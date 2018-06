Megugrott májusban a szigetország kiskereskedelme; felmérések szerint a hercegi esküvő fokozta a vásárlási kedvet, és az is kiderül, miért pont háztartási boltokban szórták a fontot.

A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtöki szerint az áprilisban mért 1,4 százalékos egyéves növekedéshez képest májusban 3,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi áruforgalom – írta a Nyugat.hu. Az ONS szerint az eladásokat a nyárias időjárás és a hercegi esküvő is ösztönözte, mely elsősorban az élelmiszer- és a háztartásicikk-boltoknak generált nem várt bevételeket.

Harry herceg május 19-én esküdött örök hűséget Meghan Markle egykori amerikai színésznőnek, melyet országszerte százezrek ünnepelték utcabálokkal és piknikekkel. A brit kiskereskedelem egyébként nehéz időket él; múlt héten a Poundworld nevű, több mint 5 ezer alkalmazottat foglalkoztató országos áruházlánc került csődgondnokság alá, előtte néhány nappal pedig a patinás House of Fraser jelentette be, hogy üzleteinek felét bezárja, és elbocsát 6 ezer dolgozót. Az elmúlt hónapokban további négy országos lánc zárt be a szigetországban.

Az ONS szerint a brit hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésben mindössze 0,1 százalékkal bővült 2018 első negyedévében, a brit gazdaság gyakorlatilag stagnál.