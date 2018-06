Egy szegedi hotelban gyakornokoskodhatott a kisteleki Kurucsai Szabolcs, aki nem mellesleg városában egy, a vak és látó emberek közötti kapcsolatot építő civil szervezetet is vezet – írja a delmagyar.hu. A fiatal srác már cipész és masszőri szakmát is szerzett, majd Szegeden a szakács suliba is jelentkezett. A helyi lap segített a fiúnak gyakorló helyet keresni, mert olyan vendéglátós nem igen akadt, aki a 384 órás gyakorlati időt biztosította volna a számára. Miután ezt is támogatással tető alá hozták, most vizsgázott és kitűnőre sikerült a feladatként kapott egy étel sort, közte a bevert tojást Hadik-módra.

De vajon hogyan formál teljesen szabályos marhahúspogácsát a Hadik-módra készült bevert tojáshoz egy vak ember? – Ezt Gábor találta ki: nagy méretű pogácsaszaggatót állítunk bele a serpenyőbe, abba simítom bele a darált húst, így megfelelő – mondta a lapnak Szabolcs.

A fiúnak nagy tervei vannak, főző iskolát, tréningeket szeretne tartani gyengén látóknak, de egy szakácskönyv kiadására is készül, amelyet látássérültek és mások is egyformán használhatnak.