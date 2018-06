Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint három éve életbe lépett szabályozás szerint a hagyományőrző cukrászipari termékeket csak akkor árusíthatják az adott néven, ha a Magyar élelmiszerkönyvben meghatározott minimális anyaghányadot és technológiai követelményeket betartják. Ez azonban nem mindenhol teljesül.","shortLead":"A több mint három éve életbe lépett szabályozás szerint a hagyományőrző cukrászipari termékeket csak akkor árusíthatják...","id":"20180611_Tul_nagy_keres_hogy_tejjel_keszuljon_a_kremes_Meg_mindig_sok_a_silany_sutemeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaab3e-b527-4ed7-9176-32a3a1d45491","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Tul_nagy_keres_hogy_tejjel_keszuljon_a_kremes_Meg_mindig_sok_a_silany_sutemeny","timestamp":"2018. június. 11. 10:17","title":"Túl nagy kérés, hogy tejjel készüljön a krémes? Még mindig sok a silány sütemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f17983-74c6-4712-a4ce-08c9bca2c92f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Macedóniának hívják ezentúl az eddig Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselő délszláv államot – jelentette be a Szkopje és Athén közötti történelmi megállapodás hírét Zoran Zaev macedón miniszterelnök. Nem sokkal korábban Alekszisz Ciprasz görög kormányfő is megerősítette, hogy megszületett a megállapodás Görögország és Macedónia között az utóbbi elnevezése miatt több évtizede tartó vita rendezésének módjáról.","shortLead":"Észak-Macedóniának hívják ezentúl az eddig Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselő délszláv államot –...","id":"20180612_Most_mar_aztan_tenyleg_rendezodik_a_gorogmacedon_nevvita","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08f17983-74c6-4712-a4ce-08c9bca2c92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44060971-9254-433f-9759-0b3132995806","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Most_mar_aztan_tenyleg_rendezodik_a_gorogmacedon_nevvita","timestamp":"2018. június. 12. 18:51","title":"Most már aztán tényleg rendeződik a görög-macedón névvita?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224e64c0-42c3-431e-99fb-bde616a3f087","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átalakult az albérletpiac Budapesten és az egyetemi városokban: a garzonlakásokat nem csak a diákok, hanem a munkavállalók is keresik. Egyetlen egyetemi város akad csak, ahol csökkentek az albérletárak, máshol akár 40 százalékkal is többet tehetnek zsebre a bérbeadók, mint tavaly.","shortLead":"Átalakult az albérletpiac Budapesten és az egyetemi városokban: a garzonlakásokat nem csak a diákok, hanem...","id":"20180612_Versenytarsakat_kaptak_a_diakok_az_alberletpiacon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=224e64c0-42c3-431e-99fb-bde616a3f087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe20aad-6432-49b4-9d2a-535816e45f3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Versenytarsakat_kaptak_a_diakok_az_alberletpiacon","timestamp":"2018. június. 12. 10:19","title":"Versenytársakat kaptak a diákok az albérletpiacon, jól járnak a bérbeadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat fogással hangoltak a tárgyalásokra.","shortLead":"Hat fogással hangoltak a tárgyalásokra.","id":"20180612_Pazar_menusorral_kenyeztettek_Kim_Dzsong_Unt_es_Donald_Trumpot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470c2ff7-6e78-4fd4-a6b5-8e2373cd493d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a283612f-6671-4495-9136-329ed61359fd","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Pazar_menusorral_kenyeztettek_Kim_Dzsong_Unt_es_Donald_Trumpot","timestamp":"2018. június. 12. 10:04","title":"Pazar menüsorral kényeztették Kim Dzsong Unt és Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden szavazásra jogosult leadta a voksát. Nem csak most nem épülhet bánya, de arról is szavaztak, hogy soha nem fogja engedni ezt a település.","shortLead":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden...","id":"20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179588d-0392-4e57-a785-08b697c3c3cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","timestamp":"2018. június. 11. 05:33","title":"Eldőlt, soha nem lesz Madocsán kavicsbánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden még erős lesz a felmelegedés, délen 35, 36 fok is lehet, de gyenge hidegfront is érkezik, ami viharokat hoz. Kedd éjjel ugyancsak zenghet az ég, és a szerda is viharosnak ígérkezik, főként a déli megyékben. ","shortLead":"Kedden még erős lesz a felmelegedés, délen 35, 36 fok is lehet, de gyenge hidegfront is érkezik, ami viharokat hoz...","id":"20180611_heves_viharok_jonnek_kedden_csutortokon_pedig_erkezik_a_lehules","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99be8b28-75bc-47c8-b3dd-c747f7d39d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08e2172-4b37-4e3d-87da-41c1b0bc69fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_heves_viharok_jonnek_kedden_csutortokon_pedig_erkezik_a_lehules","timestamp":"2018. június. 11. 17:58","title":"Heves viharok jönnek kedden, csütörtökön pedig érkezik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évente csaknem 10 millió látogatót vonzó párizsi Louvre a francia fővárosba érkező turisták kihagyhatatlan célpontja. Ezért aztán a vendéglátó bizniszben utazó csalók is rákaptak a magas művészetre.","shortLead":"Az évente csaknem 10 millió látogatót vonzó párizsi Louvre a francia fővárosba érkező turisták kihagyhatatlan...","id":"20180611_A_lopas_muveszete_egymillio_euros_csalas_a_Louvrebelepokkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362790f6-9597-4450-b16d-09574186bb98","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_A_lopas_muveszete_egymillio_euros_csalas_a_Louvrebelepokkel","timestamp":"2018. június. 11. 10:10","title":"A lopás művészete: egymillió eurós csalás a Louvre-belépőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajszló volt az első település, ahová a választás után Orbán Viktor személyesen ment el megköszönni, hogy a Fideszt támogatták a helyiek. Most 2,4 milliárdot kaptak a kormánytól. ","shortLead":"Vajszló volt az első település, ahová a választás után Orbán Viktor személyesen ment el megköszönni, hogy a Fideszt...","id":"20180611_Meghogy_a_hala_nem_politikai_kategoria_24_milliardot_kapott_az_Orban_tamogato_falu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbca6e2-cd32-4109-b3be-196779c7807b","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Meghogy_a_hala_nem_politikai_kategoria_24_milliardot_kapott_az_Orban_tamogato_falu","timestamp":"2018. június. 12. 06:30","title":"Méghogy a hála nem politikai kategória: 2,4 milliárdot kapott az Orbánt támogató falu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]