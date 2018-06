Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2438c40-46fc-4152-b3aa-0e9544b3a005","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első nagy sikerei, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, illetve a Blöff hangulatát idézi meg az angol rendező a futball nagyágyúival.","shortLead":"Első nagy sikerei, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső, illetve a Blöff hangulatát idézi meg az angol rendező...","id":"20180612_guy_ritchie_kisfilm_vilagbajnoksag_reklam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2438c40-46fc-4152-b3aa-0e9544b3a005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59233bb0-cebe-4264-a825-14311aa87121","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_guy_ritchie_kisfilm_vilagbajnoksag_reklam","timestamp":"2018. június. 12. 08:31","title":"Guy Ritchie rendezett egy kisfilmet a vb elé, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0648234c-db50-4e83-a1e7-ed899671c051","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lupa-tónál található strand üzemeltetője szerint a hét végére rendeződnek a parkoló körüli kérdések. 