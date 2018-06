Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7979ab29-25e1-416f-a050-ad20c02bf3d0","c_author":"Lenkei Gábor","category":"kkv","description":"Rövidesen napi rálátása lesz az adóhatóságnak a nagyobb áfatartalmú számlákra, összességében évi 50 ezermilliárd forintos forgalomra.","shortLead":"Rövidesen napi rálátása lesz az adóhatóságnak a nagyobb áfatartalmú számlákra, összességében évi 50 ezermilliárd...","id":"201824__afa_online__szamlazoprogram__sulyos_birsag__bekotott_palyan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7979ab29-25e1-416f-a050-ad20c02bf3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d01644-6683-47f0-8e97-0e9f22c3bb1a","keywords":null,"link":"/kkv/201824__afa_online__szamlazoprogram__sulyos_birsag__bekotott_palyan","timestamp":"2018. június. 16. 11:00","title":"Jön a számlabevallás: gazdaságfehérítés vagy politikai eszköz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk be, erre ma Magyarországon reális esély van, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, hogy a nemzeti park összeállított egy medvekisokost. Ebből szemezgettünk. ","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk...","id":"20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ca99a-e0a4-487f-8764-d8300c856c36","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","timestamp":"2018. június. 17. 18:09","title":"Valóban beválhat, ha halottnak tettetjük magunkat, amikor medvével találkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccedfa0-8725-473d-b81d-096dacfde48f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó egyik utasa be sem volt kötve, így azonnal kirepült a karambolozó kocsiból.","shortLead":"Az autó egyik utasa be sem volt kötve, így azonnal kirepült a karambolozó kocsiból.","id":"20180616_baleset_alvo_sofor_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cccedfa0-8725-473d-b81d-096dacfde48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572c25dc-9338-45f5-acd2-a6fd24e3ca32","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_baleset_alvo_sofor_video","timestamp":"2018. június. 16. 11:26","title":"Elaludt a sofőr vezetés közben, horrorbaleset lett a vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4471fab8-8ccd-43bc-9606-383be7e2a720","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi világbajnokság előtt ez a szám 58 volt, ennyi testvér volt ott a vébén. A legérdekesebb sztori Jerome és Kevin-Prince Boatengé, ők nem egymás oldalán, hanem egymás ellen fociztak 2010-ben és 2014-ben is. Kevin-Prince ghánai, Jerome német színekben.","shortLead":"Az oroszországi világbajnokság előtt ez a szám 58 volt, ennyi testvér volt ott a vébén. A legérdekesebb sztori Jerome...","id":"20180616_Tele_a_foci_vebe_testvarparokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4471fab8-8ccd-43bc-9606-383be7e2a720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdfdd87-efb3-4e07-9c1a-253b185f11eb","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Tele_a_foci_vebe_testvarparokkal","timestamp":"2018. június. 16. 10:58","title":"Tele a foci vébé testvárpárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte a szabálytalan közbeszerzéseket, ezért most százmilliárdos nagyságrendű támogatásmegvonást tartanak indokoltnak. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte...","id":"20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5688a1d-755e-4def-a190-cfc29f794bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","timestamp":"2018. június. 18. 08:53","title":"Levél Brüsszelből: szabálytalan közbeszerzéseket bonyolított a Lázár-vezette Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","shortLead":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","id":"20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27652d8b-cdeb-47d2-a70c-bd1f2ff8d0f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","timestamp":"2018. június. 16. 15:49","title":"Donald Trump felhívta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","shortLead":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","id":"20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765adcb8-55b9-4cbf-8019-1bf2cd3cb142","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","timestamp":"2018. június. 17. 15:49","title":"Kigyulladt a Tesla az ismert rendező alatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cffcc7-ea50-4ca7-a262-bd9181b92161","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kap egy megható ajándékot a csapatától.","shortLead":"Kap egy megható ajándékot a csapatától.","id":"20180618_Mi_van_ha_egy_focista_a_vilagbajnoksag_alatt_lesz_apa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92cffcc7-ea50-4ca7-a262-bd9181b92161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9dec35-4a5e-48d3-9f6e-05ae67d3d0fd","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Mi_van_ha_egy_focista_a_vilagbajnoksag_alatt_lesz_apa","timestamp":"2018. június. 18. 10:02","title":"Mi van, ha egy focista a világbajnokság alatt lesz apa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]