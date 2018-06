Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gödöllő térségében zajvédő fal építése miatt terelés van érvényben.","shortLead":"Gödöllő térségében zajvédő fal építése miatt terelés van érvényben.","id":"20180612_Lassabb_haladasra_kell_szamitani_az_M3as_autopalyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1bfea0-bd9a-47d9-87eb-92e4d7cded36","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Lassabb_haladasra_kell_szamitani_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2018. június. 12. 07:17","title":"Lassabb haladásra kell számítani az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","shortLead":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","id":"20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89576b1a-72fa-4c27-ad27-e91dd9cb1db1","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","timestamp":"2018. június. 11. 18:18","title":"Meghalt egy felforrósodott autóban hagyott kislány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő riport Spéder Zoltánról, amelyben klasszikus paparazzófotókkal és manipulált beállításokkal próbálták lejáratni az üzletembert. Az emiatt indult per jogerősen véget ért, az elsőfokú ítélethez képest ugyan kisebb, de még így is jelentős sérelemdíjjal. Úgy tűnik, a bíróságokon (még) számítanak a személyiségi jogokat garantáló törvények akkor is, ha az állami támogatással Andy Vajnához került csatorna veszi ezeket semmibe.","shortLead":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő...","id":"20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246ee91-47b0-4254-b64d-a133842ee850","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","timestamp":"2018. június. 11. 10:40","title":"Médiatörténeti ítélet: jogerősen elkaszálták a TV2-t a Spéder-lejáratásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök segítettek neki idejében bejutni a kórházba.","shortLead":"Rendőrök segítettek neki idejében bejutni a kórházba.","id":"20180611_rendori_felvezetest_kapott_a_vajudo_no","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7b7714-720f-45e4-9409-f5f1ec1f4a26","keywords":null,"link":"/elet/20180611_rendori_felvezetest_kapott_a_vajudo_no","timestamp":"2018. június. 11. 07:38","title":"Rendőri felvezetést kapott a vajúdó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae7e2d6-5d21-4c78-8009-9326fcd685be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy karriert futott be hétvégén az az Angela Merkel kabinetirodája által szombaton közzétett fénykép, amely sokak szerint jól illusztrálja a mai világpolitikai helyzetet. A mémgyárosok úgy gondolták: lehetne még érzékletesebb a kép, így nekiálltak „tökéletesteni”.","shortLead":"Nagy karriert futott be hétvégén az az Angela Merkel kabinetirodája által szombaton közzétett fénykép, amely sokak...","id":"20180611_g7_csucs_foto_g7_memek_angela_merkel_donald_trump_emmanuel_macron_theresa_may","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae7e2d6-5d21-4c78-8009-9326fcd685be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbc3527-3de7-4c84-afd4-77007ecfe2ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_g7_csucs_foto_g7_memek_angela_merkel_donald_trump_emmanuel_macron_theresa_may","timestamp":"2018. június. 11. 10:03","title":"Elöntötték az internetet a mémek a remekül sikerült G7-fotó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ígéretek szerint ősztől már több mint háromszáz térfigyelő kamera működik majd Kaposváron.","shortLead":"Az ígéretek szerint ősztől már több mint háromszáz térfigyelő kamera működik majd Kaposváron.","id":"20180611_alaposan_megugrik_a_terfigyelo_kamerak_szama_kaposvaron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc55bac-0f66-4e17-ae37-a79bfc57fe68","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_alaposan_megugrik_a_terfigyelo_kamerak_szama_kaposvaron","timestamp":"2018. június. 11. 16:36","title":"Alaposan megugrik a térfigyelő kamerák száma Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d755cd-f635-44d5-b24e-b89d1f746e51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több jogszabály, köztük a társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a birtokperek országos vizsgálata nyomán a Kúria – mondta Orosz Árpád, a Kúria tanácselnöke, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője a vizsgálat eredményeit összegző háttérbeszélgetésen.","shortLead":"Több jogszabály, köztük a társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a birtokperek országos vizsgálata nyomán...","id":"20180611_Haromszaz_gyulolkodo_szomszed_ugyet_vizsgaltak_felul_erre_jutott_a_Kuria","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5d755cd-f635-44d5-b24e-b89d1f746e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3946c8-ea2a-4f8b-bd17-b54a1221e68a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180611_Haromszaz_gyulolkodo_szomszed_ugyet_vizsgaltak_felul_erre_jutott_a_Kuria","timestamp":"2018. június. 11. 12:49","title":"Háromszáz gyűlölködő szomszéd ügyét vizsgálták felül, erre jutott a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A telephely nélkül dolgozó használtautó-kereskedő vagy a sérült autókkal telepakolt kereskedés legyen figyelmeztető jel. ","shortLead":"A telephely nélkül dolgozó használtautó-kereskedő vagy a sérült autókkal telepakolt kereskedés legyen figyelmeztető...","id":"20180611_Hasznaltauto_nepperek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea33c814-cf2d-4f23-84dc-d306cf7abb7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_Hasznaltauto_nepperek","timestamp":"2018. június. 11. 13:21","title":"Nem csak az autót, a neppert is át kellene vizsgálni vásárlás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]