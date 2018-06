Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután egy másik kocsival csattant. Egy ember súlyos, kettő könnyebb sérüléseket szenvedett. A másik autó egy oszlopnak hajtott. Mindkét kocsi alaposan összetört. Az épületben, amelynek az egyik nekirohant, valószínűleg egy üzlet működött, és annak a bejárati ajtaja is rommá tört.\r

\r

","shortLead":"Egy ház falának rohant egy autó éjjel a XX. kerületi Nagysándor József utca és Mártírok útja kereszteződésénél, miután...","id":"20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b80393b-339d-483a-9c24-af97c0f45499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727badab-223f-47a1-8ac5-078101d26210","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_tort_az_ajto_es_az_uveg_haznak_rohant_egy_auto_a_XX_keruletben","timestamp":"2018. június. 13. 08:33","title":"Tört az ajtó és az üveg, háznak rohant egy autó a XX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","shortLead":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","id":"20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c57f9b-be91-4d4f-b3e9-fd59678c014e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","timestamp":"2018. június. 13. 21:45","title":"Megszületett Lovasi András kisfia – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig ügy lett volna. ","shortLead":"Pedig ügy lett volna. ","id":"20180613_Egy_halapenzes_esetet_sem_vizsgalt_2016ban_az_fovarosi_Orvosi_Kamara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628cf8ff-f20c-4c21-8da6-1d83e424f9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Egy_halapenzes_esetet_sem_vizsgalt_2016ban_az_fovarosi_Orvosi_Kamara","timestamp":"2018. június. 13. 15:48","title":"Egy hálapénzes esetet sem vizsgált 2016-ban az fővárosi orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8b7a85-1de2-4b04-a2c8-05024993207f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mosoly-tréninget a moszkvai metró és az állami vasút dolgozóinak, illetve a FIFA embereinek kell elvégezniük.\r

","shortLead":"A mosoly-tréninget a moszkvai metró és az állami vasút dolgozóinak, illetve a FIFA embereinek kell elvégezniük.\r

","id":"20180613_Mosolyogni_tanitjak_az_orosz_dolgozokat_a_focivb_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b8b7a85-1de2-4b04-a2c8-05024993207f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bad43b-2273-4610-af34-25c2151a737f","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Mosolyogni_tanitjak_az_orosz_dolgozokat_a_focivb_elott","timestamp":"2018. június. 13. 20:21","title":"Mosolyogni tanítják az orosz dolgozókat a foci-vb előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27827a32-53a1-4bc4-8213-393e68e6ebd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az orosz válogatott kerete is sokkal kevesebbe kerül, mint a vb öt legértékesebb játékosa közül akárki.","shortLead":"Még az orosz válogatott kerete is sokkal kevesebbe kerül, mint a vb öt legértékesebb játékosa közül akárki.","id":"20180614_Hany_Panamat_er_egy_Messi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27827a32-53a1-4bc4-8213-393e68e6ebd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae71c097-a51f-4aae-af22-450cb78f5e29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hany_Panamat_er_egy_Messi","timestamp":"2018. június. 14. 14:55","title":"Hány Panamát ér egy Messi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9a5db5-d7d6-42da-b579-7658c43f66fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Titokban_bemutatott_egy_uj_dalt_Paul_McCartney_jon_az_uj_album_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9a5db5-d7d6-42da-b579-7658c43f66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d18cc7-2027-4e00-b36d-68f6ae5bd1e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Titokban_bemutatott_egy_uj_dalt_Paul_McCartney_jon_az_uj_album_is","timestamp":"2018. június. 14. 10:55","title":"Titokban bemutatott egy új dalt Paul McCartney, jön az új album is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4b2bb7-f253-477a-8ccb-3bbe17191a86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 35 éves kiskunhalasi sofőr még vasárnap törte össze autóját, de kiderült, nem ez volt az egyetlen probléma vele.","shortLead":"A 35 éves kiskunhalasi sofőr még vasárnap törte össze autóját, de kiderült, nem ez volt az egyetlen probléma vele.","id":"20180613_lada_baleset_kiskunhalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d4b2bb7-f253-477a-8ccb-3bbe17191a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84c4f51-e1b4-4106-b772-123ef94d2f53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_lada_baleset_kiskunhalas","timestamp":"2018. június. 13. 14:21","title":"Balesethez mentek ki a kiskunhalasi rendőrök, de ilyen fogásra még ők sem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05c93e4-fe5c-4c23-a2c9-8078d5f0d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorul a hurok azoknak a hirdetőknek a nyaka körül, akik átverik a Facebook felhasználóit. Jön a hirdetések értékelése, ami megmondja, mennyire voltak elégedettek a vásárlók.","shortLead":"Szorul a hurok azoknak a hirdetőknek a nyaka körül, akik átverik a Facebook felhasználóit. Jön a hirdetések értékelése...","id":"20180614_facebook_hirdetes_ertekelese_hirdetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05c93e4-fe5c-4c23-a2c9-8078d5f0d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a3879-b7cf-410d-9001-31232a9c9714","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_facebook_hirdetes_ertekelese_hirdetes","timestamp":"2018. június. 14. 11:03","title":"Újdonság a Facebookon: jelentheti, ha szemetet adott el önnek valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]