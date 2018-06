Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit, hamarosan azonban bemutatnak egy olyan filmet, amelyben szerepel.","shortLead":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit...","id":"20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0682e2-7e74-475c-81ed-3ad7ec874f19","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","timestamp":"2018. június. 21. 11:07","title":"Jön a film, amelyből nem vágták ki Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista közzététele. Az idei kihirdetésére június 19-én került sor a spanyolországi Bilbaóban. Nézegettük a listát. ","shortLead":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista...","id":"20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd719705-4038-4579-861a-fae64376defc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","timestamp":"2018. június. 20. 19:20","title":"A világ legtutibb éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szlovákiával közösen lesz a 2022-es kontinenstorna házigazdája Magyarország. ","shortLead":"Szlovákiával közösen lesz a 2022-es kontinenstorna házigazdája Magyarország. ","id":"20180620_kezilabda_europa_bajnoksagot_rendez_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143088d7-de6c-4b2d-b67d-a2d9bd9c28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358af819-8941-4814-9d13-f0ce2814ecaf","keywords":null,"link":"/sport/20180620_kezilabda_europa_bajnoksagot_rendez_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 20. 14:43","title":"Kézilabda-Európa-bajnokságot rendez Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy olyan festményt is láthat a közönség, amelyet múzeumban még nem állítottak ki a festőtől. 1873 körül készíthette, fatáblára, és a 20. század végén már felbukkant a műkereskedelemben.","shortLead":"Egy olyan festményt is láthat a közönség, amelyet múzeumban még nem állítottak ki a festőtől. 1873 körül készíthette...","id":"20180621_munkacsy_kulonlegesseget_mutatnak_be_szegeden_a_muzeumok_ejszakajan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90264020-74f3-475b-a0e9-ae1e62ecaa51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa10551-1f7f-4ba8-89e2-5674bbb5cbe9","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_munkacsy_kulonlegesseget_mutatnak_be_szegeden_a_muzeumok_ejszakajan","timestamp":"2018. június. 21. 14:14","title":"Munkácsy-különlegességet mutatnak be Szegeden a Múzeumok Éjszakáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már azzal is a felhasználók idegein táncolt, hogy bevezette a reklámokat a Messengerbe, erre most rátesznek még egy lapáttal. Jönnek az automatikusan elinduló videós hirdetések.","shortLead":"A Facebook már azzal is a felhasználók idegein táncolt, hogy bevezette a reklámokat a Messengerbe, erre most rátesznek...","id":"20180620_facebook_messenger_hirdetes_automatikusan_elindulo_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234413f-9ce6-44e0-8af7-b0265f230e08","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_facebook_messenger_hirdetes_automatikusan_elindulo_video","timestamp":"2018. június. 20. 11:03","title":"Hát, ez remek: a Facebook automatikusan elinduló videós reklámokat tesz a Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új számmal támad Luis Fonsi.","shortLead":"Új számmal támad Luis Fonsi.","id":"20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8c9c58-dce2-4673-bb81-a8599b7b8354","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","timestamp":"2018. június. 21. 11:20","title":"Ez lesz az idei nyár Despacitója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddfd70f-39a9-43ec-a820-c3a2229b9dac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Oroszországtól 5:0-s vereséget szenvedett Szaúd-Arábia ma újabb zakó elé néz, a közel-keleti monarchia csapata ugyanis Uruguay ellen játszik. Így akár meg is szerezheti a leggyengébb vb-csapat címet.","shortLead":"Az Oroszországtól 5:0-s vereséget szenvedett Szaúd-Arábia ma újabb zakó elé néz, a közel-keleti monarchia csapata...","id":"20180620_SzaudArabia_lesz_a_legrosszabb_vbszereplo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eddfd70f-39a9-43ec-a820-c3a2229b9dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d0094-f47e-44cb-9b65-0725933cfab9","keywords":null,"link":"/sport/20180620_SzaudArabia_lesz_a_legrosszabb_vbszereplo","timestamp":"2018. június. 20. 10:18","title":"Szaúd-Arábia lesz a legrosszabb vb-szereplő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481930f5-926a-4c77-8258-4c8bb5c27ce9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha kevés a férfi pedagógus, nemcsak a fiúk teljesítménye romlik, hanem a lányok is hátrányt szenvednek.","shortLead":"Ha kevés a férfi pedagógus, nemcsak a fiúk teljesítménye romlik, hanem a lányok is hátrányt szenvednek.","id":"20180621_A_nemi_modell_hianya_iskolak_ferfi_tanarok_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481930f5-926a-4c77-8258-4c8bb5c27ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2824639b-6748-4266-9af7-25654c69e773","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180621_A_nemi_modell_hianya_iskolak_ferfi_tanarok_nelkul","timestamp":"2018. június. 21. 07:45","title":"A nemi modell hiánya: iskolák férfi tanárok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]