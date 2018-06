Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de France régióban a cégek 55 százalékánál engedélyezték, hogy működjenek a tévék a munkaidő alatt is. Vagyis beismerik, hogy most pár hétig a foci-vb a legfontosabb esemény.","shortLead":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de...","id":"20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0480ce5-d87a-4bd3-95bb-64a8324486ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","timestamp":"2018. június. 18. 07:05","title":"A hónap kérdése: lehet-e focimezt viselni a munkahelyen a vb alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70649e7-ac05-473d-b6ab-e2f3df33b9af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúfos választási vereség után választ új elnökséget az MSZP. A párt történelmi mélyponton van - a teljes népesség körében 6 százalékon áll -, így adekvát a kérdés, van-e értelme a folytatásnak. Az MSZP tisztújító kongresszusára érkezők szerint a válasz egyértelmű.","shortLead":"A csúfos választási vereség után választ új elnökséget az MSZP. A párt történelmi mélyponton van - a teljes népesség...","id":"20180617_MSZP_tisztujitas_6_szazalekrol_mi_ertelme_a_folytatasnak__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70649e7-ac05-473d-b6ab-e2f3df33b9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f01abf2-9d3d-4425-8d17-71eaf27f79f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_MSZP_tisztujitas_6_szazalekrol_mi_ertelme_a_folytatasnak__video","timestamp":"2018. június. 17. 13:28","title":"MSZP tisztújítás: 6 százalékról mi értelme a folytatásnak? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry Kane-nek sikerült Volgográdban, a tunéziaiak elleni hétfői találkozón.","shortLead":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry...","id":"20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baceb358-f814-4f10-83af-877000f65ba4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","timestamp":"2018. június. 19. 11:37","title":"Harry Kane olyat tett, amire 28 éve nem volt képes angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem elsöprő többség támogatta. Mesterházy Attila volt kabinetfőnöke a helyettese.","shortLead":"Nem elsöprő többség támogatta. Mesterházy Attila volt kabinetfőnöke a helyettese.","id":"20180617_Megvan_az_MSZP_uj_elnoke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14bfdc9-13cf-4089-ac83-e4c11a054e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Megvan_az_MSZP_uj_elnoke","timestamp":"2018. június. 17. 14:14","title":"Tóth Bertalan az MSZP új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c471f762-382b-4036-ba82-9429d3b778b3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A márciusi aréna-bulin fellép többek között Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula és Cserhalmi György is.\r

