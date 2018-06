Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry Kane-nek sikerült Volgográdban, a tunéziaiak elleni hétfői találkozón.","shortLead":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry...","id":"20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baceb358-f814-4f10-83af-877000f65ba4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","timestamp":"2018. június. 19. 11:37","title":"Harry Kane olyat tett, amire 28 éve nem volt képes angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324cdde1-c412-48b6-ac21-c5dfce445cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, csak a korok változnak, az ember nem: ami régen Luther vagy a pápa volt, az mára Soros vagy a migránsok. Formai és ötletgazdag bravúrral karikírozza ki az aktuális magyar közéletet és megosztottságot a grafikushallgató, Illés Áron.","shortLead":"Úgy tűnik, csak a korok változnak, az ember nem: ami régen Luther vagy a pápa volt, az mára Soros vagy a migránsok...","id":"20180620_Ez_felhaborito_Orbant_es_Sorost_is_kigunyolja_az_Uj_Bestiarium","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324cdde1-c412-48b6-ac21-c5dfce445cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958ff2f0-020c-4e97-89fa-dbce420d6ea2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ez_felhaborito_Orbant_es_Sorost_is_kigunyolja_az_Uj_Bestiarium","timestamp":"2018. június. 20. 06:05","title":"Ez felháborító! Orbánt és Sorost is kigúnyolja az Új Bestiárium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama – felemelte szavát az ellen a gyakorlat ellen, hogy az illegális bevándorlók gyerekeit elválasztják szüleiktől az amerikai-mexikói határon. ","shortLead":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama –...","id":"20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305cba39-052d-47bb-bd8f-07b7018ccc1b","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","timestamp":"2018. június. 19. 11:16","title":"Az összes volt first lady kiakadt a migránsgyerekek elválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","shortLead":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","id":"20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ed1fda-505f-49fa-acfe-3115d1a83301","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","timestamp":"2018. június. 21. 05:59","title":"Legalizálják a marihuánát Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d60d62-a30b-47da-b54e-4c785f7bf872","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"A mesterséges intelligenciák ma már nem csak a sci-fi filmekből ismert gyilkos gépek, amelyek az emberiség pusztulására törnek. Bár kevésbé látjuk, de a mindennapjainknak egyre több olyan része van, ahol komoly segítséget kapunk ettől a technológiától. Lássuk, honnan indultunk és hol tartunk most!","shortLead":"A mesterséges intelligenciák ma már nem csak a sci-fi filmekből ismert gyilkos gépek, amelyek az emberiség pusztulására...","id":"lgelectronics_20180619_Mar_okostelefonokban_is_nekunk_dolgozik_a_mesterseges_intelligencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00d60d62-a30b-47da-b54e-4c785f7bf872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b6339f-1816-4711-88b5-7b71b5b1c232","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20180619_Mar_okostelefonokban_is_nekunk_dolgozik_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. június. 21. 07:30","title":"Már okostelefonokban is nekünk dolgozik a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rákérdeztünk Kósa Lajosnál, mire alapozva került a jövő évi költségvetés tervezetébe az összeg. Nem tudta megmondani.","shortLead":"Rákérdeztünk Kósa Lajosnál, mire alapozva került a jövő évi költségvetés tervezetébe az összeg. Nem tudta megmondani.","id":"20180620_Ugy_adnanak_45_milliard_forintot_a_nyugdijasok_tovabbdolgoztatasara_hogy_nem_tudjak_hanyan_maradnanak_a_munkahelyukon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53179578-9474-4956-bbe9-fea8cde1e141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b3df8b-d6e7-4ba3-9a3a-b858378111f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Ugy_adnanak_45_milliard_forintot_a_nyugdijasok_tovabbdolgoztatasara_hogy_nem_tudjak_hanyan_maradnanak_a_munkahelyukon","timestamp":"2018. június. 20. 14:42","title":"45 milliárd forintot adna a nyugdíjasoknak a kormány, Kósa nem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így is sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","shortLead":"Nem akarják megállítani Brüsszelt a magyarok, sőt, az elmúlt pár évben még nőtt is a bizalmuk.","id":"20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa12931f-ea92-412d-a99c-af27394918cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Sokkal_jobban_megbiznak_a_magyarok_az_EUban_mint_a_legtobb_europai","timestamp":"2018. június. 19. 11:53","title":"Sokkal jobban megbíznak a magyarok az EU-ban, mint a legtöbb európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]