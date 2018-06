Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","shortLead":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","id":"20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad644187-16b6-40f8-9ea4-0f478690bafe","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","timestamp":"2018. június. 21. 10:27","title":"Tényleg jön az új McCartney-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Luxemburgban értek össze a szálak Semjén Zsolt vadásztársa és a miniszterelnök vejének üzlettársai között.","shortLead":"Luxemburgban értek össze a szálak Semjén Zsolt vadásztársa és a miniszterelnök vejének üzlettársai között.","id":"20180619_A_Semjen_vadaszatat_fizeto_adotanacsado_Tiborcz_korevel_is_uzletelt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0c203-3cb8-40a7-8b20-af1ea41da1d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_A_Semjen_vadaszatat_fizeto_adotanacsado_Tiborcz_korevel_is_uzletelt","timestamp":"2018. június. 19. 11:39","title":"A Semjén vadászatát fizető adótanácsadó Tiborcz körével is üzletelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28703f7-21bb-4e09-9dc7-b9226ccbe8d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képzőművész és galériatulajdonos Sam Havadtoy (avagy Havadtőy Sámuel) munkáit három különböző tárlaton is láthatja a magyar közönség júliusban. A Yoko Onoval való kapcsolatát feldolgozó műveit is megnézhetjük majd.","shortLead":"A képzőművész és galériatulajdonos Sam Havadtoy (avagy Havadtőy Sámuel) munkáit három különböző tárlaton is láthatja...","id":"20180620_Harom_kiallitasa_is_lesz_Yoko_Ono_egykori_szerelmenek_a_magyar_szarmazasu_Sam_Havadtoynak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28703f7-21bb-4e09-9dc7-b9226ccbe8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6437c7cb-595b-4b0a-8e38-f2b17271eaee","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Harom_kiallitasa_is_lesz_Yoko_Ono_egykori_szerelmenek_a_magyar_szarmazasu_Sam_Havadtoynak","timestamp":"2018. június. 20. 11:10","title":"Három kiállítása is lesz Yoko Ono egykori szerelmének, a magyar származású Sam Havadtoynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ce3e9e-047e-4823-87f5-a9721bb40bbc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Érthető, ha egyre népszerűbb a módszer a munkahelyeken.","shortLead":"Érthető, ha egyre népszerűbb a módszer a munkahelyeken.","id":"20180619_Napi_nehany_perc_es_empatikusabb_lesznek_a_kollegak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ce3e9e-047e-4823-87f5-a9721bb40bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f000fb-196e-45e6-bdee-21efaa2422b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180619_Napi_nehany_perc_es_empatikusabb_lesznek_a_kollegak","timestamp":"2018. június. 19. 12:15","title":"Napi néhány perc, és empatikusabb lesznek a kollégák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","shortLead":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","id":"20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01f1900-753f-41ef-b271-6ee316690b40","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","timestamp":"2018. június. 20. 15:46","title":"Itt a kormány újabb terve a Lidl és a Spar megregulázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke egy rádióinterjúban beszélt arról is, hogy a Párbeszéddel együtt készülnének a 2019-es európai parlamenti választásra, az önkormányzati választások előtt pedig helyi szinten a Jobbikkal való együttműködés is lehetséges.","shortLead":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke...","id":"20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfc234-f7aa-4ab5-a431-7d9a1b6ac513","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","timestamp":"2018. június. 19. 15:48","title":"Saját főpolgármester-jelöltje nem lesz az MSZP-nek, pártközpontja viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai tevékenységet folytatott a Kósa-ügyben. A kamara határozata után a fideszes politikus úgy látta: a haveri kutyák kimentették a kamarában Helmeczy Lászlót. ","shortLead":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai...","id":"20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d5e2f7-caf0-4b14-82e0-e898aa0cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","timestamp":"2018. június. 19. 16:20","title":"Nem indít fegyelmi eljárást a kamara a csengeri örökösnő ügyvédje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti időszak következik, hogy valamennyi tartomány felkészülhessen az árusításra. ","shortLead":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti...","id":"20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f4320b-3fa9-4913-8c8d-f16bd786ac4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","timestamp":"2018. június. 20. 11:01","title":"Kanada kizöldült: megszavazták a marihuána legalizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]