Mikkel Borg Bjergsø a kétezres évek közepén középiskolai tanárként tengette életét, hazája, Dánia pedig lassan kezdett túllépni azon, hogy a sör csak Carlsberg lehet. Azt nem tudjuk, a húszas évek végein járó Bjergsø unta-e a világ egyik legnagyobb sörgyártójának a pilsenijét, vagy csak imponált neki a kibontakozóban levő dán sörforradalom, konyhájában mindenesetre kísérletezni kezdett új főzetek előállításával – és ezt azóta sem hagyta abba.

A folyamatos kísérletezés az elmúlt évtizedben már csaknem ezer fajta sör megszületéséhez járult hozzá, ráadásul úgy, hogy a konyhából ugyan kiköltözött Bjergsø és tanári állását is feladta, de saját gyárat, vagy éppen főzdét soha nem nyitott.

Mikkel Borg Bjergsø © Facebook / Mikkel Borg Bjergsø

A világ egyik leghíresebb gerilla sörfőzője ma már 200 millió dán koronát (8,6 milliárd forintot) közelítő forgalmat bonyolít évente, a világ 40 országába szállítja tucatnyi főzdében készülő termékeit, amelyek közül néhány a SAS légitársaság járatain is elérhető. Cége, a Mikkeller világszerte 25 bárt nyitott, fesztiválokat szervez, de – mint azt a brüsszeli Brewers of Europe fórumon Bjergso eldicsekedett vele – még futóklubja is van, több tízezer taggal.

Carlsberg sörgyár Dániában © AFP / Yvan Travert

Mi történt közben a Carlsberggel? Hosszú stagnálás után az elmúlt két évben csökkenni kezdett a bevétele – a 64 milliárd korona körüli szintről 62 milliárdra esett vissza. Igaz, ez még mindig a másfélszerese annak, amit a dán óriás elért abban az évben, amikor Bjergso újságíró társával megalapította a Mikkellert, ám ezt nem annyira a cég sörei iránti kereslet növekedése magyarázza, hanem a 2010-es években végrehajtott cégfelvásárlások, amelynek köszönhetően a Carlsberg-csoport ma már a világ ötödik legnagyobb sörgyártójává lépett elő.

A jövőt pedig a cég vezérigazgatója sem látja valami fényesen. „Büszkék vagyunk a múltunkra, a gond az, hogy az az út, ami ide vezetett minket, nem visz oda, ahová mennünk kellene” – ennél coelhóibb módon aligha fogalmazhatott volna Cees ’t Hart, amikor a fórumon a sörfogyasztási trendekről beszélt. Egészen konkrétan arról, hogy a fiatalokat egyre kevésbé tudják rávenni söreik fogyasztására. Egy kutatást is mutatott, amely szerint a kilencvenes évek elején még a 18-29 évesek több mint 70 százaléka szerette ezt az italt, a mostani évtized közepére azonban már 40 százalék körüli szintre esett vissza a sörkedvelők aránya ebben a korosztályban.

Arccal az alkoholmentes felé

Mielőtt bárki sajnálni kezdené Hart urat: a milleniumi generáció ízlésváltozásának nem csak a sör esett áldozatul. Az IWSR piackutató legfrissebb összesítése szerint 2017-ben ugyan növekedni tudott a globális alkoholfogyasztás, ám nagy örömre nincs ok, hiszen a szabad szemmel is alig látható, 0,01 százalékos bővülést produkáló évet ennél súlyosabb visszaesés előzte meg.

© Filep István

Tavaly mindenesetre nem csak általánosságban állt meg a csökkenés, hanem a sör esetében is: a 20 milliárd hordót meghaladó éves fogyasztás mindössze 8,2 millióval esett vissza, ami a magyarországi fogyasztásnak is alig több mint a tizede.

Hátradőlni tehát nem lehet, de tragédia sem várható az ágazatban, főleg az óriásmultiknál – csak éppen meg kellene találnia azt az utat, amit a Carlsberg vezére emlegetett.

