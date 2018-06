Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy a dugó, rendőrök irányítják a forgalmat. ","shortLead":"Nagy a dugó, rendőrök irányítják a forgalmat. ","id":"20180615_Negy_auto_utkozott_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fe0608-70a2-4011-b513-1c17fcfbe58c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_Negy_auto_utkozott_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin","timestamp":"2018. június. 15. 16:34","title":"Négy autó ütközött a Ferihegyi gyorsforgalmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem maradhat házi őrizetben Paul Manafort, miután kiderült, hogy tanúkat próbált meg befolyásolni.","shortLead":"Nem maradhat házi őrizetben Paul Manafort, miután kiderült, hogy tanúkat próbált meg befolyásolni.","id":"20180615_Bortonbe_kell_vonulnia_Trump_volt_kampanymenedzserenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685f1fd7-f07d-46dc-a649-dddfab858653","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Bortonbe_kell_vonulnia_Trump_volt_kampanymenedzserenek","timestamp":"2018. június. 15. 18:42","title":"Börtönbe kell vonulnia Trump volt kampánymenedzserének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó ötlete szerint a közeljövőben érkező rendőrautók könnyű szerrel tudják majd titkolni valódi mivoltukat.","shortLead":"Az amerikai gyártó ötlete szerint a közeljövőben érkező rendőrautók könnyű szerrel tudják majd titkolni valódi...","id":"20180615_ford_rendorseg_civil_uj_lopakodo_alomauto_jeloletlen_rendorauto_szemelyauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6f8de7-7e52-493c-a942-b921944bd427","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_ford_rendorseg_civil_uj_lopakodo_alomauto_jeloletlen_rendorauto_szemelyauto","timestamp":"2018. június. 15. 06:41","title":"A Ford megcsinálja a rendőrség civilnek tűnő új lopakodó álomautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról az üzenetet azután, hogy a fizikus hamvait örök nyugalomra helyezték. ","shortLead":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról...","id":"20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ceb2f5-76f5-4118-ac0c-9be9d907c277","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","timestamp":"2018. június. 14. 19:41","title":"Vangelis zenéjére sugározzák pénteken az űrbe Stephen Hawking békeüzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt Varga Mihály, pénzügyminiszter jelentette be a NAV vezetői értekezletén, egyúttal bemutatta a hivatal új elnökét, Sors Lászlót.","shortLead":"Ezt Varga Mihály, pénzügyminiszter jelentette be a NAV vezetői értekezletén, egyúttal bemutatta a hivatal új elnökét...","id":"20180615_2021tol_a_vallalkozok_adobevallasat_is_a_NAV_kesziti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c43e43-522c-4aa9-80d6-7d91eee3b91b","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_2021tol_a_vallalkozok_adobevallasat_is_a_NAV_kesziti","timestamp":"2018. június. 15. 11:59","title":"2021-től a vállalkozók adóbevallását is a NAV készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","shortLead":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","id":"20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1078fd-cd5b-4848-a9ca-ccf95133aab3","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","timestamp":"2018. június. 15. 15:37","title":"Ezúttal önerőből építkezik az állami pénzekkel elkényeztetett fékgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5a6d7-68e9-4a71-91bd-8da1c3228efa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hozd el apát egy sütire! Fogjátok a fatert és ugorjatok be hozzánk!\" Ilyenek keringenek mostanság a neten, és tudják, miért? Hát, mert vasárnap apák napja lesz. ","shortLead":"\"Hozd el apát egy sütire! Fogjátok a fatert és ugorjatok be hozzánk!\" Ilyenek keringenek mostanság a neten, és tudják...","id":"20180615_EDESapa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a5a6d7-68e9-4a71-91bd-8da1c3228efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fcb3c6-3ba5-4223-af9d-bd65ad98c943","keywords":null,"link":"/elet/20180615_EDESapa","timestamp":"2018. június. 15. 19:14","title":"Mert az apák is megérdemlik – sütizés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan vagy Mesterházy Attila - ez a kérdés a szocialisták vasárnapi elnökválasztás előtt, miután az utolsó pillanatokban Kunhalmi Ágnes visszalépett is visszalépett a jelöltségtől. Eközben Orbán kitartóan örömködik az új olasz kabinet húzásain, pedig ebből ő még akár rosszul is kijöhet. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Tóth Bertalan vagy Mesterházy Attila - ez a kérdés a szocialisták vasárnapi elnökválasztás előtt, miután az utolsó...","id":"20180616_Fulke_az_MSZPnek_sajat_magaval_Orbannak_az_olaszokkal_gyulhet_meg_a_baja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5134fb63-c830-4639-9052-076a1849e114","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Fulke_az_MSZPnek_sajat_magaval_Orbannak_az_olaszokkal_gyulhet_meg_a_baja","timestamp":"2018. június. 16. 10:00","title":"Fülke: Az MSZP-nek saját magával, Orbánnak az olaszokkal gyűlhet meg a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]