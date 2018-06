Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fdf4444-2c90-467f-a5ed-f2c0583982b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dominic Joseph Fontana szerdán halt meg álmában. A 87 éves dobos Elvis eredeti zenekarának az utolsó élő tagja volt.","shortLead":"Dominic Joseph Fontana szerdán halt meg álmában. A 87 éves dobos Elvis eredeti zenekarának az utolsó élő tagja volt.","id":"20180614_Meghalt_Elvis_dobosa_DJ_Fontana","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fdf4444-2c90-467f-a5ed-f2c0583982b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3baf32d7-7894-4c0d-bf1d-1c0ad02f2501","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Meghalt_Elvis_dobosa_DJ_Fontana","timestamp":"2018. június. 14. 16:46","title":"Meghalt Elvis dobosa, D.J. Fontana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte, hogy 482 ezer dízeljármű kipufogó-mérőműszerét machinálta meg.","shortLead":"A német autógyártó-csoportnak a kirobbant dízelbotrány miatt 1 milliárd eurót kell kifizetnie. A Volkswagen elismerte...","id":"20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e9592-aab2-4f65-a2f5-b99fe1b2a859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bace1b8-e20c-44b8-84b9-1794bbe7c00f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_Egymilliard_eurora_birsagoltak_a_Volkswagencsoportot_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 13. 19:59","title":"Dízelbotrány: több mint 300 milliárd forintra büntették a Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0552bf-6b07-43ca-a8f9-8b4d1e2d080a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Poénnak sem volt rossz, de még eredményes is volt annak a keceli fiatalnak az akciója, aki sajátos netes videóval tiltakozott az utak tűrhetetlen állapota miatt.","shortLead":"Poénnak sem volt rossz, de még eredményes is volt annak a keceli fiatalnak az akciója, aki sajátos netes videóval...","id":"20180613_Megorult_a_net_a_tocsaatuszo_fiatalert_rogton_kijavitottak_az_utat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0552bf-6b07-43ca-a8f9-8b4d1e2d080a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb98ad6-6380-4f18-a567-704495a91114","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Megorult_a_net_a_tocsaatuszo_fiatalert_rogton_kijavitottak_az_utat","timestamp":"2018. június. 13. 10:24","title":"Megőrült a net a tócsaátúszó videóért, rögtön kijavították az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco Magyarország.","shortLead":"A termékek, illetve a vásárlók biztonságára hivatkozva termékvisszahívást jelentett be egy asztali rádióra a Tesco...","id":"20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790e4da9-0e5e-458c-bd97-c523032fae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ead67fb-fb44-4749-b3af-f3c89b925e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_tesco_termekvisszahivas_i_like_asztali_radio","timestamp":"2018. június. 14. 10:03","title":"Visszahív egy kütyüt a Tesco: még blokk nélkül is visszaveszik, csak vigye be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf028817-6c1e-49d6-a8b8-0f1b110b1d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még csütörtökön is folytatódik a munka. ","shortLead":"Még csütörtökön is folytatódik a munka. ","id":"20180613_Egyketezer_fogyasztonal_meg_mindig_nincs_aram_a_keddi_vihar_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf028817-6c1e-49d6-a8b8-0f1b110b1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca35ea84-b9e2-4ccc-aca7-23e2a851a178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Egyketezer_fogyasztonal_meg_mindig_nincs_aram_a_keddi_vihar_utan","timestamp":"2018. június. 13. 21:07","title":"Egy-kétezer fogyasztónál még mindig nincs áram a keddi vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f63624-6d48-49e1-b458-3949478a79d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi közgyűlés harmadszor is eredménytelenné nyilvánította a városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós eljárást. A közgyűlés a városnézést a BKV-val bonyolítaná le, közben a fél éve húzódó ügyben egyre több a furcsaság.","shortLead":"A fővárosi közgyűlés harmadszor is eredménytelenné nyilvánította a városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó...","id":"20180613_Ismet_eredmenytelen_lett_a_varosnezo_busztender_a_BKVnak_adnak_at_az_uzemeltetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f63624-6d48-49e1-b458-3949478a79d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae2c386-154c-447a-a2e7-1a0d67af012e","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Ismet_eredmenytelen_lett_a_varosnezo_busztender_a_BKVnak_adnak_at_az_uzemeltetest","timestamp":"2018. június. 13. 11:48","title":"Tarlósék keresztülhúzták a városnéző buszos cégek számításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erre figyelmezteti a nőket egy orosz politikus.","shortLead":"Erre figyelmezteti a nőket egy orosz politikus.","id":"20180614_Ha_lehet_ne_szexeljenek_szinesboru_ferfival_a_focivb_idejen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df82844-3e07-4995-a1f9-b99305bd8afd","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Ha_lehet_ne_szexeljenek_szinesboru_ferfival_a_focivb_idejen","timestamp":"2018. június. 14. 10:05","title":"Ha lehet, ne szexeljenek színesbőrű férfival a foci-vb idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés nem a gyártószalagoknál dolgozókat érinti.","shortLead":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés...","id":"20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613afd08-83d0-4145-8c5c-58115371f32c","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","timestamp":"2018. június. 13. 07:58","title":"Kirúgja dolgozói egy részét a Tesla, hogy nyereségessé váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]