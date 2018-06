Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43db18d4-669b-42d2-8051-bfa2f4bc63fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Fél év alatt építenék fel egy Balaton melletti kistelepülésen, Nemesvámoson Magyarország első kenderbeton-intézményét, egy Waldorf-óvodát.","shortLead":"Fél év alatt építenék fel egy Balaton melletti kistelepülésen, Nemesvámoson Magyarország első kenderbeton-intézményét...","id":"20180614_Kenderbol_epitenek_ovit_Nemesvamoson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43db18d4-669b-42d2-8051-bfa2f4bc63fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbd5d36-5813-4114-aa23-53ff2d0b3f28","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Kenderbol_epitenek_ovit_Nemesvamoson","timestamp":"2018. június. 14. 13:01","title":"Kenderből építenek ovit Nemesvámoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szakember szerint a kellemetlen szag akár sósav is lehetett, de hozzátette, attól, hogy a füstnek szaga van, még nem biztos, hogy káros.","shortLead":"A szakember szerint a kellemetlen szag akár sósav is lehetett, de hozzátette, attól, hogy a füstnek szaga van, még nem...","id":"20180614_Raktartuz_Szuros_szagra_riadt_nehany_lako_Angyalfoldon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02532a33-41c5-4359-970d-642dfc091194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7b99b3-d0d1-48cb-b883-4a9b5b6d7fd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Raktartuz_Szuros_szagra_riadt_nehany_lako_Angyalfoldon","timestamp":"2018. június. 14. 14:09","title":"Raktártűz: Szúrós szagra riadt néhány lakó Angyalföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányt ideológiák helyett a vagyongyűjtés jellemzi.","shortLead":"A kormányt ideológiák helyett a vagyongyűjtés jellemzi.","id":"20180614_Reformatus_puspok_biralta_a_Fidesz_korrupciojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf91e309-7229-41c1-8dfb-6ceea18eb4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Reformatus_puspok_biralta_a_Fidesz_korrupciojat","timestamp":"2018. június. 14. 07:03","title":"Református püspök bírálta a Fidesz korrupcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b19ffc4-a535-48f4-a1af-42665316ae33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb menetéhez érkezett az Apple kontra hatóságok viadal: most épp a cupertinóiak visznek be egy ütést.","shortLead":"Újabb menetéhez érkezett az Apple kontra hatóságok viadal: most épp a cupertinóiak visznek be egy ütést.","id":"20180614_apple_ios_beallitasaok_hatosagi_hozzaferes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b19ffc4-a535-48f4-a1af-42665316ae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745817b5-d791-42f7-b12d-31c2811a4ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_apple_ios_beallitasaok_hatosagi_hozzaferes","timestamp":"2018. június. 14. 17:03","title":"Ismét ad egy pofont az Apple az igazságszolgáltatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A szellem – így hívták egymás között a brit National Crime Agency nyomozói James Mulvey-t, aki a kokain és marihuánacsempészet királya volt Nagy-Britanniában. Módszere roppant egyszerű volt.","shortLead":"A szellem – így hívták egymás között a brit National Crime Agency nyomozói James Mulvey-t, aki a kokain és...","id":"20180614_Litvan_kommandosok_fogtak_el_a_brit_kokokiralyt_32_evet_kapott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2b1fad-b569-4cca-9477-072cd24b530c","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Litvan_kommandosok_fogtak_el_a_brit_kokokiralyt_32_evet_kapott","timestamp":"2018. június. 14. 13:14","title":"Litván kommandósok fogták el a brit \"kokókirályt\", 32 évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ezt a leghatékonyabban egy számlázó programon keresztül tudják megtenni, ami a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Ám ennek kapcsán még mindig egy sor kérdés foglalkoztatja az érintett vállalkozókat. Az alábbiakban ezekre próbálunk megnyugtató válaszokat adni.","shortLead":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100...","id":"adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af517fdc-41c0-43b1-98cc-c6e0f31a1263","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","timestamp":"2018. június. 13. 07:25","title":"Amit a NAV-bekötésről tudni akart, de nem merte megkérdezni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"6e0f2b88-facc-4fdd-8f9b-0dce6206a79f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy adalékanyaggal, az E-417 b-vel \"pumpálják\" fel a fagylaltot azokon a helyeken, ahol hatalmas gombócokat lehet kapni gyanúsan alacsony áron.","shortLead":"Egy adalékanyaggal, az E-417 b-vel \"pumpálják\" fel a fagylaltot azokon a helyeken, ahol hatalmas gombócokat lehet kapni...","id":"20180614_elmagyarazta_egy_cukrasz_az_alban_fagyisok_titkat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0f2b88-facc-4fdd-8f9b-0dce6206a79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170d376c-ab45-4c1c-83fa-46de3bb61fd0","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_elmagyarazta_egy_cukrasz_az_alban_fagyisok_titkat","timestamp":"2018. június. 14. 18:30","title":"Elmagyarázta egy cukrász az albán fagyisok titkát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a955d1ad-1396-4cfa-a985-4686d8f303f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Las Vegasban több mint ezer embert vártak a tömeges légyottra, és bár az orgia jól sikerült, nem gyűlt össze annyi résztvevő, amennyi a világrekord megdöntéséhez kellett volna. ","shortLead":"Las Vegasban több mint ezer embert vártak a tömeges légyottra, és bár az orgia jól sikerült, nem gyűlt össze annyi...","id":"20180614_Nem_sikerult_osszehozni_a_tortenelem_legnagyobb_orgiajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a955d1ad-1396-4cfa-a985-4686d8f303f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edb799a-2d8a-412f-9da9-3d5fe0d21b99","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Nem_sikerult_osszehozni_a_tortenelem_legnagyobb_orgiajat","timestamp":"2018. június. 14. 09:54","title":"Nem sikerült összehozni a történelem legnagyobb orgiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]