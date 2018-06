Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8db27693-2fa0-43df-9982-49d4d2f0fb3b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ghánai középpályás átigazolása körül már télen kisebb botrány kerekedett, most azonban a belga Genk klubja tiszta vizet öntött a pohárba, hivatalos oldalukon jelentették be Paintsil érkezését.","shortLead":"A ghánai középpályás átigazolása körül már télen kisebb botrány kerekedett, most azonban a belga Genk klubja tiszta...","id":"20180611_Elhagyja_a_Fradit_Joseph_Paintsil","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8db27693-2fa0-43df-9982-49d4d2f0fb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd974f4b-63e9-4f31-9fc9-78648ea4e4ab","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Elhagyja_a_Fradit_Joseph_Paintsil","timestamp":"2018. június. 11. 14:45","title":"Elhagyja a Fradit Joseph Paintsil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","shortLead":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","id":"20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e7772-a1fa-4a89-b4a1-48681f0b9723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. június. 12. 18:35","title":"Van egy klub, amelyik a Realnál is értékesebb – kitalálja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gödöllő térségében zajvédő fal építése miatt terelés van érvényben.","shortLead":"Gödöllő térségében zajvédő fal építése miatt terelés van érvényben.","id":"20180612_Lassabb_haladasra_kell_szamitani_az_M3as_autopalyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1bfea0-bd9a-47d9-87eb-92e4d7cded36","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Lassabb_haladasra_kell_szamitani_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2018. június. 12. 07:17","title":"Lassabb haladásra kell számítani az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5250b87-04f2-425d-b42b-6d13dd0dce7c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt.-nél több mint háromszor annyiféle dologra lehet majd fogadni most, mint az előző vb idején.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt.-nél több mint háromszor annyiféle dologra lehet majd fogadni most, mint az előző vb idején.","id":"20180612_A_magyar_fogadoknal_a_brazilok_es_Neymar_a_vb_fo_eselyesei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5250b87-04f2-425d-b42b-6d13dd0dce7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28991b06-7b25-4a4a-a8cd-b913d40cd834","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_A_magyar_fogadoknal_a_brazilok_es_Neymar_a_vb_fo_eselyesei","timestamp":"2018. június. 12. 12:18","title":"A magyar fogadóknál a brazilok és Neymar a vb fő esélyesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között. Bár a piac azóta is virágzik, annak kockázatosságát ma már senki nem vitatja. Ennek fő oka pedig az, hogy a piaci körülmények nincsenek kellő mértékben szabályozva. Ezt a hiányosságot ismerte föl Málta, ahol először fogják szabályozni ezt a szektort, és ezáltal a világ kripto-központjává lép elő.","shortLead":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között...","id":"crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa051dc-52b1-415a-9407-076d66e64a35","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","timestamp":"2018. június. 12. 07:25","title":"Világos szabályozásokkal léphet elő Málta a világ kriptoközpontjává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"ce931d81-b693-4deb-9344-98280aa3cd36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ókori görög világban játszódik majd a Ubisoft történelmijáték-sorozatának legújabb része, az Assassin’s Creed: Odyssey.","shortLead":"Az ókori görög világban játszódik majd a Ubisoft történelmijáték-sorozatának legújabb része, az Assassin’s Creed...","id":"20180611_assassins_creed_odyssey_okori_gorogorszag_trailer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce931d81-b693-4deb-9344-98280aa3cd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7e4432-0feb-47f1-a5be-57b3d242d04a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_assassins_creed_odyssey_okori_gorogorszag_trailer","timestamp":"2018. június. 11. 23:36","title":"Itt az új Assassin’s Creed első trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ellentétes eredményeket mutatnak a laborvizsgálatok, ezért a Vivienvíz Kft. a Lupilu szénsavmentes ásványvizek visszahívásáról döntött.","shortLead":"Ellentétes eredményeket mutatnak a laborvizsgálatok, ezért a Vivienvíz Kft. a Lupilu szénsavmentes ásványvizek...","id":"20180611_Visszahivjak_Meszaros_Lorincek_egyik_asvanyvizet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9282a7-e9cf-4cd3-864d-d53ca6a0a534","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Visszahivjak_Meszaros_Lorincek_egyik_asvanyvizet","timestamp":"2018. június. 11. 17:01","title":"Visszahívják Mészáros Lőrincék egyik ásványvizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban a korábbiaknál is sokkal drámaibb eseményekre készülhetnek a játékosok. Mutatjuk a PlayStation egyik legütősebb címének folytatásából készült első gameplay videót.","shortLead":"A posztapokaliptikus világban játszódó The Last of Us első része is brutális hullámvasút volt, a folytatásban azonban...","id":"20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21381113-75d1-4197-87bf-75fbb06dd8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b390327-20cb-4749-b97a-cebc5e7f5f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_the_last_of_us_2_gameplay_video_trailer_naughty_dog_e3_2018","timestamp":"2018. június. 12. 19:03","title":"Itt a PlayStation újabb nagyágyúja: kegyetlen világ vár a játékosra a Last of Us 2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]