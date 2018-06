Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ef61119-dcc5-426c-ae79-1d342dae6224","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan négy fiatal uráli baglyot engednek el.","shortLead":"Hamarosan négy fiatal uráli baglyot engednek el.","id":"20180621_Nagyon_cuki_baglyogat_engednek_el_a_becsi_erdoben__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef61119-dcc5-426c-ae79-1d342dae6224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50a78bf-db98-408b-95a6-2854b1318ffa","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Nagyon_cuki_baglyogat_engednek_el_a_becsi_erdoben__foto","timestamp":"2018. június. 21. 10:53","title":"Nagyon cuki baglyokat engednek el a bécsi erdőben – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti időszak következik, hogy valamennyi tartomány felkészülhessen az árusításra. ","shortLead":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti...","id":"20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f4320b-3fa9-4913-8c8d-f16bd786ac4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","timestamp":"2018. június. 20. 11:01","title":"Kanada kizöldült: megszavazták a marihuána legalizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b0ad83-f400-498f-aefd-aabfce7fcca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását.","shortLead":"Nem várják meg a Velencei Bizottság állásfoglalását.","id":"20180619_Orban_nem_var_tovabb_elfogadjak_a_Stop_Sorost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b0ad83-f400-498f-aefd-aabfce7fcca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75a213-36b6-4fd2-8987-8e72b92cd5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Orban_nem_var_tovabb_elfogadjak_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 19. 13:45","title":"Orbán nem vár tovább, elfogadják a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","shortLead":"Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.","id":"20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8117255b-5cb9-4095-9af4-431ff2b8fde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f31310-f4ac-456e-881a-ad42a3356631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Eldolt_nem_lakoltatjak_ki_a_vegtaghianyos_Viktort_es_csaladjat","timestamp":"2018. június. 20. 16:44","title":"Eldőlt: nem lakoltatják ki a végtaghiányos Viktort és családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e124972-caf5-46ca-8231-ffd774be8520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két egyesület kért használaton kívüli önkormányzati lakásokat, hogy azokat felújítsa és hajléktalanoknak adja ki, de a képviselő-testületen végül nem ment át a javaslat. ","shortLead":"Két egyesület kért használaton kívüli önkormányzati lakásokat, hogy azokat felújítsa és hajléktalanoknak adja ki, de...","id":"20180620_Az_MSZP_es_a_Fidesz_kozosen_gancsolta_el_a_hajlektalanokat_segito_javaslatot_Zugloban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e124972-caf5-46ca-8231-ffd774be8520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4a253a-ba9f-4b7c-b593-6e7cfc5d21ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Az_MSZP_es_a_Fidesz_kozosen_gancsolta_el_a_hajlektalanokat_segito_javaslatot_Zugloban","timestamp":"2018. június. 20. 11:02","title":"Az MSZP és a Fidesz közösen gáncsolta el a hajléktalanokat segítő javaslatot Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8fa76e-9d95-40c6-8009-981dbe7576e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három egygólos győzelem, semmi több. A csapatok vagy taktikusak vagy spórolnak, esetleg ebben a napban ennyi volt. A vébé 7. napjának összefoglalója.","shortLead":"Három egygólos győzelem, semmi több. A csapatok vagy taktikusak vagy spórolnak, esetleg ebben a napban ennyi volt...","id":"20180620_Focivb_a_nap_amikor_Ronaldo_szakallvakaras_kozben_elozte_Puskast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8fa76e-9d95-40c6-8009-981dbe7576e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb622539-5d86-4446-aebb-03381662e9a9","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Focivb_a_nap_amikor_Ronaldo_szakallvakaras_kozben_elozte_Puskast","timestamp":"2018. június. 20. 22:33","title":"Foci-vb: a nap, amikor Ronaldo szakállvakarás közben előzte Puskást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53508-b7dc-4287-a32b-1456063d214a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az installáció Christo, a csomagolóművész első köztéri alkotása.","shortLead":"Az installáció Christo, a csomagolóművész első köztéri alkotása.","id":"20180619_Christo_csomagolomuvesz_installacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c53508-b7dc-4287-a32b-1456063d214a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10d4a4a-47bf-492f-affa-fc81dee31097","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Christo_csomagolomuvesz_installacio","timestamp":"2018. június. 19. 16:57","title":"Több mint 7500 olajhordó lebeg a londoni Hyde Park Serpentine taván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis a tisztújító kongresszus. Pedig most lenne szükség minden erejükre, ha maradt még a pártban ambíció, hogy a történelmi mélypontról elmozduljanak felfelé. Nem jó jel, hogy a szocialisták több politikusa is kétségbe vonja a választott pártelnök motivációját és képességét, és már esetleges 2019-es bukásáról beszél.","shortLead":"Alaposan feladta a leckét saját magának az MSZP. Keresztbe szavazásokkal nagyon kusza elnökséget választott ugyanis...","id":"20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04aba99-99c7-4c27-8790-943d533e38c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb14571f-996b-4b9c-9e52-f08f49de9bae","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_toth_bertalan_portre_mszp_elnok","timestamp":"2018. június. 21. 06:30","title":"A Tóth Bertalan-rejtély: bábnak mondják, csak még nem dőlt el, hogy kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]