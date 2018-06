Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180613_Donald_Trump_IQhaboruba_kezdett_Robert_de_Niroval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158d4fcc-ed72-41e5-a944-52cab04663da","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Donald_Trump_IQhaboruba_kezdett_Robert_de_Niroval","timestamp":"2018. június. 13. 09:13","title":"Donald Trump IQ-háborúba kezdett Robert de Niróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és orvosi ügyeleteket ellátó, a ceglédi kórházat kiszolgáló cégnél, erről a a vállalkozás betegszállítási részlegének vezetője beszél.","shortLead":"Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy havonta pár millió forintot fizetnek ki feketén a dolgozóknak annál a betegszállító és...","id":"20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66985420-e70e-4c57-bcc0-ca7e8d09e9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Feketen_fizethetik_a_betegszallitokat_es_az_ugyelo_orvosokat_Cegleden","timestamp":"2018. június. 11. 15:05","title":"Feketén fizethetik a betegszállítókat és az ügyelő orvosokat Cegléden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15001dd-5f5c-4590-83d5-1ff551596f33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula, Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégei továbbra is számíthatnak állami megbízásokra, amelyekből eddig is bőségesen profitáltak már.","shortLead":"Balásy Gyula, Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégei továbbra is számíthatnak állami megbízásokra, amelyekből eddig is...","id":"20180611_ujra_kitomik_kozpenzzel_a_kormanykozeli_reklamugynoksegeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c15001dd-5f5c-4590-83d5-1ff551596f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b2a14f-df2f-4b72-b644-9e5f6205a499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_ujra_kitomik_kozpenzzel_a_kormanykozeli_reklamugynoksegeket","timestamp":"2018. június. 11. 18:48","title":"Újra kitömik közpénzzel a kormányközeli reklámügynökségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc96c1a-e9af-49cd-8492-3bb8f6bfca58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn munkába állt a világ minden bizonnyal eddigi legpontosabb \"mérlege\". A németországi Karlsruhei Technológiai Intézetben (KIT) működő szerkezet a legkönnyebb elemi részecske, a neutrínó tömegének meghatározásában hívatott segíteni. A Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment nevű projekt után Katrinnak hívott elektrosztatikus spektrométert 15 évig építették. ","shortLead":"Hétfőn munkába állt a világ minden bizonnyal eddigi legpontosabb \"mérlege\". A németországi Karlsruhei Technológiai...","id":"20180612_a_vilag_legpontosabb_merlege_katrin_neutrino_tomege_karlsruhei_technologiai_intezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc96c1a-e9af-49cd-8492-3bb8f6bfca58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25559e20-668d-4b16-bea1-1f8e86796f91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_a_vilag_legpontosabb_merlege_katrin_neutrino_tomege_karlsruhei_technologiai_intezet","timestamp":"2018. június. 12. 10:03","title":"Munkába állt a világ legpontosabb mérlege – hatalmas nagy, pedig nagyon apró dolgot mér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki nem mond igazat.","shortLead":"Valaki nem mond igazat.","id":"20180612_Uj_dokumentumok_kerultek_elo_bajba_kerulhet_Semjen_a_szarvasvadaszat_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e2565-c1ac-47ab-a057-fe7125726ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Uj_dokumentumok_kerultek_elo_bajba_kerulhet_Semjen_a_szarvasvadaszat_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 10:09","title":"Új dokumentumok kerültek elő, bajba kerülhet Semjén a szarvasvadászat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af15c80-d674-4730-bd37-ee738f8ab0d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A holland törvényhozás kedden hagyta jóvá az Ukrajnával kötött tavalyi megállapodást, amely szerint Hollandiában fogják bíróság elé állítani a tragédia felelőseit.","shortLead":"A holland törvényhozás kedden hagyta jóvá az Ukrajnával kötött tavalyi megállapodást, amely szerint Hollandiában fogják...","id":"20180613_holland_birosag_targyaljak_az_ukrajnaban_lelott_utasszalito_gep_ugyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af15c80-d674-4730-bd37-ee738f8ab0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba0811-86d9-4e11-8892-066cb083f1ff","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_holland_birosag_targyaljak_az_ukrajnaban_lelott_utasszalito_gep_ugyet","timestamp":"2018. június. 13. 10:51","title":"Holland bíróságon tárgyalják az Ukrajnában lelőtt utasszállító gép ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595d387d-e73e-4182-b69c-b9cb381e34be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök kijöttek és fölvetették fürdőruhafelsőjüket a félmeztelenül fürdő nőkkel. Az eset akkora felháborodást váltott ki, hogy népszavazás lett belőle.","shortLead":"A rendőrök kijöttek és fölvetették fürdőruhafelsőjüket a félmeztelenül fürdő nőkkel. Az eset akkora felháborodást...","id":"20180612_Megszavaztak_a_nok_a_felmeztelen_furdozest_egy_katalan_faluban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=595d387d-e73e-4182-b69c-b9cb381e34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a99176b-3a95-42fd-b6a7-ea8f40fd87cc","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Megszavaztak_a_nok_a_felmeztelen_furdozest_egy_katalan_faluban","timestamp":"2018. június. 12. 07:42","title":"Megszavazták a nők a félmeztelen fürdőzést egy katalán faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncertezők nekiestek a rappernek, mint írták, elég ízléstelen ilyen effekteket beépíteni a show-ba. ","shortLead":"A koncertezők nekiestek a rappernek, mint írták, elég ízléstelen ilyen effekteket beépíteni a show-ba. ","id":"20180611_Panik_volt_Eminem_koncertjen_mert_loveseket_hallottak_a_rajongok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e361ed5f-bb76-4d0f-8577-e87408bdf10d","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Panik_volt_Eminem_koncertjen_mert_loveseket_hallottak_a_rajongok","timestamp":"2018. június. 11. 17:45","title":"Pánik volt Eminem koncertjén, mert lövéseket hallottak a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]