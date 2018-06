Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","shortLead":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","id":"20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95293487-70a3-4c59-a017-23149d05e66a","keywords":null,"link":"/sport/20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","timestamp":"2018. június. 19. 10:26","title":"Griezmann véget vetett a találgatásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem egészen félperces sajtóelhárítási helyzetgyakorlatot mutatott be a Parlament egyik folyosóján. ","shortLead":"A házelnök nem egészen félperces sajtóelhárítási helyzetgyakorlatot mutatott be a Parlament egyik folyosóján. ","id":"20180618_az_index_nem_sajto_itt_egy_friss_video_kover_sajtoelharitasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420c28b0-0719-4338-b477-0404a4d4e33e","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_az_index_nem_sajto_itt_egy_friss_video_kover_sajtoelharitasarol","timestamp":"2018. június. 18. 17:34","title":"Az Index nem sajtó: itt egy friss videó Kövér sajtóelhárításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így is sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682eacaf-a74e-465b-bcb9-fcd936b58e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legjobb lenne a helyszínen, a stadionokban nézni a vb-meccseket, de ez ugyebár keveseknek adatik meg. Maradna az otthoni karosszék, de szerencsére nyár van, ezért vétek lenne kihagyni a szabadtéri meccsnézést. Végül is a szurkolás alapvetően közösségi élmény. Segítünk: bejártuk a legjobb kiülős helyeket Budapesten, és elmondjuk, hova érdemes kiköltözni esténként.","shortLead":"Legjobb lenne a helyszínen, a stadionokban nézni a vb-meccseket, de ez ugyebár keveseknek adatik meg. Maradna...","id":"20180618_kiulos_helyek_vb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=682eacaf-a74e-465b-bcb9-fcd936b58e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3cb7c4-6b6b-4a29-ab73-78d9fd05bfee","keywords":null,"link":"/elet/20180618_kiulos_helyek_vb","timestamp":"2018. június. 18. 20:30","title":"Megosztaná a gólok örömét? Ezek a legjobb kiülős helyek a közösségi szurkolásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","shortLead":"Elégedetlen volt a közönségével, és a Twitteren jól kiosztotta őket.\r

\r

","id":"20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4f1a3cf-215a-4bce-8eb1-d1f2092733e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38194c-792a-4bae-b3df-f574ba04a5a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Verig_sertette_a_belgakat_John_Cleese","timestamp":"2018. június. 20. 11:15","title":"Vérig sértette a belgákat John Cleese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ff4cd8-b985-403e-ac4d-fff1b180d4d8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Minél sikeresebb egy családi vállalkozás, annál inkább szembesül azzal a problémával, hogy a rokonság már nem elég a cég irányításához. A HVG Extra Business két magyar családi vállalkozásnál kutakodott arról, hogyan kezelték a cég növekedésével előálló feladatokat.","shortLead":"Minél sikeresebb egy családi vállalkozás, annál inkább szembesül azzal a problémával, hogy a rokonság már nem elég...","id":"20180619_A_csaladtagok_nem_feltetlenul_a_legjobb_szakemberek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4ff4cd8-b985-403e-ac4d-fff1b180d4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bddf2-c240-4463-ba08-bae16487553a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180619_A_csaladtagok_nem_feltetlenul_a_legjobb_szakemberek","timestamp":"2018. június. 19. 14:30","title":"A családtagok nem feltétlenül a legjobb szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő adásában. Köztük saját szövetségesüket, a Párbeszédet is, amely szerinte csak \"lelkileg\" jelentett segítséget az áprilisi választáson, tényleges támogatottsága nincs is. Ő viszont „rendbe teszi a gondolkodást baloldali igényeséggel”.\r

\r

","shortLead":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő...","id":"20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdda5fdb-2bbe-481a-a9ee-e27f77cec780","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"„Láttunk már pártok élén hülyéket” – Szanyi kapitány éhgyomorral elszabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bors korábban is cikkezett már a magyar szövetségi kapitány esetleges menesztéséről, most azonban kész tényként írják: Leekens megy. ","shortLead":"A Bors korábban is cikkezett már a magyar szövetségi kapitány esetleges menesztéséről, most azonban kész tényként...","id":"20180618_Andy_Vajna_lapja_most_mar_arrol_ir_hogy_Leekenst_lapatra_teszi_az_MLSZ","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ce7807-c1dd-4c42-acec-cf22cd7c24ab","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Andy_Vajna_lapja_most_mar_arrol_ir_hogy_Leekenst_lapatra_teszi_az_MLSZ","timestamp":"2018. június. 18. 19:21","title":"Andy Vajna lapja most már arról ír, hogy Leekenst lapátra teszi az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]