június. 11. 08:21","title":"Kompakt és olcsó villanyautó jön a Teslától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ae7545-990a-499d-b233-530e8a3f3b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra amerikai a világ legerősebb szuperszámítógépe, kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínainál. 