[{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri határt - azaz nem engedték kikötni az Aquarius mentőhajót terhes anyákkal, gyerekekkel, kísérő nélküli kiskorúakkal.\r

\r

","shortLead":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri...","id":"20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03554a-ef43-4e47-84d3-c6c14b93593c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","timestamp":"2018. június. 12. 10:28","title":"Szijjártónak tetszik, ahogy az olasz kormány keménykedik az Aquarius mentőhajóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még Paul McCartney is kérte, hogy mentsék meg Habocska életét.","shortLead":"Több mint 30 ezren írták alá az internetes petíciót, amelyben követelték, hogy ne vágják le az elkóborolt tehenet. Még...","id":"20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57bd5cf-65e7-42ff-86d0-48583fb7ba8c","keywords":null,"link":"/elet/20180611_mig_itthon_egy_medve_a_bolgaroknal_egy_tehen_most_a_sztar","timestamp":"2018. június. 11. 19:22","title":"Míg itthon egy medve, a bolgároknál egy tehén most a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint Rokker Zsolti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik független, akiről semmit nem tudni, ő is Erdei Sándor.","shortLead":"Mármint Rokker Zsolti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik...","id":"20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7239155b-166d-470f-89b0-73752a5db56c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"Miskolcon elindul még egy Erdei Sándor, nem csak az ellenzék által támogatott Erdei, aki Rokker Zsolti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indokát és részleteit nem tudják, de szükségét sem igazán érzik a kormánypártok politikusai az alaptörvény felülvizsgálatának, amit Orbán Viktor vetített előre múlt héten. De akkor mire gondolhatott a \"költő\"? ","shortLead":"Az indokát és részleteit nem tudják, de szükségét sem igazán érzik a kormánypártok politikusai az alaptörvény...","id":"20180611_Kover_az_alkotmanyreviziorol_a_magam_reszerol_nagy_szukseget_nem_latom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad5f887-c9ae-4998-bfdf-dffd4496e0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Kover_az_alkotmanyreviziorol_a_magam_reszerol_nagy_szukseget_nem_latom","timestamp":"2018. június. 11. 17:40","title":"Kövér az alkotmányrevízióról: A magam részéről nagy szükségét nem látom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután egy másik kocsival csattant. Egy ember súlyos, kettő könnyebb sérüléseket szenvedett. A másik autó egy oszlopnak hajtott. Mindkét kocsi alaposan összetört. Az épületben, amelynek az egyik nekirohant, valószínűleg egy üzlet működött, és annak a bejárati ajtaja is rommá tört.\r

\r

","shortLead":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután...","id":"20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727badab-223f-47a1-8ac5-078101d26210","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","timestamp":"2018. június. 13. 08:33","title":"Tört az ajtó és az üveg, háznak rohant egy autó a XX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és orvosi ügyeleteket ellátó, a ceglédi kórházat kiszolgáló cégnél, erről a a vállalkozás betegszállítási részlegének vezetője beszél.","shortLead":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és...","id":"20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66985420-e70e-4c57-bcc0-ca7e8d09e9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","timestamp":"2018. június. 11. 15:05","title":"Feketén fizethetik a betegszállítókat és az ügyelő orvosokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","shortLead":"A leggazdagabb fideszes újonc \"szociális érzékenysége\" most egészen különös módon nyilvánul meg.","id":"20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5119342-f2be-46a0-9c24-d06514a48c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e3bcd1-2fa5-4190-a779-add02d553d41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_bajkai_fidesz_hajlektalan_alaptorveny","timestamp":"2018. június. 12. 15:40","title":"A kampányban tojást és tejet osztott, most ő állt ki a hajléktalanság betiltásának ötletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé válhassanak. Kanadában született kislányuknak nem volt egyszerű magyar állampolgárságot szerezni, és elintézni azt, hogy mindkét édesapja nevét viselhesse.","shortLead":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé...","id":"20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80e248-ee1b-4e46-82fb-13a84dbc8e99","keywords":null,"link":"/elet/20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","timestamp":"2018. június. 13. 07:37","title":"Kanadai béranya szült gyermeket egy magyar meleg párnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]