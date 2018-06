Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eee8cdf9-09e0-433b-b68d-eb7767c81c05","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"Végignéztük a vb összes mezét, hogy olvasóinknak ne kelljen. A kép lesújtó, bár egy-két gyöngyszemet találtunk a nagy pirosságban. Önnek melyik tetszik? Szavazzon!","shortLead":"Végignéztük a vb összes mezét, hogy olvasóinknak ne kelljen. A kép lesújtó, bár egy-két gyöngyszemet találtunk a nagy...","id":"20180616_mezek_fifa_vilagbajnoksag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee8cdf9-09e0-433b-b68d-eb7767c81c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f611c8-ed76-4191-b31a-d88f30613c1c","keywords":null,"link":"/elet/20180616_mezek_fifa_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. június. 16. 20:00","title":"Pizsamafelsők, csúnya pulcsik és nejlonotthonkák: jól megnéztük a foci-vb mezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét, nem sérti az autonómiájukat. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét...","id":"20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1206b0-4149-405e-830d-fc7565cfc3d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","timestamp":"2018. június. 16. 19:06","title":"\"Senki nem akarja az MTA-t államosítani\" - üzent Palkovics az akadémikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb85e4bf-81c8-4f99-860f-83e9bc8d01cd","c_author":"Köves Pál - Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Vajon többször halljuk-e a Lineker-idézetet, mint ahányszor Mexikó a legjobb 16 között esik ki a vb-ről? Ki lesz a peches, aki belefuthat Brazíliába? És egyáltalán Brazíliába fut-e bele, vagy például a svájciak elkapják Tite válogatottját? \r

\r

","shortLead":"Vajon többször halljuk-e a Lineker-idézetet, mint ahányszor Mexikó a legjobb 16 között esik ki a vb-ről? Ki lesz...","id":"20180617_A_nap_meccse__vasarnap_nemetorszag_mexiko_brazilia_svajc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb85e4bf-81c8-4f99-860f-83e9bc8d01cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fba78f-0658-43e9-8e40-a7ddbee58acd","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_nap_meccse__vasarnap_nemetorszag_mexiko_brazilia_svajc","timestamp":"2018. június. 17. 10:01","title":"Elképzelhető, hogy a németek és a brazilok ma nem nyernek? Ezek a nap meccsei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","shortLead":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","id":"20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59252251-32d3-4f8c-a1ca-4b23e9ec511d","keywords":null,"link":"/elet/20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","timestamp":"2018. június. 17. 20:05","title":"Még a föld is beleremegett a mexikói győzelembe - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e939315-a6fa-48e5-b8d9-7e663d767b3b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pelé, Miroslav Klose, Uwe Seeler és Cristiano Ronaldo. Mi a közös ebben a négy labdarúgóba? Mindannyian betaláltak négy világbajnokságon. ","shortLead":"Pelé, Miroslav Klose, Uwe Seeler és Cristiano Ronaldo. Mi a közös ebben a négy labdarúgóba? Mindannyian betaláltak négy...","id":"20180616_Elitklubhoz_csatlakozhat_ma_Tim_Cahill","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e939315-a6fa-48e5-b8d9-7e663d767b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac9f1fd-f6f6-45bd-8907-114893ac4339","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Elitklubhoz_csatlakozhat_ma_Tim_Cahill","timestamp":"2018. június. 16. 11:29","title":"Elitklubhoz csatlakozhat ma Tim Cahill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4b72-c14f-40d0-97fe-db2e9212fd93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","timestamp":"2018. június. 17. 07:40","title":"Ez a nap végre nem a zivatarokról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c597ce90-5f1e-4190-9238-158ed8b157b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kétszeres Formula-1-es világbajnok spanyol most indult először a legendás megbízhatósági versenyen. \r

","shortLead":"A kétszeres Formula-1-es világbajnok spanyol most indult először a legendás megbízhatósági versenyen. \r

","id":"20180617_alonso_es_csapata_behuzta_a_le_mansi_24_orast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c597ce90-5f1e-4190-9238-158ed8b157b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f52c221-3ca1-4ed5-8a59-a6a84da81fc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_alonso_es_csapata_behuzta_a_le_mansi_24_orast","timestamp":"2018. június. 17. 16:10","title":"Alonso és csapata behúzta a Le Mans-i 24 órást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]