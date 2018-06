Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április végéig 79%-kal több szerződés született az építőiparban, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH.","shortLead":"Április végéig 79%-kal több szerződés született az építőiparban, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH.","id":"20180615_Rengeteg_szerzodest_kotottek_az_epitoiparban_mar_csak_az_a_kerdes_ki_fog_dolgozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b78c05c-5907-4ff2-a8dd-3e300f210b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0790614-06d0-489b-ac08-72e4298d2468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Rengeteg_szerzodest_kotottek_az_epitoiparban_mar_csak_az_a_kerdes_ki_fog_dolgozni","timestamp":"2018. június. 15. 09:40","title":"Rengeteg szerződést kötöttek az építőiparban, már csak az a kérdés, ki fog dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","shortLead":"Kecskeméten lesz új csarnoka a Knorr-Bremsének. ","id":"20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd9e4894-c3bb-4fb1-9ac3-75f3bdfc7020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1078fd-cd5b-4848-a9ca-ccf95133aab3","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Ezuttal_onerobol_epitkezik_az_allami_penzekkel_elkenyeztetett_fekgyarto","timestamp":"2018. június. 15. 15:37","title":"Ezúttal önerőből építkezik az állami pénzekkel elkényeztetett fékgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány célja, hogy 2030-ra Európa egyik legegészségesebben élő nemzete legyen a magyar.","shortLead":"A kormány célja, hogy 2030-ra Európa egyik legegészségesebben élő nemzete legyen a magyar.","id":"20180614_Orban_A_sportberuhazasok_erositik_a_hazaszeretetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d228d9a-c1e1-4df9-8ac1-14ab35f3fac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Orban_A_sportberuhazasok_erositik_a_hazaszeretetet","timestamp":"2018. június. 14. 12:29","title":"Orbán: A sportberuházások erősítik a hazaszeretetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte naponta készülhetünk újabb fordulóra az Apple kontra bűnüldözők meccsben. Legutóbb az Apple vitt be egy ütést, azonban úgy tűnik, ez nem küldte padlóra az egyik ellenfelet, aki egyelőre igencsak magabiztos.","shortLead":"Szinte naponta készülhetünk újabb fordulóra az Apple kontra bűnüldözők meccsben. Legutóbb az Apple vitt be egy ütést...","id":"20180615_apple_iphone_feltorese_usb_restricted_mode_a_grayshift_valasza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3946c52b-7525-404c-b811-0c4e93fe274b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_apple_iphone_feltorese_usb_restricted_mode_a_grayshift_valasza","timestamp":"2018. június. 15. 20:03","title":"És akkor most a hackerek következnek: ismét kicselezik az Apple-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Economist európai kiadásának címlapján látható a magyar miniszterelnök, mellette az orosz, a fülöp-szigeteki és a kínai elnök szerepel.","shortLead":"Az Economist európai kiadásának címlapján látható a magyar miniszterelnök, mellette az orosz, a fülöp-szigeteki és...","id":"20180615_Ismet_az_orosz_elnokkel_kerult_egy_lapra_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fa6af6-e790-4fd1-b908-4fa5ca28851c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Ismet_az_orosz_elnokkel_kerult_egy_lapra_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 15. 11:11","title":"Ismét az orosz elnökkel került egy lapra Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki, megéri-e ingatlanosnak állni.","shortLead":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki...","id":"20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b2e944-67bc-48ef-b70a-79ae8f33a78e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Itt a fizetés, amire mindig is kíváncsi volt: ennyit keresnek az ingatlanközvetítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként azért lehet 30 fok is. ","shortLead":"Helyenként azért lehet 30 fok is. ","id":"20180614_A_hetvegen_is_marad_a_borus_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df52c7f-57a8-447b-8624-040ce19742e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_hetvegen_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2018. június. 14. 15:01","title":"A hétvégén is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419204a4-adbe-49bd-be84-95d11842621f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kim Dotcom ismét hallatott magáról, ezúttal a közösségi oldalaknak akar \"egy jobb\" konkurenciát teremteni.","shortLead":"Kim Dotcom ismét hallatott magáról, ezúttal a közösségi oldalaknak akar \"egy jobb\" konkurenciát teremteni.","id":"20180615_kim_dotcom_facebook_twitter_kozossegi_oldal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419204a4-adbe-49bd-be84-95d11842621f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9b8e9a-b681-4f9a-a036-95dbd0140ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_kim_dotcom_facebook_twitter_kozossegi_oldal","timestamp":"2018. június. 15. 07:02","title":"Visszatér az internet fenegyereke, új oldalával lenyomná a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]