[{"available":true,"c_guid":"a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház oldalán, most ért fel az épület tetejére. ","shortLead":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház...","id":"20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2475115-6b68-4571-90c1-9dd50af70f5f","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","timestamp":"2018. június. 13. 10:07","title":"Hihetetlen akcióba kezdett egy mosómedve, megmászott egy toronyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ae7545-990a-499d-b233-530e8a3f3b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra amerikai a világ legerősebb szuperszámítógépe, kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínainál. A Summit hűtéséhez percenként 15 ezer liternyi víz kell, de megéri: képességeit a csillagászatban, a fizikában és az orvostudományban is hasznosítják majd.","shortLead":"Újra amerikai a világ legerősebb szuperszámítógépe, kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínainál. A Summit hűtéséhez...","id":"20180611_vilag_leggyorsabb_szuperszamitogepe_summit_amerikai_szuperszamitogep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ae7545-990a-499d-b233-530e8a3f3b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612db4b9-c03b-4f99-b4e6-1a6e9b9d0fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_vilag_leggyorsabb_szuperszamitogepe_summit_amerikai_szuperszamitogep","timestamp":"2018. június. 11. 13:03","title":"Ez a számítógép 1 óra alatt megcsinálja azt, ami önnek otthon 30 évbe telne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","shortLead":"Ennek már egy hete meg kellett volna történnie, de nem történt.","id":"20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1171a3-75b9-4c66-a7b3-0c8f0ae99998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25091218-45e7-451f-a6f5-df5c31f98a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Vegre_eskut_tehetett_KocsisCake_Olivio_es_Hohn_Krisztina","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Végre esküt tehetett Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetesben marad F. Ferenc, a nyolcéves sólyi kislány gyilkosa.","shortLead":"Előzetesben marad F. Ferenc, a nyolcéves sólyi kislány gyilkosa.","id":"20180611_Harom_honappal_meghosszabbitjak_a_solyi_kislany_gyilkosanak_elozeteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46227163-e9c8-4163-8850-e9d6d871ab4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Harom_honappal_meghosszabbitjak_a_solyi_kislany_gyilkosanak_elozeteset","timestamp":"2018. június. 11. 15:18","title":"Három hónappal meghosszabbítják a sólyi kislány gyilkosának előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak az ingatlanpiacon, de ki profitál ebből?","shortLead":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak...","id":"20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22555b5f-7e56-4e50-a6c9-25db1f66872e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","timestamp":"2018. június. 12. 14:13","title":"Úgy megy házhoz a Lidl és az Aldi, hogy már a házat is ők építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1448fea8-6dad-4d01-8ab7-d168a0829dfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Növények, fák, egy buszmegálló, egy díszrács és egy tábla is áldozatul esett. Egy 17 éves fiú volt a rongáló.","shortLead":"Növények, fák, egy buszmegálló, egy díszrács és egy tábla is áldozatul esett. Egy 17 éves fiú volt a rongáló.","id":"20180611_kizavartak_a_balbol_duheben_szetverte_a_falu_kozpontjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1448fea8-6dad-4d01-8ab7-d168a0829dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0818ca12-e566-445e-9ca6-696c050b3929","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_kizavartak_a_balbol_duheben_szetverte_a_falu_kozpontjat","timestamp":"2018. június. 11. 14:45","title":"Kizavarták a bálból, dühében szétverte a falu központját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bab64e-da8c-4adc-9316-78fff63b8bfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fájdalmas, nehezen kezelhető sérülések gyógyulását gyorsító kötszert fejlesztettek ki amerikai kutatók. A formálható hidrogél a szervezet saját gyógyító mechanizmusait használja ki, nem szükséges hozzá gyógyszeres hatóanyag.","shortLead":"A fájdalmas, nehezen kezelhető sérülések gyógyulását gyorsító kötszert fejlesztettek ki amerikai kutatók. A formálható...","id":"20180613_seb_gyogyulas_kotes_gyorsabb_gyogyulas_regeneralo_kotszer_a5g81_laminin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bab64e-da8c-4adc-9316-78fff63b8bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cca373-bfb4-4d29-b144-21baae5a94ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_seb_gyogyulas_kotes_gyorsabb_gyogyulas_regeneralo_kotszer_a5g81_laminin","timestamp":"2018. június. 13. 11:03","title":"Megcsinálták a kötszert, amellyel 33%-kal gyorsabban gyógyulnak be a sebek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos LMP-s országgyűlési képviselő szerint Orbán Viktor miniszterelnök a bíróságok függetlenségének felszámolásával Magyarország kilépését készíti elő az európai unióból. ","shortLead":"Hadházy Ákos LMP-s országgyűlési képviselő szerint Orbán Viktor miniszterelnök a bíróságok függetlenségének...","id":"20180611_Hadhazy_Orban_ki_akarja_provokalni_Magyarorszag_kilepeset_az_uniobol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43b7c95-110d-4bd2-819a-0168efa89b7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Hadhazy_Orban_ki_akarja_provokalni_Magyarorszag_kilepeset_az_uniobol","timestamp":"2018. június. 11. 11:37","title":"Hadházy: Orbán ki akarja provokálni Magyarország kilépését az unióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]