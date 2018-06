„Négy éve egy telefontokot is órák alatt el tudtunk adni, csak rá kellett tenni egy focilabdát és egy brazil zászlót. Most marad a labda, szerinted lenne bárki, aki pénzt ad egy orosz zászlóért?” Így magyarázott egy utcai árus a stratégiájáról, napokkal a világbajnokság nyitómeccse előtt. De félteni legfeljebb a vásárlókat kell, nem a kereskedőket: mindent el lehet adni ezekben a hetekben a focival, és mindent el is próbálnak adni vele. De minden relatív: Luke Skywalker simán legyőzte Messit, a Star Wars-díszítésű termékekből még mindig sokkal több van a polcokon, mint a focisokból.

Ahhoz, hogy egy gyártó rátehesse a termékeire a világbajnokság logóját, jókora licencdíjat kell fizetnie, nem csoda, hogy ezt sokan nem vállalják be. Marad az egyszerűbb út: bármit tegyenek oda a termékekre, aminek köze van a focihoz, máris jönnek a vásárlók. Az ilyen termékek között néztünk körbe, mennyire kreatívan tudják kihasználni a gyártók és a boltok, hogy jön a vb.

Nézzen vb-t hitelre vett új tévén!

A legdrágábbak, de egyben a leginkább minőségi termékek is az elektronikai cikkek. Azt még értjük is, hogy a népszerűbb játékok forgalma megugrik ilyenkor, és minden magára valamit is adó gyártó kijön a játékai vb-re átszabott változatával, a licencet szabályosan megvásárolva. Az már sokkal érdekesebb kérdés, miért hagyomány az minden világbajnokság és Európa-bajnokság alatt, hogy a tévéket akciósan kezdik árulni.

© Fazekas István

A megoldást még az 1970-es, 1980-as években érdemes keresni. Most már csak az a kérdés, hogy az ember mennyire profi minőségben szeretné nézni a vb-t, ha úgy dönt, hogy nem elég a számítógép monitora, de néhány évtizeddel korábban még valóban az múlhatott egy jó tévéválasztáson, hogy élvezhető minőséget kapott-e a család és a baráti kör, ha összegyűltek meccset nézni. Így aztán kialakult a szokás, hogy a vb-k előtt leértékelik a boltok a tévéket, ez pedig 1990 után begyűrűzött hozzánk, és megmaradt még akkor is, amikor csak a tökéletes és a még tökéletesebb kép között kell választani. A nagy elektronikai szaküzletekben kivétel nélkül akciósan kínálják a tévéket, a 100 ezer forintos körüli beszálló árkategóriától egészen a leértékelve 650 ezer forintos óriástévéig, több helyen hitelre, így akár az is elképzelhető, hogy épp elkezdődik a 2020-as Eb, mire az ember kifizeti az utolsó törlesztőrészletet.

Aminek legalább köze van a focihoz

Elárasztják a piacot ilyenkor az olyan termékek is, amelyeknek van közük a sporthoz, de a világbajnoksággal sokkal könnyebb eladni. Abban például semmi csoda nincs, hogy a nyári szünetre készülve sokkal több labdát vesznek a gyerekeknek, mint bármikor máskor, de az általunk megkérdezett boltosok szerint a páros években, vb vagy Eb előtt és alatt érezhetően jobban fogynak ezek.

Sokan szívesen vásárolnak mezt is ilyenkor. Egy valódi, hivatalos válogatott mez nagyon drága, akár 15-20 ezer forint is lehet, ezek annyira nem is fogynak jól – a kivétel a magyar válogatott mez, amely ennyiért is elkel, akkor is, ha arra esélyünk sem volt, hogy kijussunk a világbajnokságra.

© MTI / Balogh Zoltán

Itt azonban már nagyon kreatív megoldások is vannak: a piros ria-ria-Hungária póló máris sokkal olcsóbb, alig 5 ezer forintért lehet kapni, de 3-4 ezerért egy egyszerű „Magyarország” felirattal is el lehet adni pólót vagy akár mezt is.

Jól fizető megoldás az is, amikor egy egyszerű pólóra rányomják valamelyik vb-résztvevő ország nevét, és egy labdában vagy más formában a zászlót, hiszen mivel nem a fociszövetség címeréről van szó, egy fillér jogdíjat sem kell fizetni érte, így már az 5 ezer forint körüli árkategóriában lehet próbálkozni. Van gyártó, amelyik arra sem vette a fáradságot, hogy az ország nevét lefordítsa angolról a helyi nyelvre, így a lelkes szurkoló nyugodtan üldögélhet Germany vagy Spain feliratú pólóban, vagy akár Netherlands és Italy feliratúban is, miközben a hollandok az olaszok ki sem jutottak a vb-re.

Focira áthangolva

De ennél sokkal több az olyan termék a boltokban, amelyeknek semmi közük nincs a focihoz, mégis azzal próbálják eladni őket. Klubszinten ennek klasszikus példája a tolltartó, füzet, iskolatáska – jó érzésű szülő ilyet még csak mutatóba sem ad a gyerekének június közepén, így a válogatottak címereivel ellátva alig látunk ilyet. Akad viszont focilabda mintájú babzsákfotel 3600 forintért, labda díszítésű torta, focis vécépapír (leértékelve egy ezresből kijön egy 24-es csomag), és sok más hasonló termék.

© Sztojcsev Iván

Meglepő, de a drágább, minőségi játékok piacán nem nagyon jelent meg a világbajnokság. Amíg a nagyobb játékboltokban például Star Wars-termékekből annyit találtunk, amennyiből egy teljes gyerekszobát be lehetne rendezni, focis játékokra elvétve bukkantunk csak, a vb-tematika pedig meg sem jelent. Real Madridos vagy épp Manchester Unitedes ezer darabos kirakó, de még Barcelona-Monopoly is létezik, a vb-re készülőt azonban most nem láttunk. Pedig a Monopoly meglepően jól mutatja be Oroszország sportfinanszírozási rendszerét: néha a semmiből jön a pénz, máskor pedig meglepetésszerűen kerül az ember börtönbe.

Tömegtermelés, minél olcsóbban

Akad még egy kategória a vb-vel eladott termékeknél: a nagyon olcsón gyártható, és tömegesen, kis pénzért eladható termék. Láttunk például darabjáért 25 forintért árult focis papír poharat, Goal feliratú, hatosával árult papír játékszemüveget 230 forintért, vagy épp World Cup felirattal, egyebek mellett olasz zászlóval is ellátott szúnyogriasztó karkötőt.