A legnagyobb sörgyártók bevétele 2017-ben (milliárd dollár)

AB InBev 45,6 Heineken 23 Kirin 19,1 Asahi 15,7 Carlsberg 9,3 Constellation Brands 7,3 Thai Beverage 5,3 Molson Coors 4,9

Az ötletelés a brüsszeli szakmai fórumon is teljes gőzzel zajlott: a lehetséges kiutak között szóba került az alkoholmentes termékek térhódítása vagy – ettől nem egészen függetlenül – a közel-keleti piac felpörgetése, és az ázsiai kimaxolása is – Kína már jó ideje a világ legnagyobb sörpiacának számít, szóval újdonságról annyira nincs szó.

Az újfajta fogyasztás terjedése sem forradalmi ötlet már. A Forbes alkoholfogyasztási trendekről szóló elemzésében is kiemeli azt a modellt, amelynek a Mikkeller az egyik legismertebb képviselője.

© Facebook / Mikkeller HQ

Nem a vándor sörfőzésről van szó, hanem arról, hogy a sörfogyasztás már nem annyira a vásárlásról, inkább az élményről szó. Ennek jegyében pedig nem csak a főzdébe engedik be a sörkedvelőket, vagy fesztivált és futóversenyeket rendeznek nekik, de kóstolókkal, főzőtanfolyamokkal, sőt, szabadulószobákkal is igyekeznek emlékezetessé tenni a sörivással töltött időt.

Iszunk, de mit?

Mielőtt minden sörfőzde valóságshow-helyszínné alakulna át, van még egy kiút: az alkoholfogyasztók egyre inkább a különleges, és óhatatlanul drágább italok felé fordulnak. Kérdés persze, hogy ezt a pluszpénzt mire költik el.

Ha a sörre esik a választásuk, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy – például Magyarországon – egyre kevesebben veszik a legolcsóbb kategóriát, de a kisüzemi termékek népszerűségének a növekedése is egyre látványosabb. Magyarországon tavaly megduplázódott ezeknek a termékeknek a forgalma, ám még bőven van tér a növekedésre, hiszen a NAV adatai alapján nagyjából a piac egy százalékát teszik ki ezek a termékek.

© Túry Gergely

Az Egyesült Államokban néhány lépcsőfokkal feljebb járnak már: ott a független és kisüzemi főzdék a 34 milliárd dolláros piac több mint harmadát megcsípték. Csak a kézművesek forgalma 12 százalékot tett ki tavaly az IRI felmérése szerint. Más kérdés, hogy ebből a négymilliárdos tortából a legnagyobb szeletet egy olyan cég – a Blue Moon – hasította ki, amelyik már messze jutott a konyhai kísérletező fázistól: az egyik óriáscégnek, a Molson Coors amerikai leányvállalatának, a MillerCoorsnak a tulajdonában működik.

A kézműves sör ugyanis ma már sok esetben inkább az innovációról szól, mint a függetlenségről. Az Ab InBev tucatnyi amerikai sörfőzdébe vásárolta be magát, ahogy a Heineken is, de arra is van példa, hogy az óriáscégek maguk alapítanak „belső startupot” – ahogy a San Miguel fejlesztési igazgatója, Benet Fité nevezte a spanyol cég imázsjavító gyermekeit.

Ha pedig arról szeretnénk valamit megtudni, a függetlenségükre olyan büszke alapítók hogyan magyarázzák meg rajongóiknak és saját maguknak ezt a folyamatot, érdemes elolvasni a Heineken tavalyi szerzeményének, a kaliforniai Lagunitas vezetőjének az írását.

© Facebook / Lagunitas Brewing Co

Tony Magee annak alkalmából, hogy a Heineken 100 százalékos tulajdonosa lett az általa alapított cégnek, a hollandok páratlan cégkultúrájával indokolta az eladást, de azt is előhúzza, hogy New Yorkot valaha New Amsterdamnak hívták. A legfőbb érve azonban nem ez volt, hanem hogy mégiscsak egy olyan pénztömeg került a cégéhez az eladáskor, amelyet nem biztos, hogy az ő főzdéjük valaha elő tudna teremteni a fogyasztók által is elvárt fejlődéshez.