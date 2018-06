Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"661c0e5b-b266-4935-bb3b-407b30ab7c24","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Rendkívüli testületi ülésen döntenek a XX. kerületi képviselők arról, hogy Lakatos Roland és családja maradhat-e abban a szükséglakásban, amelyet azután kapott, hogy a középső gyerek, a 4 éves Viktor agyhártyagyulladást kapott, és amputálni kellett a végtagjait.","shortLead":"Rendkívüli testületi ülésen döntenek a XX. kerületi képviselők arról, hogy Lakatos Roland és családja maradhat-e abban...","id":"20180620_Gyalazat_vagy_emberseg_Ma_dontenek_a_vegtaghianyos_kisfiu_csaladjanak_sorsarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=661c0e5b-b266-4935-bb3b-407b30ab7c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37ff9ba-36f9-4728-9055-0b058dc73075","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Gyalazat_vagy_emberseg_Ma_dontenek_a_vegtaghianyos_kisfiu_csaladjanak_sorsarol","timestamp":"2018. június. 20. 10:00","title":"Gyalázat vagy emberség? Ma döntenek a végtaghiányos kisfiú családjának sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Modenában van, és egy kóstoló menü 80 ezer forintba kerül. ","shortLead":"Modenában van, és egy kóstoló menü 80 ezer forintba kerül. ","id":"20180620_Ez_az_etterem_lett_a_vilag_legjobbja_iden__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1182f0f-bb81-4e95-bd53-75bacf66c899","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Ez_az_etterem_lett_a_vilag_legjobbja_iden__foto","timestamp":"2018. június. 20. 11:34","title":"Ez az étterem lett a világ legjobbja idén - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még szerdán aláírta a vonatkozó elnöki rendeletet.","shortLead":"Még szerdán aláírta a vonatkozó elnöki rendeletet.","id":"20180620_Trumpnak_megiscsak_van_szive_Rendeletet_fontolgat_hogy_ne_szakitsak_szet_a_menekultcsaladokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5fe6e2-f522-4d96-aabf-d08bf064106b","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Trumpnak_megiscsak_van_szive_Rendeletet_fontolgat_hogy_ne_szakitsak_szet_a_menekultcsaladokat","timestamp":"2018. június. 20. 20:11","title":"Trumpnak mégiscsak van szíve: egyben tartja a menekültcsaládokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ezredforduló óta szaporodnak a farkasok, kutyákkal is keverednek.","shortLead":"Az ezredforduló óta szaporodnak a farkasok, kutyákkal is keverednek.","id":"20180621_Rossz_hir_a_Piroskaknak_egyre_tobb_a_hibrid_farkas_Nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572433a9-b937-4818-b5d6-725fbafb4a97","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Rossz_hir_a_Piroskaknak_egyre_tobb_a_hibrid_farkas_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 21. 11:13","title":"Rossz hír a Piroskáknak: egyre több a hibrid farkas Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe a kórházban – közölte a svéd rendőrség. Három sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak.","shortLead":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe...","id":"20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c88f59-be3d-4446-9852-d1bbc6933da5","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","timestamp":"2018. június. 19. 14:59","title":"Újabb halottja van a malmői lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti időszak következik, hogy valamennyi tartomány felkészülhessen az árusításra. ","shortLead":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti...","id":"20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f4320b-3fa9-4913-8c8d-f16bd786ac4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","timestamp":"2018. június. 20. 11:01","title":"Kanada kizöldült: megszavazták a marihuána legalizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","shortLead":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","id":"20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2c294c-c79a-444b-92b0-30e5466b2424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","timestamp":"2018. június. 20. 17:38","title":"Itt az európai válasz Trump védővámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át, amelyhez a korábbi években egy-egy részen már hozzányúltak, de akkor csak kisfelújítást végeztek. Most komplett rekonstrukciót végeznek nyáron, tehát az alapzattól újjáépítik a pályát, korszerű módszerrel. Európa egyik legforgalmasabb villamosvonalán azonban így sem lesz még a teljes pálya felújítva. ","shortLead":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át...","id":"20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eda0a23-ce1b-4e62-bb2a-33c2eaae8a52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","timestamp":"2018. június. 20. 12:29","title":"Azt ígérik, most rendesen felújítják a nagykörúti villamospályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]