[{"available":true,"c_guid":"c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása még rossz se tud lenni. Mintha olyan emberek készítették volna, akiknek semmi közük a filmkészítéshez. Kritika. ","shortLead":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása...","id":"20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258baf0f-f7a6-45c3-aa9d-937351fb8490","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","timestamp":"2018. június. 14. 20:00","title":"Travolta új gengszterfilmje viccnek is rossz, pedig nagyon is komolyan gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg egy márkás sportcipő európai eladási árának a 2,5 százaléka jut munkabérként a kosár-, tenisz- vagy focicipőt gyártó kambodzsai, vietnami, indonéz munkásnak. A sztárok nevével ékesített, 90 euróért eladott focimezek bevételéből még kevesebb, 1 százalék, tehát mindössze kilencven cent jut az ázsiai dolgozóknak. ","shortLead":"Jelenleg egy márkás sportcipő európai eladási árának a 2,5 százaléka jut munkabérként a kosár-, tenisz- vagy focicipőt...","id":"20180614_Aki_vesz_28_ezer_forintert_egy_mezt_gondol_arra_hogy_mennyi_jut_ebbol_a_csoro_varrononek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b087141d-ebb9-4616-a51a-d1a903444d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Aki_vesz_28_ezer_forintert_egy_mezt_gondol_arra_hogy_mennyi_jut_ebbol_a_csoro_varrononek","timestamp":"2018. június. 14. 10:42","title":"Aki vesz 28 ezer forintért egy mezt, gondol arra, hogy mennyi jut ebből a varrónőnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan halad, az utóbbi hónapok botrányos esetei arról árulkodnak, hogy egyelőre inkább Kelet-Európa kapujának tekinthető, mint a Nyugaténak.","shortLead":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan...","id":"20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc087d7-689a-4525-8056-6a367e3dd070","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 14. 17:02","title":"Ami Ferihegynek a Malév volt, az ma a Liszt Ferenc reptérnek a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányzik a nyelvvizsga, így sokan csak a záróvizsgáig jutnak el, de oklevelet nem kapnak.","shortLead":"Hiányzik a nyelvvizsga, így sokan csak a záróvizsgáig jutnak el, de oklevelet nem kapnak.","id":"20180614_Kozel_szazezer_diploma_varja_hogy_atvegyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e305dec8-701c-4982-b165-3d36c3b51458","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Kozel_szazezer_diploma_varja_hogy_atvegyek","timestamp":"2018. június. 14. 05:14","title":"Közel százezer diploma várja, hogy átvegyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az érintett kínaiak közül sokan nem így gondolják.","shortLead":"Az érintett kínaiak közül sokan nem így gondolják.","id":"20180615_Nehany_rasszista_mondatert_most_akkor_bojkottaljuk_Einsteint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85546509-2435-48ba-87cb-ce1add45c049","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Nehany_rasszista_mondatert_most_akkor_bojkottaljuk_Einsteint","timestamp":"2018. június. 15. 08:57","title":"Néhány rasszista mondatért most akkor bojkottáljuk Einsteint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e1132-d2e7-496f-a54d-698d24a2bd5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Néhány percre az orosz trikolór színeiben pompázott a világ legmagasabb épülete, a Burdzs Kalifa.","shortLead":"Néhány percre az orosz trikolór színeiben pompázott a világ legmagasabb épülete, a Burdzs Kalifa.","id":"20180615_Orosz_szinekben_pompazott_a_vilag_legmagasabb_epulete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561e1132-d2e7-496f-a54d-698d24a2bd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7980d30d-8205-4035-bf41-a549fc5c1eac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Orosz_szinekben_pompazott_a_vilag_legmagasabb_epulete","timestamp":"2018. június. 15. 12:09","title":"Orosz színekben pompázott a világ legmagasabb épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svéd klasszis üzent a vébé nyitómeccse előtt Moszkvából.","shortLead":"A svéd klasszis üzent a vébé nyitómeccse előtt Moszkvából.","id":"20180614_Ibrahimovic_is_ott_van_most_mar_kezdodhet_a_vebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209ef99-546e-488c-b764-3c657701280f","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ibrahimovic_is_ott_van_most_mar_kezdodhet_a_vebe","timestamp":"2018. június. 14. 17:01","title":"Ibrahimovic is ott van, most már kezdődhet a vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított büntetőeljárást.","shortLead":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított...","id":"20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1a6af3-1037-4063-969f-e5afdad2eee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","timestamp":"2018. június. 15. 13:02","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a Seszták-közeli céget érintő tűzeset kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]