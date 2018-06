Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323c536f-63d0-4c21-a980-f2606b636423","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A királynak minimum egy másik király dukált: aranyból, gyémántokkal.","shortLead":"A királynak minimum egy másik király dukált: aranyból, gyémántokkal.","id":"20180618_Elvis_Presley_oroszlanos_gyuru_las_vegas_szerzodes_arveres","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323c536f-63d0-4c21-a980-f2606b636423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090ffd5d-7262-430f-ab9e-567ba68dac2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Elvis_Presley_oroszlanos_gyuru_las_vegas_szerzodes_arveres","timestamp":"2018. június. 18. 13:32","title":"Egy vagyont fizetett valaki Elvis oroszlános gyűrűjéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak, mostantól pedig még hasznosabb lett az app.","shortLead":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak...","id":"20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42e2a8d-c243-400c-9da2-dcbef70a7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","timestamp":"2018. június. 20. 08:03","title":"Gyorsan fogy a mobilnete? Töltse le ezt az alkalmazást, sokat spórolhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből felbukkant névrokona jelentős mennyiségű voksot vihet el tőle a választók összezavarásával. A zavarkeltő jelölt kormánypárti kötődését egyelőre nem sikerült tetten érni, de vajon miért nem akar mondani semmit magáról valaki, aki (elvileg) a szavazók támogatására számít? A Jobbik törvénymódosítással buktatná le a névazonossággal trükköző kormánypártokat. ","shortLead":"Hiába állt be a teljes ellenzék Miskolcon a júliusi időközi választáson induló, humorista Erdei Sándor mögé, a semmiből...","id":"20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6e806f-576b-4697-9d19-36e246ec5fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d47ae46-7505-485f-a7d4-a5a5620f1977","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Makacsul_hallgat_motivaciojarol_a_miskolci_kamujelolt","timestamp":"2018. június. 18. 15:47","title":"Makacsul hallgat motivációjáról a miskolci kamujelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak azokról az e-mailekről küld majd értesítést a jövőben, amelyekről úgy ítéli meg, valóban fontosak és tudni akarunk.","shortLead":"Beköltözteti a mesterséges intelligenciát népszerű levelezőrendszerébe a Google. Az újdonságnak hála a Gmail csak...","id":"20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110fdaaa-a821-4765-b32e-808f6b79eea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_gmail_email_ertesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 18. 12:03","title":"Változás a Gmailben: csak a tényleg fontos levelekről jön majd értesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20180619_Baleset_volt_a_11es_uton_Szentendren_lezartak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5fe9bf-27ae-4517-a380-78ffef9eb424","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_Baleset_volt_a_11es_uton_Szentendren_lezartak","timestamp":"2018. június. 19. 07:44","title":"Baleset volt a 11-es úton Szentendrén, lezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef3220-150d-4a64-bf62-c5b7d0d52ec9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit fura mellékíze van az ilyen gesztusoknak.","shortLead":"Kicsit fura mellékíze van az ilyen gesztusoknak.","id":"20180619_Ez_mennyire_etikus_Leegett_egy_Tesla_a_konkurens_General_Motors_felajanlotta_a_sajat_elektromos_autojat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eef3220-150d-4a64-bf62-c5b7d0d52ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab5a20b-2fe8-4fda-91e3-f7e56bcc0368","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_Ez_mennyire_etikus_Leegett_egy_Tesla_a_konkurens_General_Motors_felajanlotta_a_sajat_elektromos_autojat","timestamp":"2018. június. 19. 18:36","title":"Ez mennyire etikus? Leégett egy Tesla, a konkurens General Motors felajánlotta a saját elektromos autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1f1239-26ac-467f-9e03-53803a0d6e72","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden tag kilépett a helyi szervezetből.","shortLead":"Minden tag kilépett a helyi szervezetből.","id":"20180618_Feloszlott_a_Jobbik_soproni_szervezete","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb1f1239-26ac-467f-9e03-53803a0d6e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4d2404-e7ae-473c-b1bb-41dc2530ddf5","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Feloszlott_a_Jobbik_soproni_szervezete","timestamp":"2018. június. 18. 15:19","title":"Feloszlott a Jobbik soproni szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]