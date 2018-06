Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz, egészséges nemzettudatuk legyen.","shortLead":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz...","id":"20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dad2b8a-4041-4d2f-96a0-267beb486ec4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","timestamp":"2018. június. 18. 20:31","title":"Nem új tantárgy lesz, a meglévő tananyagba integrálják a hazafias nevelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","shortLead":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","id":"20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc2f95-8bc9-461e-9079-2adf884e33a7","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","timestamp":"2018. június. 19. 13:02","title":"Készül egy film az Eurovízióról, Will Ferrell lesz a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f092c9-676e-48b1-817c-eb3b7e74aa5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már ami a közterület lefoglalásának díját illeti. ","shortLead":"Már ami a közterület lefoglalásának díját illeti. ","id":"20180619_Parbeszed_etelosztas_kozterulet_lefoglalasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f092c9-676e-48b1-817c-eb3b7e74aa5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47c42ed-4d2e-4bde-a76e-0f1f8fbba43d","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Parbeszed_etelosztas_kozterulet_lefoglalasa","timestamp":"2018. június. 19. 21:28","title":"Többe kerül az ételosztás, mint a Duna fölötti repülős verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz, Győr-Moson-Sopron megyében 84 havi nettó megyei átlagbérért is megvásárolható egy ugyanekkora ingatlan. A budapesti átlagfizetésből hamarabb összejöhet egy agglomerációs ingatlan, és akadnak olyan megyék is, ahol az ottani 3 éves átlagbérért már 100 négyzetméteres ház kapható.","shortLead":"Míg Budapesten 113 havi, azaz közel 10 évi átlagfizetésre van szükség egy 50 négyzetméteres lakás megvásárláshoz...","id":"20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bab15841-0efe-4e56-acdd-5aa4fff9e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57bfccc-9ae5-48ef-8504-2b805e55d370","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Hiaba_Budapesten_a_legmagasabb_a_fizetes_itt_kell_a_legtobbet_dolgozni_a_lakasert","timestamp":"2018. június. 19. 09:54","title":"Hiába Budapesten a legmagasabb a fizetés, itt kell a legtöbbet dolgozni a lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74632d49-f1ba-4978-945b-c79660159066","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a legújabb utcai művészet, azonban ezekben az ideiglenes alkotásokban csak a következő esőig gyönyörködhetünk.","shortLead":"Íme a legújabb utcai művészet, azonban ezekben az ideiglenes alkotásokban csak a következő esőig gyönyörködhetünk.","id":"20180620_a_nap_fotoi_kis_otletesseg_piszkos_autok_nem_rondit_utcakep_orosz_muvesz_automosas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74632d49-f1ba-4978-945b-c79660159066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd08b1cd-6f16-433d-9936-acddfa363dd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_a_nap_fotoi_kis_otletesseg_piszkos_autok_nem_rondit_utcakep_orosz_muvesz_automosas","timestamp":"2018. június. 20. 06:41","title":"A nap fotói: kis ötletesség és a piszkos autók máris nem annyira rondítják az utcaképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási engedélyeket találtak a szír férfinél. ","shortLead":"Különféle nevekre szóló személyi igazolványokat, útleveleket, vízumokat, vezetői engedélyeket és tartózkodási...","id":"20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d032558b-afd7-4c1a-8651-ffd9ad0b02b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1849fb-c23d-43dd-8ab1-451fa0ff7159","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Egy_asztalnyi_hamis_szemelyije_volt_az_Athenban_elfogott_embercsempesznek","timestamp":"2018. június. 18. 12:37","title":"Egy asztalnyi hamis személyije volt az Athénban elfogott embercsempésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","shortLead":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","id":"20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a65a85-c40e-4174-af42-50da31957656","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","timestamp":"2018. június. 18. 09:17","title":"Maradona sötét jövőt jósol az argentinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Más cégnév alatt, de az elmúlt hónapok legsúlyosabb adatgyűjtési botrányában érintett Cambridge Analytica egykori adatelemzői segítségével megkezdődött Donald Trump 2020-as kampánya – tudta meg az AP. ","shortLead":"Más cégnév alatt, de az elmúlt hónapok legsúlyosabb adatgyűjtési botrányában érintett Cambridge Analytica egykori...","id":"20180619_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook_botrany_donald_trump_elnokvalasztasi_kampany_2020","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa532b1-70de-43ea-8355-8b7b31fb256a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook_botrany_donald_trump_elnokvalasztasi_kampany_2020","timestamp":"2018. június. 19. 10:03","title":"A Facebook-botrány egyik főkolomposa mozgathatja az új Trump-kampány szálait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]