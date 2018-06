Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd855eb1-63ef-4a85-9332-110854bf60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Radiocafé frekvenciáján szólalhat meg az új adó, amelyről egyelőre keveset tudni. A pályázati kiírás alapján speciális karakterisztikájú, általános tematikájú műsorokat kell majd készítenie a győztesnek, napi 24 órában.","shortLead":"Az egykori Radiocafé frekvenciáján szólalhat meg az új adó, amelyről egyelőre keveset tudni. A pályázati kiírás alapján...","id":"20180619_a_petofi_volt_felelos_szerkesztoje_indit_uj_radiot_nemsokara_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd855eb1-63ef-4a85-9332-110854bf60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73892eb4-efd0-4519-8ba3-ba29dee88de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_a_petofi_volt_felelos_szerkesztoje_indit_uj_radiot_nemsokara_budapesten","timestamp":"2018. június. 19. 19:20","title":"24.hu: A Petőfi volt felelős szerkesztője indít új rádiót nemsokára Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket használhassanak a szurkolók – derült ki a Magyar Labdarúgó-szövetség háttérbeszélgetésén.","shortLead":"Sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket...","id":"20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0bb01-6338-4155-a448-95a5412eb55c","keywords":null,"link":"/sport/20180618_pirotechnika_veszelyes_mlsz","timestamp":"2018. június. 18. 08:30","title":"Orbán kedvenc stadionkelléke ellen érvel az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik egy hidegfront miatt.","shortLead":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik...","id":"20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8353ce7b-f9a4-416d-a92d-20dbf44c21a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","timestamp":"2018. június. 20. 04:57","title":"Két forró nap után megérkezik a júliusi kora ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22cadef-20e2-4570-851a-1f53ae042f1a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hihetetlen család 2 című animációs film 180 millió dolláros bevételt hozott első hétvégéjén az észak-amerikai mozikban, és ezzel minden idők rekordját megdöntötte a trükkfilmek kategóriájában.","shortLead":"A hihetetlen család 2 című animációs film 180 millió dolláros bevételt hozott első hétvégéjén az észak-amerikai...","id":"20180618_Nagyot_megy_A_hihetetlen_csalad_2_resze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22cadef-20e2-4570-851a-1f53ae042f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193be885-35b4-4321-bcf9-fc3e5016042e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Nagyot_megy_A_hihetetlen_csalad_2_resze","timestamp":"2018. június. 18. 12:19","title":"Nagyot megy A hihetetlen család 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt jelenti, hogy pont így és ezt akarják. Vélemény.","shortLead":"Ha még a mai napon nem áll ki kéz a kézben az MSZP és a Párbeszéd, bocsánatot kérni ezért az embertelenségért, az azt...","id":"20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d82e17-e4e8-42ee-b8f5-9c2c31f58f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88131e88-bb8a-479e-996f-64161a6db629","keywords":null,"link":"/velemeny/20180618_Cegledi_Miert_lakoltat_ki_az_MSZP_vegtaghianyos_ovodasokat","timestamp":"2018. június. 18. 12:42","title":"Ceglédi: Miért lakoltat ki az MSZP végtaghiányos óvodásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így is sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József mellett Németh Szilárd honvédelmi államtitkár is segíti majd az ősszel induló egy-másfél éves alkotmányrevíziót – írja az atv.hu.","shortLead":"Szájer József mellett Németh Szilárd honvédelmi államtitkár is segíti majd az ősszel induló egy-másfél éves...","id":"20180618_Nemet_Szilardra_is_szamit_Orban_az_alkotmany_felulvizsgalatanal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a543a31-1796-4599-b6bc-2da7bbd56bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nemet_Szilardra_is_szamit_Orban_az_alkotmany_felulvizsgalatanal","timestamp":"2018. június. 18. 18:28","title":"Németh Szilárdra is számít Orbán az alkotmány felülvizsgálatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A migráció erősen megváltoztatta az európai kultúrát, nem akarjuk, hogy velünk is ugyanez történjen – kelt ki a Twitteren az Egyesült Államok elnöke hétfőn.","shortLead":"A migráció erősen megváltoztatta az európai kultúrát, nem akarjuk, hogy velünk is ugyanez történjen – kelt ki...","id":"20180618_Trump_kemenyen_beleallt_Merkelbe_a_nemetek_menekultpolitikaja_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385f976f-b56d-42f7-b22c-65a11a02f46f","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_Trump_kemenyen_beleallt_Merkelbe_a_nemetek_menekultpolitikaja_miatt","timestamp":"2018. június. 18. 16:32","title":"Trump keményen beleállt Merkelbe a németek menekültpolitikája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]