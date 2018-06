Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acfe7db8-03ea-45fb-bb85-a9f6953e18ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kutyus rászolgált a beígért jutalomfalatokra.","shortLead":"Ez a kutyus rászolgált a beígért jutalomfalatokra.","id":"20180614_Jol_jon_a_kutya_a_hazban_ha_a_gazdi_kizarta_magat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acfe7db8-03ea-45fb-bb85-a9f6953e18ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b711883-e03e-4420-a0e1-df50eadbd017","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Jol_jon_a_kutya_a_hazban_ha_a_gazdi_kizarta_magat","timestamp":"2018. június. 14. 12:09","title":"Jól jön a kutya a házban, ha a gazdi kizárta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05c93e4-fe5c-4c23-a2c9-8078d5f0d3bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorul a hurok azoknak a hirdetőknek a nyaka körül, akik átverik a Facebook felhasználóit. Jön a hirdetések értékelése, ami megmondja, mennyire voltak elégedettek a vásárlók.","shortLead":"Szorul a hurok azoknak a hirdetőknek a nyaka körül, akik átverik a Facebook felhasználóit. Jön a hirdetések értékelése...","id":"20180614_facebook_hirdetes_ertekelese_hirdetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b05c93e4-fe5c-4c23-a2c9-8078d5f0d3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a3879-b7cf-410d-9001-31232a9c9714","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_facebook_hirdetes_ertekelese_hirdetes","timestamp":"2018. június. 14. 11:03","title":"Újdonság a Facebookon: jelentheti, ha szemetet adott el önnek valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után első fokon felmentéssel zárult az a büntetőügy, amelyben a Postapalota eladása miatt hűtlen kezeléssel vádolták a Magyar Posta korábbi vezetőit. Tóth Erzsébet bíró finoman odamondogatott a vád állam nevében eljáró képviselőinek is.","shortLead":"Nyolc év után első fokon felmentéssel zárult az a büntetőügy, amelyben a Postapalota eladása miatt hűtlen kezeléssel...","id":"20180614_Politikai_felhangokrol_beszelt_Gyurcsany_miniszterenek_felmentesekor_a_biro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1b32fa-34d2-4420-88f4-3a79bea3700a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Politikai_felhangokrol_beszelt_Gyurcsany_miniszterenek_felmentesekor_a_biro","timestamp":"2018. június. 14. 14:02","title":"Politikai felhangokról beszélt Gyurcsány miniszterének felmentésekor a bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek a plázák, és a közösségi élet valódi központjaivá váljanak.","shortLead":"Budapesten és számos vidéki helyszínen is zajlanak a felújítások, a beruházók célja, hogy még vonzóbbak legyenek...","id":"20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=903882ef-4e46-4141-9529-756e9c0e9573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cb4eac-01a2-444a-9336-ef6093ec3c65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tenyleg_azt_akarjak_a_befektetok_hogy_plazakban_eljuk_az_eletunket","timestamp":"2018. június. 14. 12:46","title":"Tényleg azt akarják a befektetők, hogy plázákban éljük az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d587618e-3da5-4767-a91f-eb64cd31375d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ivanka Trump és Jared Kushner több mint 80 millió dollárral lett gazdagabb az elmúlt pénzügyi évben – közölte a Fehér Ház. Jó érzékkel pontosan akkor tették közzé Trump elnök és családja vagyonnyilatkozatát, amikor az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó elvonta a figyelmet arról, hogy a Fehér Házban egy pillanatra sem feledkeznek meg a bizniszről.","shortLead":"Ivanka Trump és Jared Kushner több mint 80 millió dollárral lett gazdagabb az elmúlt pénzügyi évben – közölte a Fehér...","id":"20180613_Megeri_az_elnok_lanyanak_es_vejenek_lenni_Amerikaban_anyagilag_mindenkepp","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d587618e-3da5-4767-a91f-eb64cd31375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82644f1a-a343-436c-a4d2-5f07c320bb7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Megeri_az_elnok_lanyanak_es_vejenek_lenni_Amerikaban_anyagilag_mindenkepp","timestamp":"2018. június. 13. 13:55","title":"Megéri az elnök lányának és vejének lenni Amerikában, anyagilag mindenképp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kormányhoz és a tűzhöz is közel álló sportlap szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség elkezdte feltérképezni a jelölteket, akik válthatják a kapitányt.","shortLead":"A kormányhoz és a tűzhöz is közel álló sportlap szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség elkezdte feltérképezni...","id":"20180614_Kilovesi_engedely_A_Nemzeti_Sport_mar_Leekens_utodjarol_ir","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549e962-779a-4b47-a6ef-d2af1ccd8716","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Kilovesi_engedely_A_Nemzeti_Sport_mar_Leekens_utodjarol_ir","timestamp":"2018. június. 14. 06:23","title":"Kilövési engedély? A Nemzeti Sport már Leekens utódjáról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfefc3a-0d9e-451c-86c0-95c60b9db987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 egy kanadai olvasója segítségével bukkant olyan vadászati engedélyekre, amelyek Semjén Zsolt nevére lettek kiállítva.","shortLead":"A 444 egy kanadai olvasója segítségével bukkant olyan vadászati engedélyekre, amelyek Semjén Zsolt nevére lettek...","id":"20180615_Semjen_ketszer_is_vadaszott_Kanadaban_tavaly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdfefc3a-0d9e-451c-86c0-95c60b9db987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4520b714-4e4d-4b83-aa29-ca3897715dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Semjen_ketszer_is_vadaszott_Kanadaban_tavaly","timestamp":"2018. június. 15. 07:31","title":"Semjén kétszer is vadászott Kanadában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c743eb8d-58fe-4894-93bc-a4afe2258092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg az idénymunkások, a szürkén foglalkoztatottak kerülhetnek bajba tájékoztatlanságuk miatt.","shortLead":"Főleg az idénymunkások, a szürkén foglalkoztatottak kerülhetnek bajba tájékoztatlanságuk miatt.","id":"20180613_Sulyos_gonddal_nezhetnek_szembe_a_Brexit_utan_a_magyar_munkasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c743eb8d-58fe-4894-93bc-a4afe2258092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87daacd4-93a3-4300-a964-3e933e7fd5a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Sulyos_gonddal_nezhetnek_szembe_a_Brexit_utan_a_magyar_munkasok","timestamp":"2018. június. 13. 11:09","title":"Súlyos gonddal nézhetnek szembe a Brexit után a magyar munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]