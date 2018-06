Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert kevés az orvos.","shortLead":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert...","id":"20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a22ff-89c9-4069-a929-65aab64e7107","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","timestamp":"2018. június. 18. 20:15","title":"Egyre drágábbak az egyre több beteget fogadó magánrendelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar énekese. Ott voltunk. Le is fotóztuk.","shortLead":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar...","id":"20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3558f4-2306-4c17-a4d2-8f4bbcee04d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","timestamp":"2018. június. 17. 09:23","title":"Így DJ-zett a budapesti éjszakában az Arcade Fire frontembere (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","shortLead":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","id":"20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddf5f8d-fec5-4353-91df-9689b6ee4dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","timestamp":"2018. június. 17. 09:37","title":"Rogán szerint van rosszabb brüsszeli terv a menekültkvótánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809fadb9-4b23-412c-bb98-9a2aece9cd74","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Nem mindig tudod megjósolni döntéseid következményeit, de bizonyos kérdések feltételével nagyobb megértést szerezhetsz arról, mi a jó a számodra. ","shortLead":"Nem mindig tudod megjósolni döntéseid következményeit, de bizonyos kérdések feltételével nagyobb megértést szerezhetsz...","id":"20180618_Ezt_a_negy_kerdest_tedd_fel_magadnak_ha_nagy_dontes_elott_allsz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=809fadb9-4b23-412c-bb98-9a2aece9cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b870f27-0034-4f1f-abd7-c45172045648","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180618_Ezt_a_negy_kerdest_tedd_fel_magadnak_ha_nagy_dontes_elott_allsz","timestamp":"2018. június. 18. 09:31","title":"Ezt a négy kérdést tedd fel magadnak, ha nagy döntés előtt állsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","shortLead":"A férfit azért engedték ki, hogy meglátogassa apját, de amikor találkozott élettársával, végzett vele. ","id":"20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a3649a-d350-452f-b7f1-cf46fdde757a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab954af4-cdd8-41af-a203-5315e883cd63","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_bortonbol_volt_eltavon_az_a_ferfi_aki_megolte_19_eves_elettarsat","timestamp":"2018. június. 18. 05:55","title":"A börtönből volt eltávon az a férfi, aki megölte 19 éves élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk be, erre ma Magyarországon reális esély van, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, hogy a nemzeti park összeállított egy medvekisokost. Ebből szemezgettünk. ","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk...","id":"20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ca99a-e0a4-487f-8764-d8300c856c36","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","timestamp":"2018. június. 17. 18:09","title":"Valóban beválhat, ha halottnak tettetjük magunkat, amikor medvével találkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","shortLead":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","id":"20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac91a6-a31e-44ab-b4bd-f636242778f4","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","timestamp":"2018. június. 17. 11:55","title":"Így buliznak az angol szurkolók (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","shortLead":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","id":"20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765adcb8-55b9-4cbf-8019-1bf2cd3cb142","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","timestamp":"2018. június. 17. 15:49","title":"Kigyulladt a Tesla az ismert rendező alatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]