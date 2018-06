Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját most a német elnök avatta emlékházzá.","shortLead":"Az 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Mann 9 évig élt a Los Angeleshez tartozó Pacific Palisades-ben. Villáját...","id":"20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30573786-f6a1-4f2e-b236-6b0c355fba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99c5e8e-0239-447c-88d2-daa690c229a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Ebbe_a_kaliforniai_villaba_menekult_Thomas_Mann_a_nacik_elol","timestamp":"2018. június. 19. 11:14","title":"Ebbe a Los Angeles-i villába menekült Thomas Mann a nácik elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d72a78-c509-496b-b969-335dfdd10352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az irodaházak építése, fejlesztése a jövőben is folytatódik.","shortLead":"Az irodaházak építése, fejlesztése a jövőben is folytatódik.","id":"20180618_Eladtak_a_TriGranitot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d72a78-c509-496b-b969-335dfdd10352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10fae76-542d-476e-9654-bea1921e65da","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Eladtak_a_TriGranitot","timestamp":"2018. június. 18. 14:21","title":"Eladták a TriGranitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghívás komoly fordulatot jelezhet a német-magyar kapcsolatokban.","shortLead":"A meghívás komoly fordulatot jelezhet a német-magyar kapcsolatokban.","id":"20180619_Merkel_meghivta_magahoz_Orbant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e66cf9-a5d0-4cf5-a182-ca3c8f7583d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Merkel_meghivta_magahoz_Orbant","timestamp":"2018. június. 19. 09:26","title":"Merkel meghívta magához Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede21f60-36c1-44c4-a281-2252db31bed0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy-négy díjat vihettek haza, de a Galaxis őrzőinek sztárja, Chris Pratt se szomorkodhatott.","shortLead":"Négy-négy díjat vihettek haza, de a Galaxis őrzőinek sztárja, Chris Pratt se szomorkodhatott.","id":"20180619_Tarolt_a_Fekete_Parduc_es_a_Stranger_Things_az_MTV_dijatadojan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede21f60-36c1-44c4-a281-2252db31bed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebc742-fb1e-4194-897a-6deee0c5c040","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Tarolt_a_Fekete_Parduc_es_a_Stranger_Things_az_MTV_dijatadojan","timestamp":"2018. június. 19. 11:33","title":"Tarolt a Fekete Párduc és a Stranger Things az MTV díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bors korábban is cikkezett már a magyar szövetségi kapitány esetleges menesztéséről, most azonban kész tényként írják: Leekens megy. ","shortLead":"A Bors korábban is cikkezett már a magyar szövetségi kapitány esetleges menesztéséről, most azonban kész tényként...","id":"20180618_Andy_Vajna_lapja_most_mar_arrol_ir_hogy_Leekenst_lapatra_teszi_az_MLSZ","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ce7807-c1dd-4c42-acec-cf22cd7c24ab","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Andy_Vajna_lapja_most_mar_arrol_ir_hogy_Leekenst_lapatra_teszi_az_MLSZ","timestamp":"2018. június. 18. 19:21","title":"Andy Vajna lapja most már arról ír, hogy Leekenst lapátra teszi az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","shortLead":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","id":"20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e5f224-6211-44c3-b964-ce1b4a9dfcde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","timestamp":"2018. június. 18. 13:22","title":"Akár távirányítós gigant-esernyőt is vásárolhatunk autónknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jobban zavarjuk mi a vadon élő állatokat, mint ahogy ők bennünket, erre jutott egy, az egész világra kiterjedő kutatás. Az állatok kerülik a turistákat, a mezőgazdasági gépeket, ezért inkább éjszaka élnek.","shortLead":"Jobban zavarjuk mi a vadon élő állatokat, mint ahogy ők bennünket, erre jutott egy, az egész világra kiterjedő kutatás...","id":"20180618_Lehet_hogy_a_koborlo_macko_jobban_felt_tolunk_mint_mi_tole","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc0d140-6415-4d10-bdf0-a2040435f387","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_Lehet_hogy_a_koborlo_macko_jobban_felt_tolunk_mint_mi_tole","timestamp":"2018. június. 18. 16:28","title":"Lehet, hogy a kóborló mackó jobban félt tőlünk, mint mi tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Luxemburgban értek össze a szálak Semjén Zsolt vadásztársa és a miniszterelnök vejének üzlettársai között.","shortLead":"Luxemburgban értek össze a szálak Semjén Zsolt vadásztársa és a miniszterelnök vejének üzlettársai között.","id":"20180619_A_Semjen_vadaszatat_fizeto_adotanacsado_Tiborcz_korevel_is_uzletelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0c203-3cb8-40a7-8b20-af1ea41da1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_A_Semjen_vadaszatat_fizeto_adotanacsado_Tiborcz_korevel_is_uzletelt","timestamp":"2018. június. 19. 11:39","title":"A Semjén vadászatát fizető adótanácsadó Tiborcz körével is üzletelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]