Kiderült, mennyi erdőt vágnak ki az M7-est Keszthellyel összekötő út miatt. 20 hektáron irtják ki az erdőket a Balatonnál az M76-os miatt
Orbán bajor barátja, Horst Seehofer szerint Merkel pártja megosztotta Európát a menekültügyben hozott 2015-ös döntésével. Beszólt Merkelnek saját belügyminisztere
Szeptemberig pótlóbuszok járnak a villamosvonalak egy szakaszán.
Nem lesz egyszerű a nyár a Nagykörúton
Vonzóbbá, könnyebben eladhatóvá tenné a Google a Pixelbookot, ls most úgy tűnik, ehhez a Windows 10-ben látja a legmegfelelőbb eszközt.
Szemet vetett a Google a Windows 10-re?
Az egyiptomiaknak majdnem sikerült megcsípni a jóval esélyesebb uruguayiakat, azonban a rendes játékidő utolsó percében jött José Gimenez. Kikapott a Szalah nélkül felálló Egyiptom
Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.

\r

","shortLead":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

Még a házasságát is a párt intézte: 55 éve először járt nő az űrben
Kim Dotcom ismét hallatott magáról, ezúttal a közösségi oldalaknak akar "egy jobb" konkurenciát teremteni.
Visszatér az internet fenegyereke, új oldalával lenyomná a Facebookot
A 629 menekültet szállító Aquarius utasait ugyanis nem valamelyik olasz kormányzati szerv vette át, ennek az újabb hajónak az utasait viszont igen.
Ezt a menekülthajót viszont beengedi Olaszország