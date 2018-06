Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa7cf8a6-6e32-4d0e-a4a8-b9458de1892a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több, hazánk útjain is közlekedő Mercedes esetében rendelt el visszahívást a gyártó a német kormánnyal folyatott tárgyalás után.","shortLead":"Több, hazánk útjain is közlekedő Mercedes esetében rendelt el visszahívást a gyártó a német kormánnyal folyatott...","id":"20180612_mercedes_dizelbotrany_visszahivas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7cf8a6-6e32-4d0e-a4a8-b9458de1892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44794965-aa45-4845-a6e6-39ea8a8e8418","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_mercedes_dizelbotrany_visszahivas","timestamp":"2018. június. 12. 17:31","title":"774 ezer autót hív vissza a Mercedes Európában – az öné is köztük van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ezt a leghatékonyabban egy számlázó programon keresztül tudják megtenni, ami a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Ám ennek kapcsán még mindig egy sor kérdés foglalkoztatja az érintett vállalkozókat. Az alábbiakban ezekre próbálunk megnyugtató válaszokat adni.","shortLead":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100...","id":"adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af517fdc-41c0-43b1-98cc-c6e0f31a1263","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","timestamp":"2018. június. 13. 07:25","title":"Amit a NAV-bekötésről tudni akart, de nem merte megkérdezni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Finoman szólva is kemény ütéseket kell állnia Robbie Williamsnek, amiért elvállalta, hogy fellép a 2018-as labdarúgó-világbajnokság megnyitóján.","shortLead":"Finoman szólva is kemény ütéseket kell állnia Robbie Williamsnek, amiért elvállalta, hogy fellép a 2018-as...","id":"20180613_Robbie_Williams_akkor_most_eladta_a_lelket_Putyinnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce07c59f-42c5-4aea-9d25-7e5a139baf5e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Robbie_Williams_akkor_most_eladta_a_lelket_Putyinnak","timestamp":"2018. június. 13. 10:03","title":"Robbie Williams akkor most eladta a lelkét Putyinnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fec0876-2a5d-4903-a50e-4e0c5cce5087","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Boldogság, szorongás, félelem és gyűlölet – ezek vesznek körül minket a mindennapokban. De egészen pontosan kiket és miért? A Policy Solutions elkészítette a magyar rémálom-kutatást, és ebből kiderült, merőben befolyásolja érzéseinket az, hogy milyen a pártszimpátiánk.","shortLead":"Boldogság, szorongás, félelem és gyűlölet – ezek vesznek körül minket a mindennapokban. De egészen pontosan kiket és...","id":"20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fec0876-2a5d-4903-a50e-4e0c5cce5087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b63be2c-a11e-4d13-97b5-03738aab1053","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_Fidesz_szavazoi_gyulolkodnek_a_baloldalon_felnek","timestamp":"2018. június. 14. 11:15","title":"Elkészült a rémálom-kutatás: a Fidesz szavazói gyűlölködnek, a baloldaliak félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","shortLead":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","id":"20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acd9731-d006-4c2c-abb9-279d79a975b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","timestamp":"2018. június. 12. 13:54","title":"Jövő héten érkezik Budapestre az új amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44179907-a147-4a32-8a06-4203294612ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Szerda délután az ország délnyugati határában lehet felhőszakadásra, zivatarra számítani, de később az ország egész területére kiterjedhetnek a viharok. Csütörtökön sok eső eshet.","shortLead":"Szerda délután az ország délnyugati határában lehet felhőszakadásra, zivatarra számítani, de később az ország egész...","id":"20180613_Szerda_delutan_is_szamithat_zivatarokra_felhoszakadasra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44179907-a147-4a32-8a06-4203294612ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9b8a00-d4c7-46fa-ab9b-08b4698fe38c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180613_Szerda_delutan_is_szamithat_zivatarokra_felhoszakadasra","timestamp":"2018. június. 13. 16:21","title":"Szerda délután is számíthat zivatarokra, felhőszakadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent Facebook-on, nem is létezik. Életünk nagy részét átszövi, mi pedig sokszor „cenzúra” nélkül engedünk be privát szféránkba ismerőst és ismeretlent egyaránt. Ez a normális?","shortLead":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent...","id":"20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a80e86-bbcd-4e1d-8416-78024079c916","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","timestamp":"2018. június. 14. 09:00","title":"Te felvennéd magad a Facebook-profilod alapján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik. Az elmúlt 12 évben hirtelen pusztultak el a legmagasabb és a legöregebb majomkenyérfák a kontinensen. ","shortLead":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik...","id":"20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec02bb0d-506a-4e25-9729-77ec18b348df","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 14:47","title":"Több ezer éves fák pusztultak ki hirtelen a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]