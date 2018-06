Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f89a175b-7562-4994-a8c0-c9f607522809","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román rendőrök szerint a modern autók már annyira hangszigeteltek, hogy a sofőrig nem jutott el, miért veszélyes a gyorshajtás.","shortLead":"A román rendőrök szerint a modern autók már annyira hangszigeteltek, hogy a sofőrig nem jutott el, miért veszélyes...","id":"20180621_audi_r8_gyorshajtas_sebessegrekord_traffipax","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f89a175b-7562-4994-a8c0-c9f607522809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f1239c-ed56-4a6d-abfb-6a98f35bbe9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_audi_r8_gyorshajtas_sebessegrekord_traffipax","timestamp":"2018. június. 21. 14:16","title":"Megdőlt a román sebességrekord, 276 km/h-nál fotózták le a rendőrök az Audi R8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis mezek, a fertőzött stream oldalak és a mesés nyereményeket ígérő lottósorsolás is megtalálható.","shortLead":"Az előrejelzéseknek megfelelően már meg is jelentek a tornához kapcsolódó konkrét átverések, amelyek között a hamis...","id":"20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44532d7c-b943-43dc-9549-e07075ee8fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffdcaa6-4dc4-4df5-a008-98cc7228d87b","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Fertozott_streamekkel_es_hamis_nyeremenyjatekokkal_vernek_at_a_vbcsalok","timestamp":"2018. június. 21. 12:13","title":"Fertőzött streamekkel és hamis nyereményjátékokkal vernek át a vb-csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken találunk egy-egy különleges ismertetőjegyet.","shortLead":"Egészen más képet mutatnak a jól ismert magyar városok madártávlatból, de ha jól megfigyeljük a képeket, mindegyiken...","id":"20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6eb0c01-7799-4933-9f80-980c4cfb2060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50a6792-cf61-43f0-9dab-059c608ff4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Felismeri_a_varosokat_ezekrol_a_regi_fotokrol_Tesztelje","timestamp":"2018. június. 21. 08:50","title":"Felismeri a városokat ezekről a régi fotókról? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"MTI / Inforádió","category":"gazdasag","description":"Megszólalt Varga Mihály a forintgyengüléssel kapcsolatban.","shortLead":"Megszólalt Varga Mihály a forintgyengüléssel kapcsolatban.","id":"20180621_Melyben_a_forint_de_a_kormany_nem_aggodik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab09291-b22f-49f7-91ed-a8bfa3f29fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Melyben_a_forint_de_a_kormany_nem_aggodik","timestamp":"2018. június. 21. 11:49","title":"Mélyben a forint, de a kormány nem aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","shortLead":"A sejtések beigazolódtak: szeptember 7-én megjelenik Paul McCartney új stúdióalbuma, az Egypt Station.","id":"20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5212088-1a44-4e34-8c9a-c2ef3512b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad644187-16b6-40f8-9ea4-0f478690bafe","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_tenyleg_jon_az_uj_mccartney_lemez","timestamp":"2018. június. 21. 10:27","title":"Tényleg jön az új McCartney-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","shortLead":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","id":"20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96be2e83-c864-4918-b8f3-6a80edde512a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","timestamp":"2018. június. 21. 09:05","title":"Kigyulladt egy autó az M3-ason, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mit kezdhet a bizonylatokkal az, aki a céges autójával külföldön tankol, parkol, vagy utazik autópályán? Ezt járta körül az Adózóna.","shortLead":"Mit kezdhet a bizonylatokkal az, aki a céges autójával külföldön tankol, parkol, vagy utazik autópályán? Ezt járta...","id":"20180620_Ceges_autoval_megy_kulfoldre_Nagyon_vigyazzon_amikor_fizet_a_benzinert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d45f7-b5ac-4874-bc08-ec469357b58b","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Ceges_autoval_megy_kulfoldre_Nagyon_vigyazzon_amikor_fizet_a_benzinert","timestamp":"2018. június. 20. 10:30","title":"Céges autóval megy külföldre? Nagyon vigyázzon, amikor fizet a benzinért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"","category":"elet","description":"Nyolcpercnyi szenvedés egy felvételen.","shortLead":"Nyolcpercnyi szenvedés egy felvételen.","id":"20180619_Csak_eros_idegzetueknek_igy_sirnak_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekek_az_amerikai_hataron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f4c1e-7338-4d92-9681-d0727042b06b","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Csak_eros_idegzetueknek_igy_sirnak_a_szuleiktol_elvalasztott_gyerekek_az_amerikai_hataron","timestamp":"2018. június. 19. 16:42","title":"Csak erős idegzetűeknek: így sírnak a szüleiktől elválasztott gyerekek az amerikai határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]