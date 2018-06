Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adc91104-5e49-4b05-928f-3be8749e5426","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán szeret támadni, de nagy rajongója a védőfalnak is. A Politico elkészítette a politikusok Európa-válogatottját.","shortLead":"Orbán szeret támadni, de nagy rajongója a védőfalnak is. A Politico elkészítette a politikusok Európa-válogatottját.","id":"20180614_Merkel_a_csapatkapitany_Orbant_valasztottak_az_Europavalogatott_jobbszelsojenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adc91104-5e49-4b05-928f-3be8749e5426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac926f6-720f-4e51-958d-5e84f3057281","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Merkel_a_csapatkapitany_Orbant_valasztottak_az_Europavalogatott_jobbszelsojenek","timestamp":"2018. június. 14. 17:54","title":"Merkel a csapatkapitány, Orbánt választották az Európa-válogatott jobbszélsőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Központi Bank (EKB) nem tart újabb válságtól, ezért az év végéig óvatosan, két lépésben leépíti eszközvásárlási programját.","shortLead":"Az Európai Központi Bank (EKB) nem tart újabb válságtól, ezért az év végéig óvatosan, két lépésben leépíti...","id":"20180614_Nem_latszik_a_valsag_amire_Orban_Viktor_es_Matolcsy_Gyorgy_is_szamit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=257d2c1e-92fa-49ce-afdb-863def83189c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b8f87d-c2f5-4ead-a106-e2600a3f67bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Nem_latszik_a_valsag_amire_Orban_Viktor_es_Matolcsy_Gyorgy_is_szamit","timestamp":"2018. június. 14. 15:02","title":"Nem látszik a válság, amire Orbán Viktor és Matolcsy György is számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is bevonul, az amerikaiak ugyanis megépítették a világ immár legerősebb szuperszámítógépét, a Summitot.","shortLead":"Summit – magyarul csúcs, csúcspont, tetőpont. A sokszor, sok helyen használt angol kifejezés a számítástechnikába is...","id":"20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c64e1d0-b138-464b-a473-36c01542518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae05f4-4603-46d0-83bb-e911a630b2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_summit_a_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_specifikacio","timestamp":"2018. június. 13. 15:03","title":"Mégis mi van a világ leggyorsabb számítógépében, mitől ilyen erős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d11d25-a3a0-4b17-b10a-b6f7eace8dd8","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A fővárosi közgyűlés szerdai döntése szerint a parton, a kerítések vonalában épülne a mobilgát. A civilek szerint ez a verzió azonban évekig húzódó kisajátítással, ugyanakkor hasonló tájrombolással járna, mint a korábban tervezett nyomvonal.\r

","shortLead":"A fővárosi közgyűlés szerdai döntése szerint a parton, a kerítések vonalában épülne a mobilgát. A civilek szerint...","id":"20180613_Csak_idohuzasra_jo_a_romaiparti_gat_uj_nyomvonala","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94d11d25-a3a0-4b17-b10a-b6f7eace8dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6644990-f927-4dde-b520-ad959801cf8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Csak_idohuzasra_jo_a_romaiparti_gat_uj_nyomvonala","timestamp":"2018. június. 13. 15:14","title":"Csak időhúzásra jó a római-parti gát új nyomvonala?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861c9fdb-4c03-4172-9d80-7ae5a9533a5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy családi ügyekkel foglalkozó orosz törvényhozó azt kérte az orosz lányoktól és asszonyoktól, hogy ne létesítsenek intim kapcsolatot az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra érkező külföldi szurkolókkal. Különösen a más bőrszínűekkel ne.","shortLead":"Egy családi ügyekkel foglalkozó orosz törvényhozó azt kérte az orosz lányoktól és asszonyoktól, hogy ne létesítsenek...","id":"20180614_Orosz_lanyok_csak_semmi_szex_a_kulfoldiekkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=861c9fdb-4c03-4172-9d80-7ae5a9533a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d5e6d-159a-45d0-9227-3a9ab2b85d92","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Orosz_lanyok_csak_semmi_szex_a_kulfoldiekkel","timestamp":"2018. június. 14. 09:50","title":"Orosz lányok: csak semmi szex a külföldiekkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","shortLead":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","id":"20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68838d1-5362-41e0-9421-fe7de71d95ab","keywords":null,"link":"/sport/20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","timestamp":"2018. június. 14. 18:56","title":"Oroszország–Szaúd-Arábia 5-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","shortLead":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","id":"20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189a7cd3-6971-4397-a3d0-297a0e536aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","timestamp":"2018. június. 14. 07:24","title":"Elkészült a Pride kisfilmje, de a rendőrség idén újra kordonok közé szoríthatja a vonulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acd510a-3385-4377-a0b1-8252308d0e3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 év fegyházbüntetést kaptak a halálkamionper fő vádlottjai, akik nem törődtek azzal, hogy 71 ember fulladhat meg egy kamionban. A per másodfokon folytatódik, az ügyész súlyosbításért, a védelem enyhítésért vagy felmentésért fellebbezett. A perben 14 vádlott volt, bűnszervezetben elkövetett embercsempészéssel mindenkit megvádoltak, többen emberölésért is feleltek.","shortLead":"25 év fegyházbüntetést kaptak a halálkamionper fő vádlottjai, akik nem törődtek azzal, hogy 71 ember fulladhat meg...","id":"20180614_Eletfogytiglant_kert_az_ugyesz_a_71_ember_halalaert_felelos_vadlottakra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1acd510a-3385-4377-a0b1-8252308d0e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9bf0ed-74e7-4717-9170-106db8fbd2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Eletfogytiglant_kert_az_ugyesz_a_71_ember_halalaert_felelos_vadlottakra","timestamp":"2018. június. 14. 16:52","title":"Még súlyosabb büntetést kér az ügyész a halálkamion elítélt vádlottjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]