[{"available":true,"c_guid":"8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","shortLead":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","id":"20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f31310-f4ac-456e-881a-ad42a3356631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","timestamp":"2018. június. 20. 16:44","title":"Eldőlt: nem lakoltatják ki a végtaghiányos Viktort és családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249dcafb-d866-492d-b024-9537a3ff41d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","timestamp":"2018. június. 19. 14:03","title":"Matolcsyéktól nyugodtan gyengülhet tovább a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott, hogy az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának intézeteiben feltűnően népszerű a bevándorlás, gendertéma és a homoszexualitás kutatása. Névvel, fotóval, konkrét tanulmányok megnevezésével fel is sorolták a lap online oldalán kedden közzétett cikkben, konkrétan kikre illetve mire gondoltak. Szerző nincs a cikkhez feltüntetve. \r

\r

","shortLead":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott...","id":"20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4adc4c-8e1e-4913-b0f1-0f4d47417056","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","timestamp":"2018. június. 19. 21:12","title":"Megint listázott a Figyelő, most az MTA társadalomkutatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének sajátosságaihoz igazítsa. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének...","id":"20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3f13ca-eef9-4af7-a040-7ab8c8039d0b","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","timestamp":"2018. június. 20. 07:10","title":"Nem lehet agyondolgoztatni az alkalmazottat – hol a munkaidő határa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8c36c1-b602-4f1f-94a1-d79ba8b4a567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset a Salentói-félsziget egyik strandján történt. ","shortLead":"Az eset a Salentói-félsziget egyik strandján történt. ","id":"20180619_A_strandoloktol_par_meterre_uszkalt_egy_jokora_capa_DelOlaszorszagban__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f8c36c1-b602-4f1f-94a1-d79ba8b4a567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd115d-c8ea-4dc5-a860-fb5d369889d6","keywords":null,"link":"/elet/20180619_A_strandoloktol_par_meterre_uszkalt_egy_jokora_capa_DelOlaszorszagban__video","timestamp":"2018. június. 19. 13:35","title":"A strandolóktól pár méterre úszkált egy jókora cápa Dél-Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597fd9a4-35a2-466e-8d16-b8216816e179","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon szereplő egyiptomi válogatott csatára hatalmas tortát kapott születésnapjára a vendéglátóktól. Aktuális kérdés a focirajongók számára: a tetejére helyezett jelképes aranycipő vajon szerencsét hoz-e Szalahnak.\r

","shortLead":"Az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon szereplő egyiptomi válogatott csatára hatalmas tortát kapott születésnapjára...","id":"20180619_Aranycipos_VBtorta_Szalahnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=597fd9a4-35a2-466e-8d16-b8216816e179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ebb27c-4c61-451f-aa87-7fe3fec918fa","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Aranycipos_VBtorta_Szalahnak","timestamp":"2018. június. 19. 17:37","title":"Aranycipős vb-torta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület – írták – nem érti, miért támadja tagjait folyamatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","shortLead":"A testület – írták – nem érti, miért támadja tagjait folyamatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","id":"20180619_valaszolt_hando_hazaarulozasara_az_orszagos_biroi_tanacs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a478da-0827-49f5-a76c-9fa78e2e7dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_valaszolt_hando_hazaarulozasara_az_orszagos_biroi_tanacs","timestamp":"2018. június. 19. 12:58","title":"Válaszolt Handó hazaárulózására az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b97e0-33df-4c66-a173-791eab6c5cfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szovjet megszállás áldozatainak állított emlékmű során különös gyakorlatok sora volt látható a miniszterelnöktől. Lehetetlen nem felfedezni bennük valamilyen politikai párhuzamot.","shortLead":"A szovjet megszállás áldozatainak állított emlékmű során különös gyakorlatok sora volt látható a miniszterelnöktől...","id":"20180620_Orban_kisebb_tornagyakorlattal_bemutatta_milyen_politikat_is_kepvisel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a29b97e0-33df-4c66-a173-791eab6c5cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab82b6e-6cc5-400b-b31d-11803966e985","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Orban_kisebb_tornagyakorlattal_bemutatta_milyen_politikat_is_kepvisel","timestamp":"2018. június. 20. 16:44","title":"Orbán kisebb tornagyakorlattal bemutatta, milyen politikát is képvisel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]