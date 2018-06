Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Felejthető meccsen gyűrte le Uruguay Szaúd-Arábiát. Hajtás volt, iram is, de játék kevésbé. A küzdő jelleg dominált, de ez kevés lesz a sokra hivatott dél-amerikai csapattól. Ezzel továbbjutott Oroszország és Uruguay is, Egyiptom és Szaúd-Arábia csomagolhat.
2018. június. 20. 18:54
Uruguay – Szaúd-Arábia: 1-0 Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik egy hidegfront miatt.
2018. június. 20. 04:57
Két forró nap után megérkezik a júliusi kora ősz A japán győzelem után a mai nap második mérkőzésén is meglepetés eredmény született, hiszen Szenegál 2-1-re legyőzte Lengyelországot. 2018. június. 19. 18:55
Lengyel vereség Szenegál ellen
Így döntött rendkívüli ülésén a képviselő-testület.
2018. június. 20. 16:44
Eldőlt: nem lakoltatják ki a végtaghiányos Viktort és családját A Figyelő a "Soros-ügynökök" után most az Magyar Tudományos Akadémia tudósait listázta, végső megállapításuk szerint "a Társadalomtudományi Kutatóközpontjában született kutatások fő irányvonala ideológiailag telített, erős liberális szemlélet jellemzi". A központ vezetője közleményben állt ki munkatársai mellett.
2018. június. 20. 10:47
Elegánsan alázza a listázó Figyelőt az MTA A héten lett igazán gyanús valakinek, hogy egy új jármű került be az elnöki autókaravánba. A konvoj éppen Washington DC-n haladt át, amikor felfigyeltek a látványosan nagy, fekete, kupolás járműre.
2018. június. 21. 15:22 Új játékszere van Donald Trumpnak? Egy elég titokzatos monstrum kíséri az elnököt Négy meccs (három vereség, egy döntetlen) után menesztették a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát. Leekens nem kért végkielégítést.
2018. június. 19. 19:34
Hivatalos: Leekenst kirúgták, Rossi az új magyar szövetségi kapitány Mit kezdhet a bizonylatokkal az, aki a céges autójával külföldön tankol, parkol, vagy utazik autópályán? Ezt járta körül az Adózóna.
2018. június. 20. 10:30
Céges autóval megy külföldre? Nagyon vigyázzon, amikor fizet a benzinért!