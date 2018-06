Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","shortLead":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","id":"20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2c966c-7fa2-4e81-ab90-d3469fb7e15f","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","timestamp":"2018. június. 19. 10:54","title":"83 ezer gyerekpornófotót őrizgetett, 10 év fegyházat kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","shortLead":"A müncheni ügyészek attól tartottak, hogy Rupert Stadler esetleg bizonyítékokat tüntet el. ","id":"20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e080b522-3e52-4d3b-93db-82b25f8c69d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1108a3-d55a-4d79-bf6f-0c64b5feb8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_audi_vezer_letartoztat_rupert_stadler","timestamp":"2018. június. 18. 12:26","title":"Hétfő reggel letartóztatták az Audi vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből felbukkant névrokona jelentős mennyiségű voksot vihet el tőle a választók összezavarásával. A zavarkeltő jelölt kormánypárti kötődését egyelőre nem sikerült tetten érni, de vajon miért nem akar mondani semmit magáról valaki, aki (elvileg) a szavazók támogatására számít? A Jobbik törvénymódosítással buktatná le a névazonossággal trükköző kormánypártokat. ","shortLead":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből...","id":"20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d47ae46-7505-485f-a7d4-a5a5620f1977","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","timestamp":"2018. június. 18. 15:47","title":"Makacsul hallgat motivációjáról a miskolci kamujelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresi a rendőrség a tettest, aki a mentős után egy másik férfit is meglopott. ","shortLead":"Keresi a rendőrség a tettest, aki a mentős után egy másik férfit is meglopott. ","id":"20180618_Ez_a_ferfi_lopta_el_a_serultet_ellato_mentos_tarcajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40951e03-517b-47c6-a673-9ed6e8420f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Ez_a_ferfi_lopta_el_a_serultet_ellato_mentos_tarcajat","timestamp":"2018. június. 18. 10:12","title":"Ez a férfi lopta el a sérültet ellátó mentős tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gianni Buquicchio, a bizottság elnöke azt kérte a vele Strasbourgban tárgyaló Szijjártó Pétertől, hogy várják meg a testület ezzel kapcsolatos véleményét vagy legalább vegyék figyelembe ajánlásaikat. ","shortLead":"Gianni Buquicchio, a bizottság elnöke azt kérte a vele Strasbourgban tárgyaló Szijjártó Pétertől, hogy várják meg...","id":"20180618_A_Velencei_Bizottsag_keri_ne_szavazzak_meg_Stop_Sorost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1aa7a6-cfa0-49f2-ad3f-34a3f8aa028b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_Velencei_Bizottsag_keri_ne_szavazzak_meg_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 18. 18:41","title":"A Velencei Bizottság kéri, ne szavazzanak szerdán a Stop Sorosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi jön Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozója után? Mikor oldják fel az amerikaiak azokat a szankciókat, melyek megbénítják Észak-Korea normális gazdasági működését? 600 millió ember jövője függ ettől – állítja Rudi Sirr, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnökének gazdasági tanácsadója.","shortLead":"Mi jön Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozója után? Mikor oldják fel az amerikaiak azokat a szankciókat, melyek...","id":"20180619_Kar_hogy_kivegeztek_most_segithetne_EszakKoreanak_felepiteni_a_kapitalizmus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939e5c0c-5acd-41d0-8923-2f177decc25a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Kar_hogy_kivegeztek_most_segithetne_EszakKoreanak_felepiteni_a_kapitalizmus","timestamp":"2018. június. 19. 12:56","title":"Kár, hogy kivégezték, most segíthetne Észak-Koreának felépíteni a kapitalizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3568e4a-7b81-4546-a0ae-1cec7800efc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Spencer Tunick megkapta az ausztrál Woolworths szupermarketlánctól az engedélyt arra, hogy az áruház egyik parkolójában több száz meztelen embert fényképezzen le egyszerre.","shortLead":"Spencer Tunick megkapta az ausztrál Woolworths szupermarketlánctól az engedélyt arra, hogy az áruház egyik parkolójában...","id":"20180617_Pucer_csoportkepet_fog_kesziteni_a_vilaghiru_muvesz_egy_aruhaz_parkolojaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3568e4a-7b81-4546-a0ae-1cec7800efc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f3346d-6ff8-406b-b7d3-b3283eb74c06","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Pucer_csoportkepet_fog_kesziteni_a_vilaghiru_muvesz_egy_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2018. június. 17. 22:03","title":"Gigantikus pucér csoportképet fog készíteni a világhírű művész egy áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d72a78-c509-496b-b969-335dfdd10352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az irodaházak építése, fejlesztése a jövőben is folytatódik.","shortLead":"Az irodaházak építése, fejlesztése a jövőben is folytatódik.","id":"20180618_Eladtak_a_TriGranitot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96d72a78-c509-496b-b969-335dfdd10352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10fae76-542d-476e-9654-bea1921e65da","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Eladtak_a_TriGranitot","timestamp":"2018. június. 18. 14:21","title":"Eladták a TriGranitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]