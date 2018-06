Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kompromisszumos megoldási javaslatot, amelyről a HVG is írt, Rudas Tamás, az akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának igazgatója vetette fel. ","shortLead":"A kompromisszumos megoldási javaslatot, amelyről a HVG is írt, Rudas Tamás, az akadémia Társadalomtudományi...","id":"20180621_mta_tarsadalomtudomanyi_kutatokozpont_kompromisszum_finanszirozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f886302-a88c-467c-b0f1-67fe75c46622","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_mta_tarsadalomtudomanyi_kutatokozpont_kompromisszum_finanszirozas","timestamp":"2018. június. 21. 07:30","title":"Heti két napot a kormánynak dolgoznának az MTA munkatársai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","shortLead":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","id":"20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96be2e83-c864-4918-b8f3-6a80edde512a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","timestamp":"2018. június. 21. 09:05","title":"Kigyulladt egy autó az M3-ason, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Továbbra is a horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbbek a külföldi vakációt tervező magyarok körében, és ismét egyre többen fizetnek be egyiptomi utazásra.

","shortLead":"Továbbra is a horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbbek a külföldi vakációt tervező magyarok körében...","id":"20180621_horvatorszag_tengerparti_nyaralas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5295879-8021-47ad-ba6a-3420cbf95696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_horvatorszag_tengerparti_nyaralas","timestamp":"2018. június. 21. 05:39","title":"Még mindig nem untuk meg Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f6b03a-0c89-415e-8535-2048a6e4ed96","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Az Ébresztő és a Tanulni akarunk! után megszületett a Fogjunk össze című dal, amelyben a színész azt feszegeti, mekkora felelősséggel tartozunk a felnövő generációk felé. A projektbe Mohamed Fatima és László Zsolt is beszállt.","shortLead":"Az Ébresztő és a Tanulni akarunk! után megszületett a Fogjunk össze című dal, amelyben a színész azt feszegeti, mekkora...","id":"20180622_Molnar_Aron_noAr_Fogjunk_ossze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95f6b03a-0c89-415e-8535-2048a6e4ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d838f667-50da-40c9-9d65-e1d330046d53","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Molnar_Aron_noAr_Fogjunk_ossze","timestamp":"2018. június. 22. 07:12","title":"„Ha némán, vakon szót fogadunk, simán elvész az egyén” – megjött a harmadik noÁr-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első várakozási engedély még gyakorlatilag ingyenes, de sokaknak két autójuk van és ez már elég súlyos kiadás évente.","shortLead":"Az első várakozási engedély még gyakorlatilag ingyenes, de sokaknak két autójuk van és ez már elég súlyos kiadás évente.","id":"20180622_zuglo_parkolas_engedely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c5c25d-c15b-4537-8d25-82a994d9dbd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_zuglo_parkolas_engedely","timestamp":"2018. június. 22. 09:33","title":"70 ezer forint egy ott lakónak is az éves parkolás Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e640eb-70cf-4f1a-9060-8b8e31033b02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180622_Fake_news_nem_szakitottak_el_anyjatol_a_Time_cimlapjan_szereplo_kislanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08e640eb-70cf-4f1a-9060-8b8e31033b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb01efd-dd6c-4d05-a18e-c00ca88e91e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Fake_news_nem_szakitottak_el_anyjatol_a_Time_cimlapjan_szereplo_kislanyt","timestamp":"2018. június. 22. 14:15","title":"Fake news: nem szakították el anyjától a Time címlapján szereplő kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán rizsgombócra emlékeztető aszteroidáról küld képeket a Hajabusza-2 japán űrszonda. ","shortLead":"Japán rizsgombócra emlékeztető aszteroidáról küld képeket a Hajabusza-2 japán űrszonda. ","id":"20180620_hajabusza_2_japan_urszonda_1999_ju3_ryugu_kepek_jaxa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900e3a8d-0386-46c3-8089-3bb067d80eb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_hajabusza_2_japan_urszonda_1999_ju3_ryugu_kepek_jaxa","timestamp":"2018. június. 20. 17:03","title":"Különös képeket küld haza egy aszteroidáról a japán Hajabusza-2 űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963eddf9-6cad-4541-bdbc-b615b1a97547","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jemeni síita lázadók az ENSZ igazgatása alá helyeznék a kormányerők és a nemzetközi koalíció által ostromlott Hodeida városát.","shortLead":"A jemeni síita lázadók az ENSZ igazgatása alá helyeznék a kormányerők és a nemzetközi koalíció által ostromlott Hodeida...","id":"20180622_Brutalis_harom_eve_tarto_polgarhaboru_erhet_veget_hamarosan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=963eddf9-6cad-4541-bdbc-b615b1a97547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd32ad5-0bd5-435d-ab82-859410482f57","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Brutalis_harom_eve_tarto_polgarhaboru_erhet_veget_hamarosan","timestamp":"2018. június. 22. 09:28","title":"Brutális, három éve tartó polgárháború érhet véget hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]