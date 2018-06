Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az egész világ ünnepli most a koreai-amerikai megállapodást, de az már most látszik, nagyon az út elején járnak a "tartós béke" megteremtésében. Az egyik legfontosabb kérdés, milyen biztonsági biztosítékokkal lenne elégedett Kim Dzson Un a nukleáris leszerelésért cserébe, hiszen atomfegyvere országa biztonsága mellett saját politikai rendszerének érinthetetlenségét is biztosítja. Még az is lehet, hogy a phenjani vezér átverte Trumpot – de akár országa sorsfordulója is lehet a mai nap.

\r

Az egész világ ünnepli most a koreai-amerikai megállapodást, de az már most látszik, nagyon az út elején járnak...
Trump és Kim: A világtörténelem legnagyobb sorsfordulója vagy átverés?
2018. június. 12. 17:40

Lenyúlnák a rókát az egér elől.
Ez a cég készül lenyomni a Disneyt
2018. június. 14. 10:17

Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt riasztották szerdára virradó éjjel – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az országon átvonuló vihar szinte mindenütt károkat okozott, a tűzoltókat kidőlt fák, elárasztott pincék miatt...
Durva károkat okozott az éjjeli vihar, 39 ezer háztartás van még áram nélkül
2018. június. 13. 05:41

Ez a kutyus rászolgált a beígért jutalomfalatokra.
Jól jön a kutya a házban, ha a gazdi kizárta magát
2018. június. 14. 12:09

A volt köztársasági elnök publicisztikában állt ki a nyomtatott hetilapként megszűnt Heti Válasz mellett.
Sólyom László: A Heti Válaszban nem volt félelemkeltés, gyűlöletszítás
2018. június. 13. 14:12

Nem lehet őket csak úgy kukkolni. Nem lehet őket csak úgy kukkolni.
Drónellenes kommandó vigyáz a brazil válogatottra Oroszországban
2018. június. 13. 22:05

Havlik Károly nyerte az idei Falling Walls Lab Budapest döntőjét. Havlik Károly nyerte az idei Falling Walls Lab Budapest döntőjét. A fiatal egyetemista egy cukorbetegek számára kifejlesztett alkalmazás ötletével 14 társát utasította maga mögé az innovációs viadal hazai elődöntőjében, és ezzel elnyerte a jogot, hogy novemberben Berlinben is bemutathassa projektjét. A fiatal egyetemista egy cukorbetegek számára...
Egy fiatal egyetemista megváltoztatná a cukorbetegek életét
2018. június. 13. 14:03

New York stílusosan ünnepelte a táncos lábú színészt.
John Travolta még mindig jó egy pizzára
2018. június. 13. 12:15