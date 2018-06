Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8fac113-e4cd-4824-a365-44bb01ee8d7c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ezzel az apró kütyüvel akár a nyári fesztiválok forgatagában is kézzel foghatóvá, sőt, bárhova felragaszthatóvá tehetjük a másodpercekkel korábban megörökített pillanatokat. Mutatjuk, hogy mit tud a szó szerint zsebben elférő HP Sprocket.","shortLead":"Ezzel az apró kütyüvel akár a nyári fesztiválok forgatagában is kézzel foghatóvá, sőt, bárhova felragaszthatóvá...","id":"20180610_hp_sprocket_zseb_nyomtato_teszt_kezi_fotonyomtato","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8fac113-e4cd-4824-a365-44bb01ee8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b7d2d6-538d-46f1-85eb-bb4bacc06211","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_hp_sprocket_zseb_nyomtato_teszt_kezi_fotonyomtato","timestamp":"2018. június. 10. 12:30","title":"Teszten a zsebben elférő kütyü, amely bármikor kinyomtatja a fényképeit – tintapatron nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég fontos frissítés érkezett hozzá.","shortLead":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég...","id":"20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea774b5a-091a-4857-9d44-7634a9d4de69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","timestamp":"2018. június. 11. 08:03","title":"Telepítse mielőbb: 1-es prioritású frissítést adtak ki a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A logisztikai szektorban folytatódott az első negyedévben a tavaly év végén elindult áremelési hullám, és várhatóan az év hátralévő részében is lesznek emelések a kézbesítési díjakban.","shortLead":"A logisztikai szektorban folytatódott az első negyedévben a tavaly év végén elindult áremelési hullám, és várhatóan...","id":"20180612_meg_tovabb_dragulhat_a_csomagkezbesites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb367cc-d744-42ec-b461-6a91c60ffa5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_meg_tovabb_dragulhat_a_csomagkezbesites","timestamp":"2018. június. 12. 05:24","title":"Még tovább drágulhat a csomagkézbesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27–33 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"27–33 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe12786-409f-46bd-bd9a-c8d53b5b4c70","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","timestamp":"2018. június. 11. 05:43","title":"Ma is marad a fülledt meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai újdonságai az Egyesült Államok Postai Szolgálata (US Postal Service, USPS) által kibocsátott jégkrémes, illatos bélyegek.","shortLead":"Éppenséggel ezt is meg lehet nyalni, szagolni mindenképpen érdemes, és gyűjtőknek kuriózum. Az idei nyár filatéliai...","id":"20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91e3ffae-584d-49ff-842e-721f2a52c250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314f6d32-fed8-4462-8dcc-9f2f6240accb","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Orokre_fagyasztott_elvezet","timestamp":"2018. június. 11. 16:20","title":"Örökre fagyasztott élvezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118a949b-000f-408b-bc00-d3aa7dfa79a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201823_azonnali_media_ungar_nemzeteseket_szerzodtet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=118a949b-000f-408b-bc00-d3aa7dfa79a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4354f007-7e14-4800-bb48-f7808942a41e","keywords":null,"link":"/kkv/201823_azonnali_media_ungar_nemzeteseket_szerzodtet","timestamp":"2018. június. 10. 18:40","title":"Azonnali Média: Ungár Péter nemzeteseket szerződtet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115f3dcc-8405-4d37-917c-05a7afec1825","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még a napszemüvege is milyen menő.","shortLead":"És még a napszemüvege is milyen menő.","id":"20180611_Kepeken_hogy_Charlotte_hercegno_az_apja_legnagyobb_rajongoja_Vilmos_herceg_Katalin_hercegn_Gyorgy_herceg_Kensington","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=115f3dcc-8405-4d37-917c-05a7afec1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bcd81c-0172-411f-be34-5446342a7cd1","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Kepeken_hogy_Charlotte_hercegno_az_apja_legnagyobb_rajongoja_Vilmos_herceg_Katalin_hercegn_Gyorgy_herceg_Kensington","timestamp":"2018. június. 11. 11:53","title":"Sarolta hercegnő az apja legnagyobb rajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8ddd10-ced7-46a3-8a2a-ce0911a4e208","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világelső most sem vesztett döntőt Párizsban, 11. alkalommal nyerte meg a francia teniszbajnokság férfi egyes versenyét. A vasárnapi döntőben három szettben legyőzte az osztrák Dominic Thiemet. ","shortLead":"A világelső most sem vesztett döntőt Párizsban, 11. alkalommal nyerte meg a francia teniszbajnokság férfi egyes...","id":"20180610_Elkepeszto_amit_Rafael_Nadal_muvelt_a_Roland_Garroson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c8ddd10-ced7-46a3-8a2a-ce0911a4e208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f839d3-c898-4d44-a7d3-44583a145546","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Elkepeszto_amit_Rafael_Nadal_muvelt_a_Roland_Garroson","timestamp":"2018. június. 10. 18:15","title":"Elképesztő, amit Rafael Nadal művelt a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]