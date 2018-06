Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi műsorvezető társat kaphat Jakupcsek Gabriella.","shortLead":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi...","id":"20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95db64af-2423-4784-9b9c-16a026cf082c","keywords":null,"link":"/elet/20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","timestamp":"2018. június. 13. 07:41","title":"Most már biztos, hogy ősszel jön Jakupcsek Gabriella új műsora az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224e64c0-42c3-431e-99fb-bde616a3f087","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átalakult az albérletpiac Budapesten és az egyetemi városokban: a garzonlakásokat nem csak a diákok, hanem a munkavállalók is keresik. Egyetlen egyetemi város akad csak, ahol csökkentek az albérletárak, máshol akár 40 százalékkal is többet tehetnek zsebre a bérbeadók, mint tavaly.","shortLead":"Átalakult az albérletpiac Budapesten és az egyetemi városokban: a garzonlakásokat nem csak a diákok, hanem...","id":"20180612_Versenytarsakat_kaptak_a_diakok_az_alberletpiacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=224e64c0-42c3-431e-99fb-bde616a3f087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe20aad-6432-49b4-9d2a-535816e45f3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Versenytarsakat_kaptak_a_diakok_az_alberletpiacon","timestamp":"2018. június. 12. 10:19","title":"Versenytársakat kaptak a diákok az albérletpiacon, jól járnak a bérbeadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Az egész világ ünnepli most a koreai-amerikai megállapodást, de az már most látszik, nagyon az út elején járnak a \"tartós béke\" megteremtésében. Az egyik legfontosabb kérdés, milyen biztonsági biztosítékokkal lenne elégedett Kim Dzson Un a nukleáris leszerelésért cserébe, hiszen atomfegyvere országa biztonsága mellett saját politikai rendszerének érinthetetlenségét is biztosítja. Még az is lehet, hogy a phenjani vezér átverte Trumpot – de akár országa sorsfordulója is lehet a mai nap.\r

\r

","shortLead":"Az egész világ ünnepli most a koreai-amerikai megállapodást, de az már most látszik, nagyon az út elején járnak...","id":"20180612_Kim_es_Trump__A_legnagyobb_sorsfordulo_vagy_atveres_a_vilagtortenelemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61b7a97-1572-4e2a-afcc-40eb51ce96f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Kim_es_Trump__A_legnagyobb_sorsfordulo_vagy_atveres_a_vilagtortenelemben","timestamp":"2018. június. 12. 17:40","title":"Trump és Kim: A világtörténelem legnagyobb sorsfordulója vagy átverés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeff Sessions igazságügyi miniszter közölte ezt, miután személyesen járt közben egy El Salvador-i nő menedékjogának megtagadása érdekében. ","shortLead":"Jeff Sessions igazságügyi miniszter közölte ezt, miután személyesen járt közben egy El Salvador-i nő menedékjogának...","id":"20180612_jeff_sessions_egyesult_allamok_menedekjog_csaladon_beluli_eroszak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6508083-2e5b-447e-92a5-258cf5b019ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_jeff_sessions_egyesult_allamok_menedekjog_csaladon_beluli_eroszak","timestamp":"2018. június. 12. 05:57","title":"Amerikai miniszter: \"A menedékjog nem a nehézségek elől menekülés joga\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1f9f0f-1261-450a-a557-e1cef1b51b27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MTI-n megjelent gyorshír szerint a Fidesz azt kéri, foglalják alkotmányba az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmát. Mindezt akkor, mikor az egekbe szárnyaló lakbérek még több embert lökhetnek az utcára.","shortLead":"Az MTI-n megjelent gyorshír szerint a Fidesz azt kéri, foglalják alkotmányba az életvitelszerű közterületen tartózkodás...","id":"20180612_Alkotmanyban_tiltana_meg_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f9f0f-1261-450a-a557-e1cef1b51b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a10d80f-4b2a-4a6b-b145-e8b04c9d18df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Alkotmanyban_tiltana_meg_a_Fidesz_a_hajlektalansagot","timestamp":"2018. június. 12. 12:33","title":"Alkotmányban tiltaná meg a Fidesz a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész halálát gondozója közölte a Story magazinnal. ","shortLead":"A művész halálát gondozója közölte a Story magazinnal. ","id":"20180613_Meghalt_Paudits_Bela","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a686ca3-3faf-45f2-a8eb-28c90c585f9a","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Meghalt_Paudits_Bela","timestamp":"2018. június. 13. 16:04","title":"Meghalt Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e8151e-e277-418e-9c28-2a3c490e08c2","c_author":"Rudolph Logistik","category":"brandcontent","description":"Az infotechnológia elképesztő léptékű fejlődése új távlatokat nyit az olyan területeken is, mint a kereskedelem és azon belül is a logisztika. A változás az árucsomagolástól kezdve a rakodáson, raktározáson és szállításon át az ügyfeleknek kínált szolgáltatások bővülésében egyaránt markánsan megnyilvánul. Mindez pedig a vásárlók, megrendelők igényeit is nagyban átalakítja mind a kis-, mind pedig a nagykereskedelem szintjén.","shortLead":"Az infotechnológia elképesztő léptékű fejlődése új távlatokat nyit az olyan területeken is, mint a kereskedelem és azon...","id":"20180611_A_jovo_logisztikai_megoldasai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e8151e-e277-418e-9c28-2a3c490e08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fcaecc-3afc-477b-8bf6-6d91cfc9ae39","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180611_A_jovo_logisztikai_megoldasai","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"A jövő logisztikai megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d788839-678d-422c-ad80-53ca6cd2235a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Patrick Kluivert fiáért 20 millió eurót fizettek a rómaiak.","shortLead":"Patrick Kluivert fiáért 20 millió eurót fizettek a rómaiak.","id":"20180612_a_romaban_folytatja_kluivert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d788839-678d-422c-ad80-53ca6cd2235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3a2e25-f9c1-4d05-9dd8-a15ecf141ff9","keywords":null,"link":"/sport/20180612_a_romaban_folytatja_kluivert","timestamp":"2018. június. 12. 10:13","title":"A Romában folytatja Kluivert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]