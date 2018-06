Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","shortLead":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","id":"20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86315317-3b3c-4906-b177-a992a9772690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","timestamp":"2018. június. 20. 14:44","title":"Megszüntetheti a kormány a nemzeti vagyonkezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő adásában. Köztük saját szövetségesüket, a Párbeszédet is, amely szerinte csak \"lelkileg\" jelentett segítséget az áprilisi választáson, tényleges támogatottsága nincs is. Ő viszont „rendbe teszi a gondolkodást baloldali igényeséggel”.\r

\r

","shortLead":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő...","id":"20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdda5fdb-2bbe-481a-a9ee-e27f77cec780","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"„Láttunk már pártok élén hülyéket” – Szanyi kapitány éhgyomorral elszabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324cdde1-c412-48b6-ac21-c5dfce445cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, csak a korok változnak, az ember nem: ami régen Luther vagy a pápa volt, az mára Soros vagy a migránsok. Formai és ötletgazdag bravúrral karikírozza ki az aktuális magyar közéletet és megosztottságot a grafikushallgató, Illés Áron.","shortLead":"Úgy tűnik, csak a korok változnak, az ember nem: ami régen Luther vagy a pápa volt, az mára Soros vagy a migránsok...","id":"20180620_Ez_felhaborito_Orbant_es_Sorost_is_kigunyolja_az_Uj_Bestiarium","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324cdde1-c412-48b6-ac21-c5dfce445cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958ff2f0-020c-4e97-89fa-dbce420d6ea2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ez_felhaborito_Orbant_es_Sorost_is_kigunyolja_az_Uj_Bestiarium","timestamp":"2018. június. 20. 06:05","title":"Ez felháborító! Orbánt és Sorost is kigúnyolja az Új Bestiárium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca851afe-3eea-4b62-8d46-02173e6f93f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180620_Igy_nez_ki_elo_adasban_egy_szexualis_zaklatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca851afe-3eea-4b62-8d46-02173e6f93f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604a3ab4-bb82-4582-857f-2d80132865c7","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Igy_nez_ki_elo_adasban_egy_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. június. 20. 17:10","title":"Így néz ki élő adásban egy szexuális zaklatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte a forint az újabb lélektani határt, rövid ideig 325 forintot is elkértek egy euróért. Az árfolyam az után szakadt be, hogy az MNB közölte: őket az vezérli, hogy az inflációs célt tartsák, nem az árfolyamot. Egy jegybanki nyugtatás után azonban erősödni kezdett a forint.","shortLead":"Elérte a forint az újabb lélektani határt, rövid ideig 325 forintot is elkértek egy euróért. Az árfolyam az után...","id":"20180619_325_forint_egy_euro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b47022-2aaa-47af-aa9b-00b46e67927c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_325_forint_egy_euro","timestamp":"2018. június. 19. 15:11","title":"325 forint is volt egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Csatornázási Művek szerint jelenlegi állapotában nem alkalmas a használatra.","shortLead":"A Fővárosi Csatornázási Művek szerint jelenlegi állapotában nem alkalmas a használatra.","id":"20180619_ket_hetig_mukodott_a_vizes_vbre_epult_nyilvanos_vece","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bebc170-f2fa-4885-882f-4de91cd9a2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_ket_hetig_mukodott_a_vizes_vbre_epult_nyilvanos_vece","timestamp":"2018. június. 19. 14:55","title":"Két hétig működött a vizes vb-re épült nyilvános vécé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt szeretné, hogy szűnjön meg a határon az úgynevezett „tranzitzóna”, amelyekben szerinte gyakorlatilag fogva tartják a háború és üldöztetés elől menekülő embereket.","shortLead":"Átlépte a 68 milliót az otthonukból elűzöttek száma 2017-ben. Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa azt...","id":"20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93be2af-361c-4a9f-99f9-be044ded8406","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_ENSZ_menekultek_menekult_menekultvalsag_tranzitzona_befogadas_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 19. 13:14","title":"Az ENSZ felszólította Magyarországot, hogy növelje a menedékkérők esélyeit, hogy beléphessenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","shortLead":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","id":"20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc65e210-fb32-4f73-80e7-7764939b39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","timestamp":"2018. június. 21. 05:15","title":"Nagy lesz a szigor idén parlagfűügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]